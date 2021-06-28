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28 июня 2021, 00:55
Валерий Авдерин: Про абсолютизм
Авдерин Валерий
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Валерий Авдерин: Про абсолютизм

Валерий Авдерин: Про абсолютизм

Слушаю пафосные речи про сильную власть в России – и не пойму, чем же так сильны нынешние её управители? Ну, разве что воровством…

Большинство экономических показателей устойчиво идут к низу ещё даже с докрымских времён.

Тут читал в российской Википедии про систему государственной власти в Лихтенштейне:

«Глава государства – Ханс-Адам II, князь фон … Лихтенштейн. Фактически управлял страной с 1984 года, а вступил на престол в 1989. Князь осуществляет управление государством, визирует принимаемые ландтагом (парламентом) законодательные акты, представляет Лихтенштейн во взаимоотношениях с другими государствами, назначает государственных служащих, обладает правом помилования, обладает правом абсолютного вето на любой закон принимаемый парламентом и на результаты народных голосований, имеет право роспуска правительства и парламента Лихтенштейна, единолично принимать особо важные законы и назначать судей. На данный момент, полномочия князя Лихтенштейна являются самыми широкими среди европейских монархий (за исключением Ватикана) и приближаются к полномочиям абсолютных монархов.

В феврале 2000 года князь огласил новые предложения по реформе конституции, согласившись в принципе на роль главы государства без политической власти, на отказ от права назначать государственных чиновников и не утверждать судей. Князь выразил готовность признать за населением право на вынесение вотума недоверия князю и даже на ликвидацию монархии. Однако, в 2003 году князь провел конституционный референдум, который дал ему очень широкие полномочия, включая право абсолютного вето на любые законопроекты, право распускать правительство и назначать судей. В 2012 году попытка ограничить права князя налагать вето на решения референдумов, было отвергнуто на конституционном референдуме 76,1 % голосовавших (в референдуме приняло участие 82,9 % жителей страны)».

Во всех остальных странах народ старается ограничить права своих монархов, а в Лихтенштейне – подавляющее большинство граждан, наоборот, позволяет князю игнорировать даже результаты всенародных референдумов.

Но одновременно был принят закон, запрещающий князю использовать право вето в случае, если парламент примет решение сменить форму правления на республиканскую.

То есть, с одной стороны, князь делает почти всё, что хочет, но, с другой, как только его хотелки перестанут нравиться подданным – ему в пять минут дадут пинка под зад. Видимо Ханс-Адам достаточно разумный человек и старается не злоупотреблять своей властью. Хотя бывали случаи, когда князь говорил парламенту: или вы принимаете моё решение, или я отказываюсь от власти и уезжаю в Вену. Там у него два роскошных дворца. То есть, даже ультиматумы у него специфические: если я вам не нравлюсь – я уйду.

Пока эти финты проходят, и парламент не торопится расстаться со своим монархом. Почему? ВВП Лихтенштейна по номиналу в 2018-м году составлял 181 403 американских долларов на душу населения.

В России в 2019-м – 11 601 долларов.

Разница – более, чем в 15 раз. По паритету разница, естественно, меньше. Но тоже в разы.

Да, имей я столько, сколько имеют лихтенштейнцы – я бы тоже голосовал за стабильность и неизменность правления. Тем более, там есть надёжная защита от дурака – простой и понятный механизм отстранения самодержца от власти. Если он запьёт, задурит или начнёт впадать в старческий маразм. В России такого механизма нет. А маразм, по мере старения, может настигнуть любого. И люди, которые наделяли своего начальника царскими полномочиями, рискуют первыми испробовать этот маразм на себе. Это ясно можно увидеть на советских чистках и репрессиях сталинских времён. Чем выше пост и больше ништяков – тем больше шансов в любой момент встать к стенке и потерять всё. Даже усердное лизание начальственной задницы от этого не всегда спасает. Потому что найдётся тот, кто лижет лучше и усерднее.

Можно также сесть в тюрьму – и тоже потерять всё. Или умереть от какого-нибудь высокотехнологичного экзотического яда. Но некоторые, даже многие, этого почему-то не понимают.

И откуда в Думу набирают таких …

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