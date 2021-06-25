Игорь Гулаков: А судьи кто?!
Бездари, хапуги, жулики - так, наверное, представляют основного участника процедур банкротства законотворцы и судьи. Я удивляюсь, почему с таким отношением не принято решение либо о ликвидации института банкротства (руководителей и участников передавать в вечное рабство кредиторам или отправить на зону отрабатывать), либо банкротство всех должников передать АСВ. Вот заживём! Только практика показывает, что АСВ менее эффективна, хоть к ним вообще не придираются. Наверное, господа вершители судеб считают, что народец им попался гнилой. Депутаты в поте лица штампуют законопроекты. Судьи проявляют мастерство, за 5 минут знакомятся с делом и принимают решения. А эти неблагодарные ещё не довольны, что их не всех дисквалифицировали и все их имущество не передали кредиторам. Только «мудрые» небожители, не зная не только практик, а зачастую и теории могут принимать решения, не отвечая ни за что. Просто ни за что. Каких депутатов лишили полномочий за корявые законы, которые они не то, что не готовили, не читали, но и элементарно не понимают? С каких министров взыскали убытки за их решения, нанёсшие многомиллиардный вред экономике? В худшем случае переставят на другую должность (ну такая экономическая конъюнктура, санкции, погода), а обычно находят мальчиков для битья. И наш самый «гуманный» суд в соответствии с указивками, а зачастую такое ощущение из-за лени (лень внимательно прочитать все материалы дела, изучить все ссылки, понять какая бизнес практика, вникнуть в дух закона), пролетарским чутьём калечат судьбы, корёжат бизнес и экономику. Есть какая ответственность у судей перед сторонами и обществом? Или им безопасней колебаться вместе генеральной линией?
Некоторые ответственные товарищи (а скорее безответственные) скажут: - Что за шум, инсинуации? Вы не понимаете политику партии и правительства и клевещете на наш молодой капиталистический строй! Какую политику? Бей своих, чтоб чужие боялись? Например, арбитражных управляющих в 99% дисквалифицируют, навешивают убытки за пустое, за опечатки и домыслы суда и кредиторов. Обычная практика: арбитражный управляющий многократно отчитывается перед судом и кредиторами за одно и то же, а потом кто-нибудь «прозревает» и говорит, а что, наняли бухгалтера, юриста и специалиста для сдачи документов по личному составу в архив? Не важно, что до банкротства на предприятии с многомиллиардными оборотами работали десятки специалистов. У судей часто «коронный» ответ: вы прошли сорока-часовые подготовительные курсы арбитражных управляющих, вы должны все знать! Такое ощущение, что судей набирают с улицы после 40 часов подготовки… Какой руководитель возьмёт на работу юристом или бухгалтером человека, прослушавшего 20, 40, даже 100, 200 часов?! Тот же суд допускает представителя стороны в дело, если у него только Высшее юридическое образование! А здесь за 40 часов должен быть многостаночник. Вопрос и к Росреестру, который принимает экзамены у арбитражных управляющих почему не выдаёт Арбитражным управляющим сразу десяток дипломов о высшем образовании? Или экзаменаторы не качественно работают? И встаёт вопрос по аналогии: почему руководитель ФНС, Росреестра, суда сами не ведут все дела, не принимают всех посетителей, не работают уборщицами, бухгалтерами, делопроизводителями, секретарями, охранниками, курьерами ведь они все это умеют, и они были на курсах повышения квалификации? Или здесь двойные стандарты? Неужели суд не понимает, что арбитражный управляющий в первую очередь предприниматель, управленец, который организует процесс проведения процедур банкротства и привлекает для этого необходимых специалистов? Без вознаграждения арбитражного управляющего и расходов на проведение процедур банкротства кредиторы больше получат. Но у нас вроде рабский труд запрещён? Процедуры банкротства не дешёвое средство и нельзя экономить на Арбитражном управляющем и привлечённых им специалистах. У президента вообще есть Администрация Президента, ФСО и многое чего с бюджетом в многие миллиарды. По логике суда президент как спец агент и грамотный человек сам отобьётся от всех неприятелей и напишет все необходимые бумаги, а экономия будет!...
Но это порочная логика укореняется в отношении всех арбитражных управляющих. Кто самый известный и крутой арбитражный управляющий России? Эдуард Константинович Ребгун. Прежде всего он известен по банкротству Юкоса. Но он еще с 90-х годов банкротил и крупнейшие банки и предприятия. Для надлежащего проведения процедур банкротства он привлекал серьёзные юридические и бухгалтерские фирмы. До 2015 года кредиторов, суды, государство все абсолютно устраивало. Не знаю наградили его орденом «За заслуги перед отечеством» за ликвидацию Юкоса, но тогда невозможно было провести процедуру без многочисленного штата специалистов из разных областей. Активы и суды у Юкоса были не только в разных областях, но и в разных странах. По текущей логике Верховного суда РФ он должен был банкротить сам, без привлечения специалистов: он же обучался на курсах арбитражных управляющих, работал много лет арбитражным управляющим! Некоторые специалисты скажут, что для этих целей предусмотрен лимит расходов в законе о банкротстве. Судьям наплевать! Арбитражный управляющий должен действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества и поэтому, если судья встал с утра с левой ноги он без особых размышлений и пояснений признает действия арбитражного управляющего незаконными по привлечению специалистов. Нет чётких критериев разумности. Тем более судья - юрист, но не управленец, не предприниматель он просто физически не понимает, как все функционирует. Он не был в шкуре предпринимателя, когда постоянно думаешь: как свои ограниченные ресурсы распределить так, чтоб все функционировало оптимально. Нужно судье разжёвывать тщательно, но захочет и сможет он вникнуть? Попробуйте жене разъяснить работу двигателя внутреннего сгорания и какие тебе нужны прокладки. Вполне логично судей назначать на должность, если у них только два и более высших образования: юридическое, управленческое и техническое. Иначе будет как с Ребгуном (смотрите Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу №А41-34127/2015 от 27.12.2019). Обратите внимание на перл суда: «Дав свое согласие на утверждение его в качестве конкурсного управляющего должника, Ребгун Э.К. должен был осознавать все последствия такого утверждения и представлять тот объем работы, который обусловлен исполнением обязанностей конкурсного управляющего в соответствии с Законом о банкротстве.». Арбитражные управляющие дают согласие назначаться на должника (в новых законопроектах собираются назначать и без согласия) рассчитывая, что процедуры банкротства будут цивильные и разумные со стороны суда, должника и кредиторов, а не будет беспредел!!! Обычная практика, когда арбитражный управляющий годами отражает привлечённых лиц во всех отчётах, представляет эти данные на собраниях кредиторов, суду и в конце процедуры, когда уже нужно производить расчёты накатывает жалобу на привлечение специалистов. Не после первого собрания, где впервые представлены сведения о привлечённых лицах, а спустя года. Разве это не злоупотребление правами кредиторов, которым потворствует суд?
Каждые полгода суд рассматривает отчёт и продлевает конкурсное производство. На судебном заседании помимо ходатайства, в совокупности исследуются материалы дела, отчёты арбитражного управляющего, Протоколы собраний кредиторов и приложенные к ним документы. Если суду что-то не хватает, то он обязует стороны предоставить недостающее или откладывает судебное заседание. Что такое продление? Что будет если полугодичный срок конкурсного истёк, а заседания ещё не было? Ничего!!! Полномочия конкурсного не прекращаются, он продолжает осуществлять свои полномочия по проведению процедуры. Тогда зачем суду заседания по продлению, ведь по этой логике нужно проводить заседание только одно в конце процедуры при рассмотрении ходатайства о завершении. А раз есть судебные заседания по продлению - значит не просто так, там не только рассматривается отчёт, протоколы и другие документы, но и правомерность действий арбитражного управляющего. По АПК суд обязан изучить представленные документы, в том числе и Протоколы собраний и отчёт арбитражного, то есть суд обязан изучить надлежащим ли образом исполняет свои обязанности арбитражный управляющий. Соответственно, если суд продлевает процедуру банкротства, то он и одобряет все действия арбитражного управляющего на основе представленного суду и отражённые в отчёте. Иначе можно ставить вопрос о некомпетентности и неправомочности суда, который не изучает представленные в дело документы и произвольно, без надлежащего обоснования продлевает процедуру, не контролирует. Нельзя в данном случае обособить процедуру продления от проверки законности действий сторон и в случае нарушений вынесения частного определения, отдельными или вкупе с судебным актом о продлении судебных актов о выявленных недостатках и исправлении нарушений закона. Или получается, что судьи, изучая те же документы одобряют действия арбитражного управляющего, а на основании жалобы вдруг «прозревают» и видят «нарушения» закона! Компетентны ли такие судьи? Надлежащим образом они исполняют свои обязанности по изучению документов? Ведь обычно речь идёт ни о каком-нибудь листке, затерянном среди десятков томов дела с фразой, меняющей все, а отчёте арбитражного управляющего с оспариваемыми эпизодами, фразами и числами, указанными и повторяющимися из отчёта в отчёт.
Зачастую за любое оспоренное действие арбитражному управляющему грозят многомиллионные убытки. Так по делу №А41-34127/2015 Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 27.02.2020 с Ребгуна взыскано 35 770 006 рублей за то, что у компании которой переданы машины на ответственное хранение украли машины и за то что передача машин на ответственное хранение было не согласована с компанией с которой спор по этим машинам. То если передача не согласуется, то машины нужно будет охранять лично Ребгуну денно и нощно, не отлучаясь никуда. Почему-то вспоминается известная фраза министра иностранных дел Лаврова американцам...