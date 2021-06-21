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александр шестун
Александр Родин
21 июня 2021, 11:29

Уже 40 дней Александр Шестун на голодовке

ФСИН глуха к его требованиям

Уже 40 дней Александр Шестун на голодовке

Александр Шестун держит 5-ю за время своего заключения голодовку. Первый отказ от пищи продлился 27 дней в московском СИЗО «Лефортово», самая длительная акция не прекращалась 223 дня и закончилась принудительным кормлением в палате интенсивной терапии «Матросской тишины».

Нынешняя голодовка дается Александру Шестуну очень тяжело. Началась она в штрафном изоляторе, где политик голодал первые две недели, в жутком холоде и постоянно на ногах (в карцере запрещено лежать и даже полноценно сидеть невозможно). Ледяное, сырое подвальное помещение сделало свое дело: Шестун сильно простудился и был госпитализирован в тюремную больницу города Торжка с воспалением тройничного нерва и уха, однако, но и там продолжает голодать. Кроме того, у политика осложняется ряд его хронических заболеваний: сердечно-сосудистых, диабет, кроме того полностью потеряна чувствительность стоп ног, мучают судороги голеностопов, сильнейшие желудочные спазмы, были случаи потери сознания.

Сегодня уже 40-й день его отказа от пищи и пока не выполнено ни одно из требований политика. Напомним, они касаются отмены необоснованных выговоров, постановки на учет как склонного к побегу, а также улучшения бытовых условий и равного отношения ко всем заключенным, с лишением привилегий «актива» и прекращения угнетения простых работяг.

- Александр сильно похудел, за время длящейся голодовки он уже потерял 17 кг, - рассказывает его адвокат Алексей Барановский. – Выглядит уставшим, ослабленным, ну а как еще может выглядеть человек на голодовке… Но бодрость духа, энтузиазм и заряженность на борьбу неизменно сохраняет. Его постоянно увещевают различные тюремные чиновники прекратить голодовку, но пока не просматриваются возможности конструктивного выстраивания отношений. Ни по поводу снятия надуманных взысканий, ни по поводу исправления недостойных бытовых условий (тот же матрас), ни по поводу незаконного препятствования его ночному сну, прерываемому бессмысленными проверками каждые два часа.

Барановский отметил, что все необоснованные взыскания и постановки на профучет обжалуются в прокуратуру по надзору за местами лишения свободы и в суд, но это все не быстрые процессы. К тому же, как известно в ряде других примеров, суд редко встает на сторону граждан. Алексею Навальному, так же поставленному на профучет как склонному к побегу, суд во Владимирской области отказал в снятии этого статуса.

Еще один человек, который имеет возможность посещать Александра Шестуна и непосредственно с ним общаться, - епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко. Священник хорошо известен в правозащитной среде, ведь он посещал различных политических заключенных, в том числе, украинских летчиков (освобожденных в рамках обмена между Россией и Украиной).

- Пример Шестуна – это пример в истории, я бы сказал, - делится своим мнением епископ. – Другое дело, что в современной российской политической жизни это пример довольно уникальный, потому что понятно, что человек, который в течение многих лет занимал не самую последнюю должность, был выборным, не просто назначенным, а человеком, который был выбран. Даже если у него происходит некий конфликт внутри системы, чаще всего такой человек предпочитает тихо и незаметно, извините за выражение, отползти в угол, и очень редко, когда вступает на путь правдорубца. Его Господь поцеловал. Как в свое время Господь поцеловал Андрея Дмитриевича Сахарова. В свое время Господь поцеловал моего отца…

Григорий Михнов-Вайтенко отмечает, что причины голодовки Александра Шестуна, а также его многочисленные обращения в надзорные органы больше связаны не с его собственным положением, а с положением других заключенных, которые оказались внутри системы абсолютно беззащитными.

- У самого Шестуна, слава Богу, есть известность, авторитет, принципы, знания, умения. Люди часто оказываются там, никакими этими возможностями не обладая. За него очень тревожно, потому что, конечно, он отнюдь не богатырского здоровья человек, конечно, хватает сейчас и просто медицинских проблем. Выглядит он плохо, он очень похудел, у него проблемы с ногами, ему тяжело ходить. Я боюсь, что, конечно, без медицинской помощи ему невозможно продержаться.

Оба собеседника отмечают, что требования Александра Шестуна элементарные и легко могли бы быть выполнены руководством ФСИН.

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