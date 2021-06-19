Валерий Авдерин: Про исполнение обязанностей
В советские времена разница в зарплатах между начальниками и подчинёнными была иногда очень приличная. Но, главное, обычно не в пользу начальника. В кузнечном цеху, на стройке рабочие могли запросто зарабатывать в два-три раза больше, чем их прораб или начальник цеха. Это должно было продемонстрировать всем, что у нас государство не абы кого, а рабочего класса. Водители-дальнобойщики, шахтёры и представители многих других обширных профессий в последние советские десятилетия зарабатывали больше всесоюзных министров и первых секретарей обкомов. Вообще политика ранжирования зарплат за советские времена менялась несколько раз. Но это отдельная большая тема.
Не скажу, чтобы в брежневские или андроповские времена рабочим сильно переплачивали, скорее, откровенно и очень жестоко недоплачивали их начальникам. Поэтому, когда передовым, хорошо зарабатывающим, рабочим предлагали пойти на повышение и стать мастерами, прорабами – они не очень-то откликались на подобные предложения. Конечно, желающие были. Но те, кто рвался в начальники, часто не справлялись даже со своей низовой работой и поэтому их энтузиазм не находил отклика у назначающих.
Вот освободилась должность мастера – и начальник цеха с секретарём парткома и председателем профкома ходят по цеху, уговаривая всех подходящих кандидатов взять на себя эту головную боль. Они подходят к работягам, которые зарабатывают по 300-400 рублей – и предлагают перейти на 170-180… Мол, зато у тебя появится перспектива стать потом начальником участка и получать 220. А, если через лет 15 ты дорастёшь до начальника цеха – то сможешь иметь и 300. Прямо как сейчас. На что им отвечалось: зачем мне иметь в туманной перспективе 300 рублей через 15 лет – если я их и сегодня имею.
Разговаривал на эту тему со знакомой, которая в 1970-80-е работала на машиностроительном заводе в Нижнем Тагиле. У них в цеху как-то уговорили возглавить участок слесаря-сборщика. Который зарабатывал до тысячи в месяц. Для СССР это была очень большая зарплата. Так он согласился только на временно исполняющего – при условии сохранения прежней среднемесячной зарплаты. Если бы его назначили на постоянной основе – он бы получал меньше трёхсот. Это сегодня зарплаты договорные, а тогда были тарифные сетки для разных должностей и профессий – и дирекция завода платить больше прописанного там никому не могла. А вот временно исполняющий вполне мог получать свою старую среднемесячную зарплату – он же временный. Хотя мужик потом и проработал таким врио много лет.