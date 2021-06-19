Меню
Общество
Белоруссия больше не «Белая Россия»
Авторская колонка
19 июня 2021, 16:28
Валерий Авдерин: Про исполнение обязанностей
Авдерин Валерий
Публицист
Все авторы

Валерий Авдерин: Про исполнение обязанностей

Валерий Авдерин: Про исполнение обязанностей

В советские времена разница в зарплатах между начальниками и подчинёнными была иногда очень приличная. Но, главное, обычно не в пользу начальника. В кузнечном цеху, на стройке рабочие могли запросто зарабатывать в два-три раза больше, чем их прораб или начальник цеха. Это должно было продемонстрировать всем, что у нас государство не абы кого, а рабочего класса. Водители-дальнобойщики, шахтёры и представители многих других обширных профессий в последние советские десятилетия зарабатывали больше всесоюзных министров и первых секретарей обкомов. Вообще политика ранжирования зарплат за советские времена менялась несколько раз. Но это отдельная большая тема.

Не скажу, чтобы в брежневские или андроповские времена рабочим сильно переплачивали, скорее, откровенно и очень жестоко недоплачивали их начальникам. Поэтому, когда передовым, хорошо зарабатывающим, рабочим предлагали пойти на повышение и стать мастерами, прорабами – они не очень-то откликались на подобные предложения. Конечно, желающие были. Но те, кто рвался в начальники, часто не справлялись даже со своей низовой работой и поэтому их энтузиазм не находил отклика у назначающих.

Вот освободилась должность мастера – и начальник цеха с секретарём парткома и председателем профкома ходят по цеху, уговаривая всех подходящих кандидатов взять на себя эту головную боль. Они подходят к работягам, которые зарабатывают по 300-400 рублей – и предлагают перейти на 170-180… Мол, зато у тебя появится перспектива стать потом начальником участка и получать 220. А, если через лет 15 ты дорастёшь до начальника цеха – то сможешь иметь и 300. Прямо как сейчас. На что им отвечалось: зачем мне иметь в туманной перспективе 300 рублей через 15 лет – если я их и сегодня имею.

Разговаривал на эту тему со знакомой, которая в 1970-80-е работала на машиностроительном заводе в Нижнем Тагиле. У них в цеху как-то уговорили возглавить участок слесаря-сборщика. Который зарабатывал до тысячи в месяц. Для СССР это была очень большая зарплата. Так он согласился только на временно исполняющего – при условии сохранения прежней среднемесячной зарплаты. Если бы его назначили на постоянной основе – он бы получал меньше трёхсот. Это сегодня зарплаты договорные, а тогда были тарифные сетки для разных должностей и профессий – и дирекция завода платить больше прописанного там никому не могла. А вот временно исполняющий вполне мог получать свою старую среднемесячную зарплату – он же временный. Хотя мужик потом и проработал таким врио много лет.

Сейчас на главной
Обещаю обещать
рождаемость
Обещаю обещать
В своем Telegram-канале г-н Дегтярев написал, что деньги на покупку квартир для матерей-героинь выделят из краевого бюджета. Квартиры смогут получить женщины, у которых одновременно родятся трое и более детей
В России продажу авиабилетов могут привязать к сертификатам о вакцинации
авиасообщение
В России продажу авиабилетов могут привязать к сертификатам о вакцинации
Министерство транспорта России обратилось к авиакомпаниям с требованием предоставить пассажирам возможность авторизоваться на их сайтах для покупки билетов по сертификату о вакцинации против коронавируса
Российский «Газпром» взял на себя ответственность за крупную утечку метана
Газпром
Российский «Газпром» взял на себя ответственность за крупную утечку метана
Компания «Газпром» взяла на себя ответственность за одну из самых крупных утечек метана за последнее время. Утечку идентифицировали благодаря анализу данных со спутника
Россиянам дали шанс на отдых за границей
авиасообщение
Россиянам дали шанс на отдых за границей
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, анонсировал возобновление авиасообщения с Турцией и еще несколькими странами с 22 июня
Общество
В Москве плановую медицинскую помощь будут оказывать только привитым пациентам
Департамент здравоохранения Москвы дал распоряжение больницам оказывать плановую медицинскую помощь только пациентам, привитым от коронавируса. Исключение чиновники сделали только для пациентов с онкологией и заболеваниями крови
Россия может возобновить авиасообщение с Турцией в начале июля
авиасообщение
Россия может возобновить авиасообщение с Турцией в начале июля
Россия может возобновить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 1 июля. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом
В Петербурге значительную часть ковидных пациентов составляют молодые люди
коронавирус
В Петербурге значительную часть ковидных пациентов составляют молодые люди
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о росте заболеваемости коронавирусом среди молодежи. Многие из них, несмотря на возраст, переносят болезнь в тяжелой форме
Ипотека до кризиса доведет
ипотека
Ипотека до кризиса доведет
Счетная палата России предупредила об опасности нового макроэкономического кризиса, который может спровоцировать ускоренный рост ипотечного кредитования. Сейчас темпы роста ипотечных кредитов не соответствуют темпам роста строительства и разгоняют цены на жилье
Комитет ПАСЕ не одобрил ни одного кандидата от России на пост судьи ЕСПЧ
ЕСПЧ
Комитет ПАСЕ не одобрил ни одного кандидата от России на пост судьи ЕСПЧ
Члены комитета рекомендовали Ассамблее узким большинством голосов не утверждать список по процедурным причинам, поскольку на некоторые вопросы о конкурсной комиссии в ходе заседания не было дано ответов
Общество
Роспотребнадзор призвал распространить обязательную вакцинацию
Анна Попова призвала распространить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан на все регионы страны. Пока обязательные прививки от коронавируса введены только в Москве, Подмосковье, Кемеровской и Сахалинской областях
Власти Москвы продлят антиковидные ограничения для бизнеса
карантин
Власти Москвы продлят антиковидные ограничения для бизнеса
Сергей Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице. Градоначальник отметил, что такая динамика распространения инфекции не наблюдалась ранее
Нет прививки - нет работы
вакцина от коронавируса
Нет прививки - нет работы
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов заявил, что мэрия одобрила соответствующее предложение бизнес-сообщества в связи с объявленной в городе обязательной вакцинацией для некоторых категорий граждан
Свободу Твиттеру!
роскомнадзор
Свободу Твиттеру!
Организация «РосКомСвобода» готовит коллективный иск к Роскомнадзору из-за решения ведомства замедлить трафик Twitter. Юристы организации призвали пользователей соцсети присоединиться к этому иску, если они исчитают себя пострадавшими от действий РКН
Авторская колонка
НАТО не нужны государства с возможностью военных действий
НАТО хочет усилить влияние и на Кавказе, и на Украине. Однако, здесь важно учитывать два момента. Во-первых, то, что Южно-Кавказский регион исторически считается территорией, находящейся под влиянием России
Минчева Мария
Белоруссия опустилась в рейтинге миролюбия на 117-е место
Белоруссия
Белоруссия опустилась в рейтинге миролюбия на 117-е место
Белоруссия ухудшила свои позиции в «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index), который ежегодно составляют эксперты Института экономики и мира. Страна опустилась на 117-е место из 163 возможных
Избиратель все помнит
Единая Россия
Избиратель все помнит
«Единая Россия» в рамках предвыборной кампании перед выборами в Госдуму представит отчет «100 дел» о своих основных достижениях. При этом в отчете нет никакой информации о повышении пенсионного возраста, за который в Думе голосовали только депутаты от партии власти
Общество
У половины добровольцев, привитых «ЭпиВакКороной», антитела к COVID-19 пропали через 9 месяцев
Почти у половины добровольцев, которые были привиты от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона» (разработка новосибирского научного центра «Вектор»), через девять месяцев после вакцинации пропали антитела к вирусу
«Хватит жестокостей»
софия сапега
«Хватит жестокостей»
«Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокостей. В последнее время мир ими переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком», - заявил Андрей Сапега