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14 июня 2021, 16:19
Антон Орехъ: Пришли в YouTube
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Антон Орехъ: Пришли в YouTube

Антон Орехъ: Пришли в YouTube
Фото: Давид Френкель

Ненавижу такие истории. Они отвратительны. Они вынуждают нас вступать в дурацкую игру против нашей воли. Я имею в виду арест Юрия Хованского. Если совсем коротко сформулировать, то Хованский – придурок. Конченый, совершенный, абсолютный кристальный придурок.

Да, это чисто личное. У нас на «Эхе» работала девчонка, которая была заложницей на Дубровке. Наташка выжила, а ее сестра погибла. Замечательная актриса Лена Казаринова тоже у нас на «Эхе» работала и тоже играла в «Норд-Осте». В тот день выходил другой состав, и свободные от спектакля артисты (которым, таким образом, считай, что повезло) не находили себе места, но хотели хоть как-то поддержать коллег и друзей. И пришли к театральному центру, к оцеплению, насколько возможно близко. Они встали и начали петь! Пели то, что должны были спеть их товарищи, оказавшиеся в заложниках. Есть кадры – я из без слез смотреть не могу! Уже и Ленки Казариновой нет с нами… 

Поэтому не говорите мне, что то, что исполнял блогер Хованский про «Норд-Ост» — это какой-то анекдот на кухне или «художественное высказывание». Это не перфоманс, не скоморошество – это чистое скотство. Вне зависимости от того, публично это было, или для «внутреннего пользования». Что бы я сделал с таким человеком? Ей-богу, я максимально мирный гражданин и принципиальный противник насилия. Но такому человеку я бы дал по морде.

То, что делал Хованский – это, вне зависимости от степени публичности и злонамеренности – уголовно не наказуемо, как невозможно наказать безмозглого идиота за то, что он безмозглый идиот! Но теперь Хованский арестован. За призывы к терроризму и оправдание терроризма. Которых очевидно в его действиях не было. Потому что я не представляю, кого и как именно может побудить к террору такое творчество. Но у нас за оправдание терроризма судили Светлану Прокопьеву, написавшую настоящий прекрасный журналистский материал! И на одну доску с ней теперь поставили вот этого гражданина России. 

Но поскольку Юрию Хованскому грозит серьезное наказание, не соответствующее поступку, мы, прости господи, должны за него вступиться! Как за всякого, кто подвергается репрессиям. Нас не впервые ставят перед таким странным выбором. Приходилось возвышать голос, например, и в защиту художника Павленского, хотя ваш покорный слуга и в то время с сожалением констатировал, что мы имеем дело с человеком не вполне нормальным. Просто его вольнолюбивое сумасшествие направлено против тирании власти, и по этой причине он как бы заслуживал симпатии и сочувствия. Жизнь показала, что вне зависимости от политических предпочтений дурак не перестает быть дураком, и в этом смысле я был прав. 

Но государство не оценивает художественные достоинства или их отсутствие. И песня про «Норд-Ост» возмутила их не потому, что им дорога память погибших. Как тогда спасали заложников и какие у властей были приоритеты, мы, слава богу, помним хорошо! И «Норд-Ост», и Беслан. Государству нужны новые посадки. Собственно, без посадок система работать уже не способна. Но в этой неизменной стратегической парадигме, есть и тактические ответвления. 

Совпадение случайное, но символичное: в эти же дни ФБК, уже признанный иностранным агентом, был назван еще и экстремистской организацией. Оправдание терроризма хорошо ложится в эту повестку. К тому же, здесь даже и повода искать не пришлось, как с Прокопьевой. «Полезный идиот» сыскался сам. А через какое-то время пришли уже к другому ютуберу-миллионнику Дмитрию Ларину. Эти имена для большинства людей, следящих за политикой и не очень следящих за ютубовской мишурой, оказались совершенно новыми. Но у них сотни тысяч фанатов, для которых, быть может, имя Навального не говорит ничего особенного. 

И теперь мы видим просто классическую иллюстрацию ситуации — если ты не интересуешься политикой, то она заинтересуется тобой. И действительно трудно жить в обществе и быть от него свободным. Государству важно задать градус жесткости. Показав, что оно готово прессовать не только явных своих неприятелей, но и проводить рандомные зачистки. 

Чем ближе выборы – тем больше внимания к соцсетям и платформам. И в этом смысле как раз совершенно не удивляет, что Юрию Дудю придется разбираться с обвинениями в пропаганде наркотиков — хотя, конечно, нигде и никакой пропаганды наркотиков у Дудя не было. Он, как минимум, не дурак вроде Хованского. Но Дудь своими документалками вызвал дикое раздражение. Хотя не факт, что если бы Юрий не снимал про Колыму, ВИЧ и Беслан, то к нему не возникло бы полицейского интереса. Популярный, влиятельный? Почему бы не дать по мозгам, и просигналить его целевой аудитории, чтобы не рыпалась, на всякий случай? 

Ну, и еще одна любопытная деталь, на которую обратили мало внимания. Хованский исполнял вот эту песню про «Норд-Ост», как я понял, на стриме у блогера Андрея Нифедова. А Нифедов – близкий друг другого популярного ютубера – МШ, он же Андрей Пыж. Абсолютно безобидный, ни разу не оппозиционный любитель заброшек. МШ с 5 августа находится в СИЗО по обвинению в незаконном доступе к государственной тайне!   

Бесконечный круговорот посадок и небо в клеточку… Виртуальные герои – в реальных камерах. Прийти за ними можно прямо в YouTube.

Источник - «МБХ медиа»

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