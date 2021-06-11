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прогнозы на спорт
Александр Носков
11 июня 2021, 16:25

Прогнозы на спорт с подтвержденной статистикой экспертов

Главная фишка Legalbet: не удаляем ничего

Прогнозы на спорт с подтвержденной статистикой экспертов

Legalbet.ru - сайт о спорте и легальных букмекерах и, как и многие другие сайты такой направленности, предлагает читателям бесплатные прогнозы на спорт от экспертов. Но есть момент, который делает отдел спортивных прогнозов на сайте уникальным и по-настоящему полезным: подтвержденная статистика, в которой нельзя исправить ничего.

Как публикуются прогнозы на Legalbet

У авторов прогнозов на Legalbet есть личные профили, но нет доступа к редактированию и удалению публикаций. Прогнозы бесплатны для читателей, но не для сайта: Legalbet платит за них, и взамен требует качества и ведет сквозную статистику.

Профили бывают трех типов:

● эксперты;

● гандикаперы;

● сотрудники Legalbet

Эксперты - это известные в мире спорта личности и специалисты: бывшие тренеры, игроки, медийные персоны со спортивным бэкграундом.

Гандикаперы - это персоны, известные «в узких кругах»: те, кто обыгрывает букмекерские конторы на дистанции в тысячи ставок.

Сотрудники Legalbet публикуют прогнозы в нескольких профилях: «Редакция», «Беттинг-центр» и «Прогнозы по трендам».

Тренды — это подборка статистических показателей, привязанных к ставкам с высокой проходимостью в прошлом: 6 из 7 или 10 из 12. Анализируется результативность, динамика побед и поражений, а также статистические показатели. Например, для футбола вы можете встретить тренды на число угловых или желтых карточек.

Никто из прогнозистов - даже сотрудники редакции - не имеет доступа к публикации прогнозов. Это «закрытая территория». Эксперты и гандикаперы присылают прогнозы по e-mail либо им надиктовывают. Авторы, журналисты и сотрудники Беттинг-центра Legalbet пишут на электронную почту. После публикации в прогнозе нельзя править фактуру, а коэффициент ставки проставляется по линиям лицензированных российских букмекеров на момент публикации.

Дальше все происходит автоматически. После того, как описанный в прогнозе матч сыгран, система учитывает результат и вносит прогноз в статистику. Так как для каждого прогноза есть коэффициент, для каждого эксперта рассчитывается ROI - фактическая доходность по предложенным им пари.

Триллер с Боровко

Лучший пример такого подхода — май в статистике Павла Боровко, самого успешного гандикапера и эксперта Legalbet, специалиста по так называемым смолл-маркетам.

В мае 2021-го этот невероятно успешный и стабильный ставочник пережил небывалую череду неудач: дважды по 9 проигрышных прогнозов подряд и нестабильная игра «в ноль» в перерывах.

Представьте: в первой половине мая гораздо выгоднее было просто подбрасывать монетку, нежели верить Боровко. Пользователи Legalbet в это время публиковали множество критических комментариев о том, что эксперт «сдулся»... Но во второй половине мая Павел подтвердил свою силу как прогнозиста: сначала стабилизировал ситуацию, а за последнюю неделю закрыл весь минус! И в итоге вытащил май в плюс — что казалось невероятным.

При этом конце мая и начале июня Павел выдал несколько серий по 7-8 победных ставок подряд и не проигрывал больше двух пари!

В такое непросто поверить, если просто услышать рассказ. Но на Legalbet есть подтвержденная статистика по прогнозам каждого эксперта. И невероятный май в исполнении гроссмейстера Боровко теперь навсегда запечатлен в истории его ставок.

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