Прогнозы на спорт с подтвержденной статистикой экспертов
Главная фишка Legalbet: не удаляем ничего
Legalbet.ru - сайт о спорте и легальных букмекерах и, как и многие другие сайты такой направленности, предлагает читателям бесплатные прогнозы на спорт от экспертов. Но есть момент, который делает отдел спортивных прогнозов на сайте уникальным и по-настоящему полезным: подтвержденная статистика, в которой нельзя исправить ничего.
Как публикуются прогнозы на Legalbet
У авторов прогнозов на Legalbet есть личные профили, но нет доступа к редактированию и удалению публикаций. Прогнозы бесплатны для читателей, но не для сайта: Legalbet платит за них, и взамен требует качества и ведет сквозную статистику.
Профили бывают трех типов:
● эксперты;
● гандикаперы;
● сотрудники Legalbet
Эксперты - это известные в мире спорта личности и специалисты: бывшие тренеры, игроки, медийные персоны со спортивным бэкграундом.
Гандикаперы - это персоны, известные «в узких кругах»: те, кто обыгрывает букмекерские конторы на дистанции в тысячи ставок.
Сотрудники Legalbet публикуют прогнозы в нескольких профилях: «Редакция», «Беттинг-центр» и «Прогнозы по трендам».
Тренды — это подборка статистических показателей, привязанных к ставкам с высокой проходимостью в прошлом: 6 из 7 или 10 из 12. Анализируется результативность, динамика побед и поражений, а также статистические показатели. Например, для футбола вы можете встретить тренды на число угловых или желтых карточек.
Никто из прогнозистов - даже сотрудники редакции - не имеет доступа к публикации прогнозов. Это «закрытая территория». Эксперты и гандикаперы присылают прогнозы по e-mail либо им надиктовывают. Авторы, журналисты и сотрудники Беттинг-центра Legalbet пишут на электронную почту. После публикации в прогнозе нельзя править фактуру, а коэффициент ставки проставляется по линиям лицензированных российских букмекеров на момент публикации.
Дальше все происходит автоматически. После того, как описанный в прогнозе матч сыгран, система учитывает результат и вносит прогноз в статистику. Так как для каждого прогноза есть коэффициент, для каждого эксперта рассчитывается ROI - фактическая доходность по предложенным им пари.
Триллер с Боровко
Лучший пример такого подхода — май в статистике Павла Боровко, самого успешного гандикапера и эксперта Legalbet, специалиста по так называемым смолл-маркетам.
В мае 2021-го этот невероятно успешный и стабильный ставочник пережил небывалую череду неудач: дважды по 9 проигрышных прогнозов подряд и нестабильная игра «в ноль» в перерывах.
Представьте: в первой половине мая гораздо выгоднее было просто подбрасывать монетку, нежели верить Боровко. Пользователи Legalbet в это время публиковали множество критических комментариев о том, что эксперт «сдулся»... Но во второй половине мая Павел подтвердил свою силу как прогнозиста: сначала стабилизировал ситуацию, а за последнюю неделю закрыл весь минус! И в итоге вытащил май в плюс — что казалось невероятным.
При этом конце мая и начале июня Павел выдал несколько серий по 7-8 победных ставок подряд и не проигрывал больше двух пари!
В такое непросто поверить, если просто услышать рассказ. Но на Legalbet есть подтвержденная статистика по прогнозам каждого эксперта. И невероятный май в исполнении гроссмейстера Боровко теперь навсегда запечатлен в истории его ставок.