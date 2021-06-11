Валерий Авдерин: «Чёрный квадрат» и Даня Милохин
Посмотрел тут несколько клипов новой звезды Тиктока Дани Милохина. Детдомовский ребёнок, брошенный отцом-алкоголиком, в 20 лет за год стал звездой рэпа и миллионером.
Музыка всех клипов – говно, исполнительское мастерство, вокал – полное говно, тексты – говно беспросветное. Звукорежиссура выстроена так, что слова и разобрать-то трудно. Держится всё на видеоряде, который за очень приличные деньги снят реальными профессионалами. Это хорошо просчитанная, талантливая разводка по впаривания говна неискушённой публике. К искусству всё не имеет никакого отношения, но как способ зарабатывания бабла… впечатляет своей эффективностью.
Понятно, что это полностью придуманный кем-то другим и взрослым, проект, куда конкретного Даню взяли достаточно случайно, за обаятельную улыбку. И он всего лишь исполняет то, что ему велят. Здесь поднял ногу, здесь открыл рот. Здесь ты в зелёных кроссовках, здесь в малиновых. Понятно, что для этого проекта специально искали исполнителя с непростой исковерканной судьбой.
Тинэйджерам-пэтэушникам кинули яркую картинку с кучей всего, о чём они мечтают (и чего подавляющее большинство из них никогда не получит): брендовые шмотки, дорогие авто, шикарные интерьеры… Смысла в этом мелькании зрительных образов и выкрикивании модных заграничных слов нет никакого. Но, когда всего этого очень хочется – всё завораживает. Клипы слишком явно сняты не для детей профессоров или олигархов. В стране миллионы подростков, для которых поедание бургеров в Макдональдсе – это уже венец эксклюзивности и элитности. Вот их психологию создатели клипов просчитали очень точно. Публике показали очередную интерпретацию истории Золушки, в один день поменявшей метлу на корону, повтор «Ласкового мая» - только в стиле рэп.
Есть ещё один момент, подкупающий потенциальную аудиторию этого проекта. Если взять действительно выдающегося пацана – большинство сразу поймёт, что оно никогда не достигнет его уровня и никогда не сможет пройти к успеху его путём. Ведь это работа от зари до зари чуть ли не с детсадовского возраста.
А успех абсолютно заурядного Дани даёт многим миллионам надежду, что и я так смогу. И мне может так же повезти. Поэтому люди с таким азартом смотрят всякие передачи для дебилов, типа, «Дом-2». Приятно видеть, что известный всей стране персонаж гораздо тупее тебя. Значит – и у меня есть шанс!
Вот только мечты эти совершенно напрасны. Есть вещи, которые прокатывают один раз. Вот, написал Малевич свой «Чёрный квадрат» - и многие неудавшиеся художники взбодрились: Я тоже так могу! Вот сделаю зелёный квадрат. Или фиолетовый. Или чёрный треугольник.
Но особенность всех таких проектов – их одноразовость. Надо успеть сделать всё первым. Вторые, третьи и триста пятьдесят седьмые исполнители никому не интересны. Додуматься до такого – надо всё-таки уметь, надо думать. А уж потом делать подобное и похожее может любой дурак. И этих дураков выползает куча. И они ещё удивляются, что за их зелёные квадраты на красном фоне никто не хочет платить миллионов долларов.
Поглядев на этого Даню, можно, зная рецепты и алгоритмы, строгать похожих по сто штук в неделю. Только это уже будет напрасной тратой денег. Сто Дань рынку не нужны. На такое количество Дань нет платёжеспособного спроса, нет достаточного числа покупателей.