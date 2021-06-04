Константин Сонин: Почему одни страны богатые, а другие бедные. Один пример
Книга Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные» (Why Nations Fail) - самая важная, из популярных, книга по экономике XXI века. Она удивительным образом сводит тысячи работ экономистов и специалистов во всех смежных областях - социологов, историков, антропологов - к очень простой модели, объясняющей почему одни страны богатые, а другие бедные. Потому что в одних странах складываются экстрактивные институты, защищающие, ценой эффективности и развития, ренту элиты, а в другие - инклюзивные, дающие возможность конкурировать, хорошо жить и двигаться вперёд.
В книге, конечно, приведены десятки примеров, но главное не в тех примерах, которые есть, а в тех, которые видишь вокруг себя, когда понимаешь модель. Тогда все законы и постановления, ограничивающие конкуренцию на рынке, все преследования политической оппозиции, все механизмы, позволяющие сохранять свой пост - что президента, что директора, что завкафедрой - все это становится просто стандартными иллюстрациями к общей схеме. Вот и закрытие VTimes*, совершенно неполитического издания, под политическим давлением - очередной маленький пример усиления экстрактивных институтов. Тех самых, которые делают страны, в долгосрочной перспективе, бедными.
VTimes, которое до захвата и закрытия бренда год назад называлось «Ведомостями», в течение 20+ лет было главным экономическим изданием - источником информации, фильтром того, что важно и неважно - в стране. Эти же 20+ VTimes было главной школой российской журналистики - вся современная российская журналистика вышла оттуда. И в институциональном смысле, и в личном. Эти же 20+ лет VTimes было центральной площадкой для экономических и политических дискуссий. В области экономики - авторство в VTimes или, до апреля 2020 года, в «Ведомостях» - главное дело для всех ведущих экономических публицистов в России.
Моя колонка в VTimes выходила семнадцать лет - с 2004 года, когда раз в неделю, когда раз в две недели. Это был вызов - создать с нуля современную экономическую колумнистику - чтобы то, что ты пишешь, даже если это просто позиция, опиралось на знания и опыт экономического сообщества. Может больше чем те, что поменяли мои колонки - что вообще могут поменять колонки? - я гордился тем, сколько экономистов стало писать для широкой публики, читая мои тексты. Это была честь - делить площадку с лучшими публицистами страны.
Теперь этой газеты, школы, площадки больше нет. Это не означает, что экономика России рухнет в один день, новости перестанут поступать, а мнение будет нигде невозможно высказать. Конечно, нет. Но это означает, что экстрактивные институты стали на эпсилон сильнее, обществу и бизнесу - чуть сложнее, потому что информация, необходимая для принятия решений, стала чуть хуже, правительству - чуть сложнее, потому что исчезла площадка для дискуссий. Экстрактивные институты стали чуть сильнее, застой чуть глубже, шансы на рост - чуть ниже. И это ровно то, что описано у Асемоглу и Робинсона - застой и стагнация происходят не одним рывком, а складываются потихоньку из маленьких шагов в неправильном направлении.
* - издание признано иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента