Алексей Рощин: Тайна праймериз в РФ
Вчера в ходе разговора «за жисть» меня спросили с чисто детским любопытством: а зачем Кремль устраивает эти «праймериз» в своей «Единой России»? Чтобы что? Я только собрался что-то такое изречь с умным видом, набрал воздуху... и осекся. Потому что вдруг понял, что не знаю ответа.
Это какая-то загадка. Ну в самом деле - на кой черт Кремлю эта длинная и бессмысленная процедура? Все равно ведь - смешно даже предположить, будто бы в конечном распределении «выдвиженцев» хотя бы какую-то роль играет «волеизъявление» бюджетников, которых сгоняют на сие мероприятие всеми правдами и неправдами. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что их «голоса» вообще кто-то считает. Зачем? В стране уже лет 5 как бросили считать даже «официальные» голоса, на вполне официальных голосованиях - хотя там, теоретически, существует какая-никакая государственная защита адекватности подсчета и строгая процедура - кто считает, как считают и кто контролирует, предусмотрены уголовные сроки (!) за нарушения (до 5 лет). И даже это похерили. Что уж говорить про голосование, по сути, самодеятельное, которое регулируется исключительно «партийными» инструкциями как бы «партии» «Единая Россия»? Понятно ежу, что партийное голосование внутри «партии власти» - это территория, на которой «административный ресурс царствует безраздельно».
Я могу утверждать достаточно уверенно еще и потому, что аккурат на прошлых выборах видел эту кухню изнутри, знаю, о чем говорю - непосредственно наблюдал, как проходили праймериз в одном достаточно крупном регионе. Вывод простой - это полная, тотальная профанация. Никто, собственно, даже не скрывает, что «победители» всего этого марафона назначаются сверху, из Москвы - и разница между регионами лишь в том, что где-то Москва принимает решение авторитарно, а где-то «советуется» с губернатором и позволяет ему где-то протащить своего ставленника. Вот и все пределы «вольницы».
Вопрос - а нахрена тогда? Общественным событием хотя бы в какой-то степени это насквозь фальшивое действо нигде не становится; реальный общественный интерес - нулевой. Забавно, что объективно Кремль и заинтересован (!) в том, чтобы реального интереса не было - ведь если бы, не дай бог, люди стали бы в самом деле интересоваться, кто ж там участвует и кто хочет стать ставленником ЕР на выборах (а значит, на 99% гарантировать свое прохождение в депутаты) - тогда «праймериз» утратили бы свою великолепную (для Кремля) предсказуемость и начались бы скандалы, чего доброго, вскрылась бы абсолютно непрозрачная «процедура сбора и подсчета голосов» - зачем оно надо?!
Получается, однако, абсурд: Москва настойчиво организует всероссийское мероприятие, не прописанное в законах, которое должно символизировать участие «общественности» в работе «партии власти» - но при этом предпринимает все усилия, чтобы вялое и слабое российское «опчество» и впрямь бы не заинтересовалось огромным наспех сделанным мошенничеством, которое проводят на его глазах.
Зачем? Почему б не сделать по старинке - в Москве составляют списки будущих депутатов, «спускают» их в регионы, там собираются «конференции ЕР», которые эти списки списком же штампуют, голосуя, как положено, 100% «за» (поскольку конференции ЕР, как и ранее съезды КПСС, это абсолютно не место для дискуссий). Тем более, что ПО ФАКТУ ведь именно так и происходит - только добавлено «праймериз-голосование» с заранее известными (кому надо) результатами.
Кстати, ведь все прочие наши «партии» - и КПРФ, и ЛДПР, и «Яблоко», и все остальные - как-то обходятся без этого позорища под названием «праймериз» - там ленинский «демократический централизм» реализуется откровенно и без прикрас: ЦК партий составляют списки, относят их «на согласование» в ту же АП, Москва вычеркивает всех тех, кто ей не нравится - далее «оппозиционные партии» через уже свою «москву» спускают в регионы залитованные Кремлем списки разрешенных пламенных оппозиционеров - для утверждения на партконференциях из никому не известных партфункционеров «на местах».
И зачем тут едросовский фарс? Почему для ЕР сделано исключение - это привилегия или дополнительное издевательство?
Праймериз ЕР и раньше смотрелись как бантик на корове; но сейчас, после грандиозного фарса с «обнулением», введения «семидневных голосований» и уже демонстративного отказа власти даже изображать демократию - все это выглядит полным, до крайности нелепым анахронизмом. И главное, что непонятно и оставляет тягостное недоумение: кого они хотят обмануть?
Ведь как все это выглядит, если по чесноку: грабитель случайного прохожего оглушил, связал, оттащил в тихое место, вставил в рот кляп - и вдруг достал из кармана «наперстки» и стал изображать - непонятно для кого – «игру» со связанным и что-то там невнятно гугукающим терпилой, приговаривая «ну вот, ты опять не угадал! Мой выигрыш увеличился»! И зачем лихой человек разыгрывает этот фарс? Почему ему просто не залезть в карманы и за пазуху к своей жертве, не выгрести оттуда всё, что он там найдет - и не свалить в туман?
Хотя стоп - в карманах-то он уже пошарил. Тем более непонятно - сейчас-то он что изображает? Зачем все эти дурацкие ужимки перед связанным с кляпом во рту?
«В России всё - тайна, обернутая в загадку» (У.Черчилль).