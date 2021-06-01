Меню
Политика
Мы разрушали, разрушали и наконец разрушили! Ура!
Авторская колонка
01 июня 2021, 13:04
Алексей Рощин: Тайна праймериз в РФ
Рощин Алексей

Социальный психолог

Все авторы

Алексей Рощин: Тайна праймериз в РФ

Алексей Рощин: Тайна праймериз в РФ

Вчера в ходе разговора «за жисть» меня спросили с чисто детским любопытством: а зачем Кремль устраивает эти «праймериз» в своей «Единой России»? Чтобы что? Я только собрался что-то такое изречь с умным видом, набрал воздуху... и осекся. Потому что вдруг понял, что не знаю ответа.

Это какая-то загадка. Ну в самом деле - на кой черт Кремлю эта длинная и бессмысленная процедура? Все равно ведь - смешно даже предположить, будто бы в конечном распределении «выдвиженцев» хотя бы какую-то роль играет «волеизъявление» бюджетников, которых сгоняют на сие мероприятие всеми правдами и неправдами. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что их «голоса» вообще кто-то считает. Зачем? В стране уже лет 5 как бросили считать даже «официальные» голоса, на вполне официальных голосованиях - хотя там, теоретически, существует какая-никакая государственная защита адекватности подсчета и строгая процедура - кто считает, как считают и кто контролирует, предусмотрены уголовные сроки (!) за нарушения (до 5 лет). И даже это похерили. Что уж говорить про голосование, по сути, самодеятельное, которое регулируется исключительно «партийными» инструкциями как бы «партии» «Единая Россия»? Понятно ежу, что партийное голосование внутри «партии власти» - это территория, на которой «административный ресурс царствует безраздельно».

Я могу утверждать достаточно уверенно еще и потому, что аккурат на прошлых выборах видел эту кухню изнутри, знаю, о чем говорю - непосредственно наблюдал, как проходили праймериз в одном достаточно крупном регионе. Вывод простой - это полная, тотальная профанация. Никто, собственно, даже не скрывает, что «победители» всего этого марафона назначаются сверху, из Москвы - и разница между регионами лишь в том, что где-то Москва принимает решение авторитарно, а где-то «советуется» с губернатором и позволяет ему где-то протащить своего ставленника. Вот и все пределы «вольницы».

Вопрос - а нахрена тогда? Общественным событием хотя бы в какой-то степени это насквозь фальшивое действо нигде не становится; реальный общественный интерес - нулевой. Забавно, что объективно Кремль и заинтересован (!) в том, чтобы реального интереса не было - ведь если бы, не дай бог, люди стали бы в самом деле интересоваться, кто ж там участвует и кто хочет стать ставленником ЕР на выборах (а значит, на 99% гарантировать свое прохождение в депутаты) - тогда «праймериз» утратили бы свою великолепную (для Кремля) предсказуемость и начались бы скандалы, чего доброго, вскрылась бы абсолютно непрозрачная «процедура сбора и подсчета голосов» - зачем оно надо?!

Получается, однако, абсурд: Москва настойчиво организует всероссийское мероприятие, не прописанное в законах, которое должно символизировать участие «общественности» в работе «партии власти» - но при этом предпринимает все усилия, чтобы вялое и слабое российское «опчество» и впрямь бы не заинтересовалось огромным наспех сделанным мошенничеством, которое проводят на его глазах.

Зачем? Почему б не сделать по старинке - в Москве составляют списки будущих депутатов, «спускают» их в регионы, там собираются «конференции ЕР», которые эти списки списком же штампуют, голосуя, как положено, 100% «за» (поскольку конференции ЕР, как и ранее съезды КПСС, это абсолютно не место для дискуссий). Тем более, что ПО ФАКТУ ведь именно так и происходит - только добавлено «праймериз-голосование» с заранее известными (кому надо) результатами.

Кстати, ведь все прочие наши «партии» - и КПРФ, и ЛДПР, и «Яблоко», и все остальные - как-то обходятся без этого позорища под названием «праймериз» - там ленинский «демократический централизм» реализуется откровенно и без прикрас: ЦК партий составляют списки, относят их «на согласование» в ту же АП, Москва вычеркивает всех тех, кто ей не нравится - далее «оппозиционные партии» через уже свою «москву» спускают в регионы залитованные Кремлем списки разрешенных пламенных оппозиционеров - для утверждения на партконференциях из никому не известных партфункционеров «на местах».

И зачем тут едросовский фарс? Почему для ЕР сделано исключение - это привилегия или дополнительное издевательство?

Праймериз ЕР и раньше смотрелись как бантик на корове; но сейчас, после грандиозного фарса с «обнулением», введения «семидневных голосований» и уже демонстративного отказа власти даже изображать демократию - все это выглядит полным, до крайности нелепым анахронизмом. И главное, что непонятно и оставляет тягостное недоумение: кого они хотят обмануть?

Ведь как все это выглядит, если по чесноку: грабитель случайного прохожего оглушил, связал, оттащил в тихое место, вставил в рот кляп - и вдруг достал из кармана «наперстки» и стал изображать - непонятно для кого – «игру» со связанным и что-то там невнятно гугукающим терпилой, приговаривая «ну вот, ты опять не угадал! Мой выигрыш увеличился»! И зачем лихой человек разыгрывает этот фарс? Почему ему просто не залезть в карманы и за пазуху к своей жертве, не выгрести оттуда всё, что он там найдет - и не свалить в туман?

Хотя стоп - в карманах-то он уже пошарил. Тем более непонятно - сейчас-то он что изображает? Зачем все эти дурацкие ужимки перед связанным с кляпом во рту?

«В России всё - тайна, обернутая в загадку» (У.Черчилль).

Сейчас на главной
Онищенко призвал запретить продажу товаров компаний Coca-Cola, Nestle и Mars
ЗОЖ
Онищенко призвал запретить продажу товаров компаний Coca-Cola, Nestle и Mars
Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил с предложением запретить продажу в нашей стране товаров, произведенных компаниями Coca-Cola, Nestle и Mars
Вечные дети
молодежь
Вечные дети
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил продлить возраст детства в России до 30 лет. С таким предложением политик выступил в День защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня
В Общественной палате предложили выплачивать «отцовский капитал» многодетным мужчинам
материнский капитал
В Общественной палате предложили выплачивать «отцовский капитал» многодетным мужчинам
В России обсуждается вопрос об оказании финансовой поддержки многодетным отцам. Так, глава комиссии по демографии Сергей Рыбальченко предложил выплачивать им «отцовский капитал»
С сайта ФСБ пропали сведения о доходах и имуществе руководителей ведомства за 10 лет
декларации о доходах
С сайта ФСБ пропали сведения о доходах и имуществе руководителей ведомства за 10 лет
ФСБ России удалила со своего сайта информацию о доходах, расходах и имуществе руководителей ведомства с 2009 по 2019 гг. Декларации о доходах за 2020 год высокопоставленные силовики даже не публиковали
Россия с 10 июня возобновляет полеты в Хорватию, Австрию, Венгрию, Марокко и еще пять стран
авиасообщение
Россия с 10 июня возобновляет полеты в Хорватию, Австрию, Венгрию, Марокко и еще пять стран
Со 2 июня возобновятся перелеты в Великобританию, которые были приостановлены из-за распространения «британского» штамма коронавируса. Полеты будут осуществляться три раза в неделю
Правительство подготовило законопроект об уголовной ответственности за неуплату алиментов
алименты
Правительство подготовило законопроект об уголовной ответственности за неуплату алиментов
Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы два законопроекта, которые позволят привлечь к административной и даже уголовное ответственности неплательщиков алиментов
Глава «Ростеха» заработал за 2020 год 323 млн рублей, а глава «ВЭБ.РФ» - 191 млн рублей
доходы чиновников
Глава «Ростеха» заработал за 2020 год 323 млн рублей, а глава «ВЭБ.РФ» - 191 млн рублей
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов задекларировал суммарный доход со своей супругой в размере 801,8 млн рублей. Это почти в два раза меньше, чем семья топ-менеджера задекларировала за 2019 год
Российские власти продлят запрет на полеты в Турцию после 1 июня
туризм
Российские власти продлят запрет на полеты в Турцию после 1 июня
Россия продлит ограничения на авиасообщение с Турцией после 1 июня. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией
Корпорация Nestle призналась в производстве вредных для здоровья продуктов питания
продукты питания
Корпорация Nestle призналась в производстве вредных для здоровья продуктов питания
Швейцарская транснациональная корпорация Nestle (бренды KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea и т.д.) признала, что их продукция соответствует принципам здорового питания. Об этом говорится в презентации Nestle
Общество
Научный руководитель Владимира Путина стал самым богатым ректором в России
Минобрнауки России опубликовало сведения о доходах и имуществе ректоров российских университетов. Одним из самых богатых по размеру доходов за 2020 год стал руководитель Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко
Россия объяснила штрафы за неуважение к власти «наглостью и цинизмом» этих правонарушений
неуважение к власти
Россия объяснила штрафы за неуважение к власти «наглостью и цинизмом» этих правонарушений
Российское правительство направило в Европейский суд по правам человека возражения по жалобам 17 граждан РФ на штрафы по статье о «неуважении к власти» за критику чиновников в интернете
«Безусловно, эта история во многом про нашу ошибку»
ФБК
«Безусловно, эта история во многом про нашу ошибку»
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) вычислили человека, который причастен к утечке базы электронных адресов с сайта «Свободу Навальному!». В краже базы данных заподозрили бывшего сотрудника организации Федора Горожанко
В числе победителей праймериз «Единой России» оказались богачи и не самые полезные депутаты
Единая Россия
В числе победителей праймериз «Единой России» оказались богачи и не самые полезные депутаты
Победителями праймериз «Единой России» среди прочих оказались самые богатые депутаты партии власти. Некоторые из них опередили своих соперников-однопартийцев с большим отрывом
Еду в Магадан
артем чайка
Еду в Магадан
Фирма Артема Чайки получила участки, расположенные в Вилигинском кластере, где еще в 1980 году было открыто медно-порфировое месторождение Дегдэнрекэн (Пиритовый). Запасы этого месторождения оцениваются в 4,1 млн тонн, что составляет примерно 4% от всех запасов меди в России
Авторская колонка
Почему смертельно больные россияне превращаются в побирушек?
На каждом шагу сталкиваюсь со сборами денег на операцию. Хотя в России медицина вроде бы страховая. Но, когда дело доходит до конкретных серьёзных болезней, почему-то почти всегда оказывается, что именно ваш случай является не страховым
Авдерин Валерий
Вице-премьер Белоусов потребовал от металлургов вернуть в бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов
Андрей Белоусов
Вице-премьер Белоусов потребовал от металлургов вернуть в бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов
Андрей Белоусов потребовал от российских металлургов вернуть в государственный бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов, которые они получили от высоких цен на свою продукцию
«Лишь бы не было войны ...»
поправки в конституцию
«Лишь бы не было войны ...»
Школа №19 города Междуреченска Кемеровской области, чей туалет был признан одним из худших в России на конкурсе компании Domestos, по результатам голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию показала образцовый результат
В мире
Ученый из США предупредил человечество об угрозе коронавирусов COVID-26 и COVID-32
Американский ученый и эксперт по инфекционным заболеваниям Питер Хотез предупредил о риске возникновения эпидемий коронавируса COVID-26 и COVID-32, если сейчас специалисты не установят точные причины возникновения вируса COVID-19