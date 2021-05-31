Валерий Авдерин: Почему смертельно больные россияне превращаются в побирушек?
На каждом шагу сталкиваюсь со сборами денег на операцию. Хотя в России медицина вроде бы страховая. Но, когда дело доходит до конкретных серьёзных болезней, почему-то почти всегда оказывается, что именно ваш случай является не страховым. И, все мои знакомые, заболев, вынуждены выворачивать карманы, обращаться к родственникам, занимать у знакомых…
В большинстве супермаркетов стоят копилки для сбора денег на заграничную операцию смертельно больному ребёнку. Ставить такие копилки по поводу взрослых просто нет смысла. Магазинов не хватит. И даже ларьков.
Израильская медицина на голову выше российской. Об этом свидетельствует хотя бы то, что Израиль без всякой принудиловки привил от ковида более 70% населения и первым в мире сумел справиться с пандемией. О чём говорят эти проценты? О том, что жители страны доверяют квалификации своих врачей, своей медицине.
В Москве привиться нет никакой проблемы. Но сделали это чуть больше 10 процентов москвичей. А всё потому, что россияне в каждой инициативе сверху всегда видят какой-то подвох, желание их обмануть и на них нажиться.
На 30 мая в Израиле за сутки выявили всего 5 (пять!) новых больных. То есть, необязательно даже прививать всех. Для того, чтобы остановить болезнь, достаточно просто привитого большинства. Собственно, некоторые эпидемиологи предсказывали подобное ещё в начале эпидемии. Но тогда это было гипотезой. Теперь мы уже имеем реальное статистическое подтверждение такого посыла.
В Израиле делают многие операции, которые в России делать не умеют. Но, опять же, есть операции, которые не делают в Израиле, но зато делают в Штатах, Германии, Швейцарии... Операции, которые вообще делают в одной-двух клиниках в мире. Операции эти могут стоить сотни тысяч долларов. Вы думаете, больной израильтянин бежит умолять хозяина ближайшего супермаркета разрешить ему поставить на входе ящичек для сбора пожертвований?
Нет. Он пишет письмо в минздав, мол, мне нужно такое лечение, но занимаются этим только две швейцарские клиники. В нашей стране подобных операций нигде не делают.
Его заяву рассматривает комиссия – и выделяет деньги на лечение, проезд с сопровождающим, последующую реабилитацию… По израильским нормативам, если хоть где-то гражданину их страны могут помочь восстановить здоровье или продлить жизнь – государство обязано это оплатить.
Там тоже есть бюрократия, бывают проволочки. Там тоже, добиваясь чего-то от государства, надо проявлять настойчивость. Но, в общем, система работает так. Если ты не ленишься и теребишь чиновников – ты получишь то, что тебе полагается по закону. В России это не факт. Получить же деньги на лечение за границей – вообще нереально. И никакими законами подобное не предусмотрено.
Вот Путин выделил доведшему свою страну до ручки белорусскому президенту очередные 500 миллионов долларов. Все понимают, этих денег россиянам не вернут никогда. Можно сразу поставить на них крест. А ведь за такую сумму можно было бы вылечить тысячу, или две смертельно больных российских детей. Хотя на это у Путина денег никогда нет. Для своего народа лишь пожелания держаться. Да ещё бесконечные парады и фейерверки.