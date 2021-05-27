Миллиард в Эмираты и Гонконг
Как улетучились деньги «Роскосмоса»
Похищенный у «Роскосмоса» в 2017 году миллиард рублей при поставках оборудования для МКС осел на счетах компаний из Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов. Восьми фигурантам дела, по которому завершено расследование, грозят большие сроки, однако свою вину они не признают. Что известно об итогах следствия и сколько финансовых нарушений ежегодно находят в «Роскосмосе» — в этом материале.
Денежная «Энергия» ушла за рубеж
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере из-за хищений денег у «Роскосмоса» было возбуждено в октябре 2019 года. Инициатором расследования стала сама госкомпания, а велось оно изначально в отношении неустановленных лиц. Подозреваемые и обвиняемые появились в деле в конце лета 2020 года.
По данным «Коммерсанта», в материалах дела говорится, что в декабре 2012 года между Федеральным космическим агентством и ОАО «РКК «Энергия»» был заключен госконтракт на «создание научно-энергетического модуля» (НЭМ) на 15 миллиардов 15 миллионов рублей.«НЭМ должен был снабжать электроэнергией российский сегмент МКС, а также использоваться для проведения научных экспериментов. Однако на МКС он пока не доставлен», — пишет издание.
Главное следственное управление СК по Московской области недавно завершило основные следственные действия по этому уголовному делу. Всего в нем восемь фигурантов – тогдашний гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, его заместитель Степан Прохоров, советник Михаил Игнаткин, замгендиректора по материально-техническому обеспечению Александр Прохоров, гендиректор АО «НПП «Исток»» Александр Борисов, а также руководители ООО «Микроком» Ирина Попова, ЗАО «НПП «Магратеп»» Олег Морозов и ООО «Альянс Трейд» Андрей Остапович. По версии следствия, с мая по июль 2017 года все они вступили в преступный сговор и похитили более 1, 07 миллиардов рублей.
«Для хищений между РКК и ОАО «ЦНИИ «Циклон»» в марте 2017 года был заключен контракт, в рамках которого на расчетные счета предприятия были переведены 1,32 млрд рублей за поставку изделий электронно-компонентной базы для создания НЭМ. При этом, согласно заключению судебной оценочной экспертизы, среднерыночная стоимость компонентов составляла всего 489 миллионов», — сообщает «Ъ».
Поскольку большую часть компонентов предстояло приобрести за границей, со счетов «Циклона» деньги за вычетом процентов ушли на расчетные счета компаний «Магратеп» и «Микроком». После этого, по данным следствия, «Магратеп» заключил аналогичный договор на поставку компонентов с «Альянс Трейд» и перевел средства «Роскосмоса» туда. А «Микроком» и «Альянс Трейд» отправили их в зарегистрированные в ОАЭ Rosaero FZC и Somontaj general trading LLC, а также зарегистрированные в Гонконге Jushi com limited и Seanet trade limited. В ГСУ пришли к выводу, что всего в результате сделки более одного миллиарда рублей было похищено и отмыто за границей.
Большинство фигурантов дела проходит обвиняемыми по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое предусматривает до десяти лет лишения свободы. Ирине Поповой и Андрею Остаповичу также инкриминируют статью «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления» (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), по этой статье им грозит до семи лет колонии. Свою вину обвиняемые не признают.
Какие еще нарушения у «Роскосмоса» и подрядчиков
Это далеко не единственное дело, связанное с хищением средств «Роскосмоса». В апреле в Москве следователи возбудили два уголовных дела за «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), после хищения 15,8 миллионов рублей, выделенных по госконтрактам на проведение летных испытаний. По данным источника ТАСС, расследование велось в отношении неустановленных лиц из руководства той самой «Энергии».
Всего в 2019–2020 годах на основе материалов службы внутреннего аудита «Роскосмоса» было возбуждено 22 уголовных дела. Речь в них шла о хищениях, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях госкорпорации. В нескольких из этих дел речь идет об ущербе для бюджета в сотни миллионов рублей.
В результате проверок Счетной палаты «Роскосмос» в последние годы регулярно становится одним из лидеров по объему финансовых нарушений среди госкомпаний. Так, в 2017 году аудиторы выявили 151 факт нарушений в работе «Роскосмоса» на общую сумму 785,5 миллиардов рублей. В 2018 году СП выявила в космической отрасли значительно нарушения на 50 миллиардов рублей.
В марте 2021 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, в 2020-м в Роскосмосе были выявлены нарушения более чем на 30 миллиардов.