Империя Костюкова дала трещину
Новосибирский «смотрящий» за криминальным бизнесом основателя компании «РТ-Домком» пошел на сделку со следствием
Арестованный сотрудниками ФСБ скандально известный бизнесмен и экс-кандидат в мэры Новосибирска Сергей Проничев пошел на сделку со следствием. Задержание прошло в середине апреля. Пока Проничев проведет за решеткой два месяца. Ему и его подельнику, журналисту областного госканала Николая Сальникову вменяются действия, квалифицируемые ст. 159 и 163 УК (мошенничество и вымогательство).
Однако то, в чем их обвиняют – шантаж и вымогательство денег от фигурантов телесюжета «История успеха ОПС «Успех»: из рэкетиров в депутаты», который был дважды опубликован на YouTube-канале Сальникова – лишь побочный бизнес несостоявшегося мэра города от «Партии Роста». Можно предположить, что это первая осечка г-на Проничева, которую выставили на публичное обозрение силовики. Гораздо интереснее могут стать сюжеты, связанные с его работой на «касту домоедов» – криминальный дуэт основателя компании «РТ-Домком» Александра Костюкова и его напарника Евгения Круглова. Ведь именно Проничев был тем административным ресурсом в 54-м регионе, который прикрывал работу десятков компаний, занимавшихся расхищением бюджетных средств в местном ЖКХ. И не чуравшегося порой методов бандитских разборок a la 90-е. По имеющейся информации, именно он отвечал за продвижение бизнеса Костюкова в Новосибирской области и Красноярском крае, обеспечивая GR-направление.
О «работе» «касты домоедов» в других городах России мы уже рассказывали (Серия 3. Серия 2. Серия 1). И вот настала очередь Новосибирска.
Наперстки Костюкова
Схема, которую реализует в Новосибирской области, как, впрочем и в других регионах, страны «каста домоедов», проста. Итак, напомним ее, а потом проиллюстрируем наглядными примерами.
На территории Российской Федерации более пяти лет работает целая пирамида, цель которой хищение денежных средств собственников жилья и ресурсоснабжающих организаций, сопровождаемая неуплатой налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
Ее головное звено – АО «РТ-Домком» и трансформировавшийся федеральный холдинг МКС, входивший в группу RU-COM, бенефициаром которой СМИ называли бывшего министра открытого правительства, а ныне подследственного Михаила Абызова. Единственным учредителем компании была кипрская Sibeco Asset Managment Limited. Это название фигурировало в сделках 2009-2010 годов по продаже сибирских энергосбытовых компаний от холдинга RU-COM скандально известному «Энергостриму».
Вся схема выстроена и контролируется одним человеком – уроженцем Твери Александром Валерьевичем Костюковым, 1970 г.р. Его ближайший и постоянный соратник – Евгений Иванович Круглов. Ни один из учредителей и директоров десятков компаний, встроенных в пирамиду «Домкома» (а их в регионах 53!), не принимает решения самостоятельно, управление всеми финансовыми потоками и принятие решений ведется лично указанным дуэтом.
Будем честны: за четыре года Костюкову удалось добиться немалого. Свою очередную империю-пирамиду он начал активно выстраивать в 2017 году. Для ее сооружения он активно использовал старые связи, уже опробованные методики вывода средств из регионов. Правда, в конце 2017 -начале 2018 года постарался максимально обезопасить себя от возможных вопросов по поводу собственности. Глава «Домкома» решительно вошел в образ абсолютно нищего, избавившись, судя по всему, от последних домов, земельных участков и автомобилей. Согласно имеющимся в редакции данным, в течение одного только дня 20 апреля 20-18 года г-н Костюков переписал все свое недвижимое имущество. Так и хочется задать вопрос – почему Александр Валерьевич так быстро все переписал с себя? Честные бизнесмены так не поступают.
Так ведут себя те, чья деятельность рано или поздно может привести к серьезным претензиям со стороны инвесторов, партнеров и других кредиторов. Но с Костюкова нечего будет взять для компенсации понесенных убытков, нечего конфисковать, нечего взять в обеспечение обязательств. Естественно, это лишь «внешняя картинка» для стороннего наблюдателя. На самом деле, со всей деятельности пирамиды Костюков получает существенные средства в свой личный карман, но делает это незаметно и прячет глубоко, чтобы в нужный момент покинуть страну и воспользоваться «накоплениями».
«Каста домоедов» ведет свой бизнес в городах 11 регионов страны, не считая отдельных проектов в населенных пунктах типа подмосковного Жуковского. Это Пенза, Нижний Новгород, Челябинск, Волгоград, Кемерово, Набережные Челны, Сергиев Посад, Самара, Тюмень, Красноярск и, конечно, Новосибирск. Интересы тандема представляют, в среднем, от 1 до 6 компаний. Чемпионом является Новосибирск – здесь их аж 10! Все они, напомним, контролируют около 45 млн кв. м. жилого фонда, а годовой оборот составляет 16 миллиардов рублей.
Что делает через своих людей на местах Костюков? На рынке ЖКХ появляется новая УК (либо покупается уже действующая), которая начинает собирать средства с жителей многоквартирных домов (МКД). Далее деньги в полном объеме направляются на счета подконтрольных подрядчиков. Все подрядчики оформлены таким образом, чтобы находиться на упрощенной системе налогообложения (УСН) и не платить НДС в бюджет. Учитывая, что оформляются эти подрядчики на номинальных владельцев, а директорами назначаются тоже люди не принимающие самостоятельные решения, и все компании контролируются Костюковым А.В. и Кругловым Е.И, такая деятельность называется ИСКУССТВЕННОЕ ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА и наказывается по статье 199 УК РФ.
Ущерб для бюджета от такой деятельности оценивается в 3 млрд. руб. в год.
Но и далее жадность и Костюкова и Круглова не дают им фиксировать прибыль на балансе подрядчиков и выплачивать дивиденды, оплачивая соответствующие налоги. Средства, поступившие от УК, просто перечисляются займами в те компании, где кредиторы больше не терпят и требуют погашения долгов, на покупку новых УК и для личного потребления Круглова и Костюкова. Очевидно, что такие займы никогда не будут возвращены, т.к. для возврата займа он должен быть выдан туда, где появится реальная прибыль для погашения, но, как мы уже убедились, пирамида Костюкова и Круглова не работает по этим правилам.
Тем временем карманные подрядчики усиленно берут займы якобы на операционную деятельность, которые не возвращают и черед год-два проходят процедуру фиктивного банкротства. Причем деньги эти берутся не из прибыли, а из оборота. Часть средств идет на покупку новых компаний в других регионах и мошеннические проекты, которые призваны пополнить оборотный фонд. Не исключено, что большие объемы средств выведены на счета подконтрольных ему зарубежных компаний – «подушка безопасности» может понадобиться Костюкову в любой момент, если вдруг ситуация сложится, как с его прежним шефом Абызовым. Видя, как основательно Костюков подходит к организации своего грязного бизнеса, фактически обкрадывая целые регионы, мы смеем предположить, что он готовит и отходные пути на Запад.
Кстати об ущербе регионам. Согласно подсчетам экспертов, ежегодный урон бюджету от неуплаченного НДС с оборота составляет порядка 3 миллиардов рублей. Жители не получают услуг по ремонту домов, поддержанию их функционирования, поставщики ресурсов не видят денег за воду, тепло и т.д. Именно эта схема в полном объеме будет применена еще в одном сибирском городе – Красноярске, о чем мы расскажем в отдельной статье.
Для поддержки своего «бизнеса» в регионах тандем Костюков-Круглов использует весь набор рейдера, от создания юрлиц в сфере ЖКХ, названия которых похожи на добросовестные структуры, профильных общественных псевдообъединений, заказных PR-кампаний, покупки лоббистов, до прямых угроз, шантажа, поджогов машин и т.д. В Новосибирске мы увидим все эти звенья костюковской пирамиды.
Новосибирск под ударом
Весной 2017 года жилищно-коммунальный комплекс Новосибирска буквально взорвало от жалоб на резкое падение качества коммунальных услуг и уже нескрываемый передел рынка со стороны «московских» компаний. В итоге 11 управляющих компаний города совместно с центром общественного контроля в сфере ЖКХ по Новосибирской области «ЖКХ. Контроль – Новосибирск» подготовили обращение к полномочному представителю президента в СФО, губернатору, а также в ГУВД и УФСБ РФ с призывом предотвратить незаконный отъем их бизнеса путем рейдерского захвата.
История эта началась в начале 2016 года, когда жилищно-коммунальный рынок Новосибирска трясло от агрессивных попыток передела сфер влияния, связанных с экспансией столичного холдинга «Мой коммунальный стандарт» (МКС). С апреля этого года в «ЖКХ. Контроль – Новосибирск» стали поступать тревожные сигналы о недопустимых, находящихся на грани криминала методах конкуренции между управляющими компаниями. Ближе к январю 2017 года, как сообщал глава Центра Сергей Аверьяскин, жалобы начали обретать массовый характер.
Тогда МКС активно скупал малых участников местного рынка ЖКХ. Представители московского холдинга кошмарили лидеров среди управляющих компаний, планируя стать практически монополистом. Показательно, что переговоры от имени структуры Костюкова вел именно Сергей Проничев. По странному совпадению в декабре 2016 года г-н Проничев стал еще и владельцем сразу нескольких управляющих компаний: «РЭУ №2 участок 75», «РЭУ №2 участок 95» и «РЭУ №2 участок 94». В СМИ проходила информация о том, что он также работал в качестве советника гендиректора по развитию региона Сибирь, о чем сообщалось на сайте компании Костюкова «ДомКом Инвест», напрямую связанного с МКС.
Как сообщал тогда Сергей Аверьяскин корреспондентам РБК, в Новосибирске прокручиваются несколько схем отъема компаний. Первая – так называемая финансовая карусель, которая позволяет вывести ликвидные дома в управление компании-двойника прежнего управляющего, подконтрольной московским бенефициарам. Вторая схема – поэтапное давление на бизнес, алгоритм, позволяющий москвичам продавливать решения о продаже бизнеса. На разных этапах этой схемы используются силовые методы и пропагандистские методики, позволяющие инспирировать смену управляющей компании «снизу», якобы через желание самих собственников. Жилинспекцию заваливают сотнями жалоб, проводятся десятки и сотни проверок. Одним из источников являются жалобы от лиц, представляющих ООО «Ассоциацию УК в сфере «ЖКХ», в состав учредителей которой входят компании, подконтрольные Сергею Проничеву и экс-сотрудникам «МКС» Лисову и Елене Волковой (о ней – ниже, Волкова – ее фамилия по мужу).
Согласие на продажу своего бизнеса у собственников новосибирских УК Сергей Дмитриевич Проничев выбивал достаточно своеобразно. По словам директора УК «Домсервис» Александра Синицы, сначала он предложил продать ему компанию за бесценок. Синица отказался – и очень скоро стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Которые, правда, быстро рассыпались за явным отсутствием состава преступления.
Через несколько дней у упрямого Синицы, не желавшего переходить под «московское» руководство, внезапно сгорел автомобиль, чуть позже та же судьба постигла машину его зама, затем был подожжен офис. Причастность Проничева к этой акции устрашения подтвердил бывший исполнительный директор АО УК «Перспектива» (подчиняется Костюкову) Григорий Пак в фильме «Коммунальные войны Новосибирска», созданного телекомпанией НТН24. Он рассказал о совещании, на котором присутствовал он, Проничев и один незнакомый Паку человек. «Это Володя, он будет решать вопросы по Синице. Твоё дело дать его (Синицы) данные, и по выполнению его задачи, ты передашь ему деньги, – вспоминает слова Проничева Пак. – Не надо никакого физического воздействия. Я думаю, будет достаточно, что будет сожжена машина». Потом он (Проничев) вот так задумался, – не надо, говорит, сжигать у него, директора, машину. Давайте сожжем машину у его заместителя».
Для поддержки рейдерских планов Костюкова были созданы две псевдообщественные структуры – ООО «ЖКХ – Контроль», название которого похоже на официально работающий Региональный Центр «ЖКХ. Контроль – Новосибирск» во главе с Сергеем Аверьяскиным (официальный сайт здесь), и Ассоциация «ЖКХ-Контроль». Ассоциация перешла к активным боевым действиям чуть позже – именно она массово отправляла в ГЖИ жалобы на ряд управляющих компаний. Что характерно – председателем совета директоров Ассоциации стал… Сергей Проничев, директором – уже упоминавшаяся Елена Волкова.
Именно они запустили другой механизм давления на местных коммунальщиков. Внезапно в Госжилинспекцию были направлены сотни жалоб на якобы плохую работу УК, в районах города были расклеены тысячи листовок соответствующего содержания. Управляющие компании в одночасье стали объектом пристального интереса проверяющих – по словам замдиректора УК «Служба заказчика Ленинского района ЖКХ-1» Леонида Бакалейника, за три месяца различные комиссии посетили их 40(!) раз.
Проверки инициировал г-н Проничев, о чем он открыто сообщил директору УК «Домашний очаг» Ирине Беловой, также отказавшейся «ложиться» под Костюкова. «Ну, тогда мы задавим тебя проверками ГЖИ», сказал ей Проничев. И слово сдержал. Только один дом, с которым работала УК Беловой, в последующие полгода проверили 21 раз.
Созданная для нужд Костюкова Ассоциация давила на местных коммунальщиков совершенно открыто, пытаясь без каких-либо законных оснований добиться от них уступок. «Распоряжения от Ассоциации поступают. Попытавшись выяснить правомочность распоряжения у директора, ничего, кроме истерики в трубку, я не получил», говорит представитель УК «Советская» Марат Грохотов. «Мы получили первое распоряжение от «Ассоциации управляющих компаний в сфере ЖКХ», и удивились – как может юрлицо дать распоряжение другому юрлицу? – рассказывает о попытках костюковских структур директор УК «Правый берег» Василий Алешин. – По закону об общественном контроле нет такого права. Возникло понимание, что это лже-общественная организация. По итогу этих проверок они нашли ряд нарушений, на мои вопросы о квалификации проверяющих получил пожимание плечами в ответ. Вот яркий пример. Одно из нарушений – «разрушение цоколя до кирпичного основания». Спрашиваю – а где вы в панельном доме нашли кирпичный цоколь? Ответа нет».
Академгородок? Тоже он
Аппетиты Костюкова-Круглова росли не по дням, а по часам. Они решили «зайти» еще и на новосибирский Академгородок. Дело обставили в лучших традициях M&A начала нулевых.
Жилой комплекс Академгородка обслуживает ФГБУ ЖКХ ННЦ. В конце августа 2020 года Костюков и Проничев явочным порядком поставили туда своего директора – некоего Игоря Горбовского. Депутат Новосибирского горсовета Наталья Пинус рассказала, как это произошло: «Пришел Горбовский в офис к директору [Виталию Михееву] в конце августа и показал приказ, что директор больше не директор. Все были удивлены, потому что Михеев прошел переаттестацию, с ним был заключен новый договор. А потом, когда общественный совет возглавил [представляющий интересы МКС] Проничев, стало понятно, что и откуда».
Действительно, Виталий Петрович Михеев стал директором ЖКУ «ННЦ» три года назад после того, как прошёл двухступенчатый конкурсный отбор, имел договор до 2023 года, был профессионалом высочайшего класса. И вот что интересно – в ходе рейдерского захвата ННЦ, который обслуживает весь комплекс СО РАН, г-н Горбовский предъявил приказ министра науки и высшего образования РФ о назначении с 1 сентября нового директора. Судя по всему, лоббистский потенциал рейдерской команды Костюкова очень серьезен, если они сумели легко получить нужную им бумагу за подписью Валерия Фалькова.
Но новосибирские ученые не уступили натиску «касты домоедов». В начале сентября местные депутаты разных уровней и академики написали обращение полпреду президента Сергею Меняйло, губернатору Андрею Травникову и мэру Анатолию Локтю, где заявили о попытке «рейдерского захвата» ФГБУ. А замдиректора ФГБУ ЖКХ ННЦ Павел Кабанин заявил, что неожиданному назначению Горбовского должны «оценку давать компетентные органы, те, кто служит нашей Отчизне».
После первых попыток общественного возмущения на предприятии начались «кадровые чистки, допросы, прессинг сотрудников», был уволен г-н Кабанин. Возмущение ученых наглостью костюковской команды росло – и оправдано. Академиков поддержал горсовет Новосибирска и Заксобрание региона. Новое руководство ЖКХ ННЦ планировало оставить в ведении учреждения только убыточный жилой фонд Академгородка. «Прибыльный планировалось перевести на коммерческие управляющие компании», – говорит Наталья Пинус. И проводил план Костюкова в жизнь Сергей Проничев, оперативно ставший председателем координационного совета ФГБУ. По сообщению «Интерфакса», именно он «ставил задачи перед начальниками ЖЭУ в срочном порядке открывать ООО и переголосовывать жилищный фонд Академгородка. То есть речь, в конечном счете, шла о выводе жилищного фонда из управления государственного учреждения в коммерческие организации».
К чести ученых, Академгородок от рейдеров Костюкова они отстояли. В ноябре 2020 года в Новосибирск прилетел директор департамента управделам министерства РФ Евгений Усолов. После встречи с ним коллектив предприятия «в течение нескольких часов» получил приказ об увольнении ставленника Костюкова Горбовского и назначении врио директора главного инженера предприятия Валерия Кисса.
«Теперь приходится все поправлять, потому что предприятию был нанесен реальный материальный ущерб», – заявил потом восстановленный в должности замдиректора учреждения Павел Кабанин.
Не сдавались и остальные УК и жители города. В мае 2018 года около тысячи новосибирцев вышли на митинг против коррупции в ГЖИ. Они потребовали расследовать связи инспекции и МКС, а также отправить в отставку руководство ГЖИ и убрать из Новосибирска Проничева и его московских хозяев. В результате глава ГЖИ Евгений Пономарёв ушел в отставку. Позже его трудоустроили в самарские структуры костюковской МКС. Своих людей «каста домоедов» иногда не бросает…
Кстати, после митинга Проничев неосмотрительно попытался судиться с газетой «Московский комсомолец», освещавшей это событие и тему коррупции в руководстве местного ЖКХ. Однако на суде всплыли новые обстоятельства, подтверждавшие тесные связи Проничева и костюковских компаний, а также личное участие Сергея Дмитриевича в «грязных» схемах. Как заявил на судебном заседании преподаватель архитектурно-строительного колледжа Владимир Алабугин, поясняя суду обстоятельства знакомства с Сергеем Проничевым, последний предлагал ему принять участие в кампании по организации «переголосования» жителей многоквартирных домов за переход под управление новой управляющей компании. Проничев предлагал платить по 50 рублей за каждый выведенный квадратный метр жилья и сулил выделять по 80 рублей при перепродаже в московский холдинг.
Летом 2019 года в новосибирском выпуске «МК» было опубликовано открытое письмо местных коммунальщиков под заголовком «С. Проничеву не место в мэрах», в котором сообщалось, что «он лично причастен к поджогам автомобилей и офисов, рейдерским захватам и угрозам». Проничев снова подал в суд – и опять неудачно.
Новосибирская бригада Костюкова
А теперь перечислим все известные нам структуры и людей Костюкова-Круглова, действующие на новосибирском рынке ЖКХ. Именно через них и именно этими людьми и осуществляется вывод денег за пределы региона.
Итак, в Новосибирске действует 10 компаний, которые управляют 9,5 млн. кв. м. жилплощади: ООО УК «Стандарт», АО УК «Перспектива», ООО «ДОСТ-Н», ООО «Управляющая компания «Октябрьская», ООО «УК Жкх-Партнер», ООО «УК Дез-2», ООО «УКЖХ Октябрьского района», ООО УК «Жкх-Гарант», АО «МКС-Новосибирск», ООО «УК «Дзержинец».
Все они, с одной стороны, связаны с костюковской ЗАО МКС – она является для них управляющей компанией. С другой, у многих из них один и тот же учредитель. Это можно легко проверить на сайте «За честный бизнес». Например, ООО «ДОСТ-Н», 9 сотрудников – ее управляющая компания - МКС, учредитель АО «Лифтремонт» (запомним это название). ООО «УКЖХ Октябрьского района» - все то же самое, 24 сотрудника. ООО УК «Стандарт» - управляет ей тоже МКС, а вот учредители – сам Костюков и его ближайшая соратница по Новосибирску, упоминавшаяся выше Елена Волкова (74 и 1%). ООО «УК «Дзержинец» - управляющая компания та же, учредителем является другая структура из этого же списка - АО «МКС-Новосибирск», управляет которой также МКС. Немного иная ситуация с учредителями в ООО «УК Дез-2» – по 50% уставного капитала принадлежит Нине Егоровой и…АО «Лифтремонт». ООО «Управляющая компания «Октябрьская» – та же УК и 100% акций принадлежит снова АО «Лифтремонт». Всего же данное АО участвует в капитале 6 структур из 10.
С «заказчиками» в лице костюковских УК все понятно. Аналогично обстоит дело и с «подрядчиками», которые оформлены на номинальных лиц – их бизнес искусственно раздроблен на несколько юридических лиц. Цель такого дробления совершенно проста: экономия на налогах. При этом цены по контрактам и объемы работ искусственно устанавливались таким образом, чтобы вся выручка УК поступала именно на их счета.
Таких «подрядчиков» у Костюкова в Новосибирске 17 штук (некоторые из них были в прошлом году спешно ликвидированы). Это АО «Лифтремонт», ООО «УК «Инская», ООО «ЖЭУ-33», ООО «Клининг-Мастер», ООО «Аварийно-ремонтная служба ЖКХ», ООО «ЖЭУ-15», ООО «Комфорт Плюс», ООО «УК Жил Фонд», ООО «Партнер», ООО «Участок №2», ООО «ЖЭУ №1», ООО «Участок №7», ООО «Участок №4», ООО «ЖЭУ №4», ООО «Тэкс», ООО «ЦНР», ООО «Технологии ЖКХ».
Показателен и состав учредителей: в нескольких из них основным учредителем является опять сам Костюков (УК «Инская», АРС ЖКХ, «КЛининг-Мастер» и др.), в капитале пяти из них участвует Елена Волкова, которая к тому же в трех (ООО «Аварийно-ремонтная служба ЖКХ», ООО «ЖЭУ-15», ООО «УК Жил Фонд») занимает пост гендиректора. К большинству подрядчиков имеют отношение массовые регистраторы Иван Михайлович и Дмитрий Михайлович Граковы, которые, по случайному стечению обстоятельств, являются братьями Елены Михайловны Волковой, муж которой, Иван Волков, давний приятель Костюкова по родной Твери работает публичным лицом криминального тандема Костюков-Круглов в Новосибирской области.
Именно Иван и Дмитрий Граковы, и Елена Волкова контролируют проводки средств по договорам подряда и их перенаправления на счета МКС, генеральным директором которого является… Елена Михайловна Волкова. Они же контролируют прохождение средств по невозвратным займам на иные подконтрольные Александру Костюкову юридические лица. Административную поддержку всей этой схеме в регионе оказывал, как мы видели выше, Сергей Проничев.
Оценить полные масштабы ущерба для бюджета от всей это схемы могут только соответствующие специалисты. По нашим расчетам, от действий команды Костюкова-Круглова в Новосибирске только на налогах регион теряет более 700 млн рублей ежегодно. Не говоря уже об ущербе в виде уведенных денег жителей, уплаченных ими на ремонт и содержание жилфонда, о долгах перед добросовестными поставщиками – например, ООО «СГК» управляющие компании Костюкова должны уже более 1 млрд. рублей…
«Ростех» - жертва Костюкова или…?
В распоряжении редакции ОГ оказалась еще одна информация, которая говорит о том, что «каста домоедов» не только не останавливается на достигнутом, но и готовится расширять бизнес. И если на «мусорной» теме она уже имеет (пока в Новосибирске) свой хороший кусок, то в настоящее время Костюков, используя свое очередное АО «РТ-Домком» (зарегистрировано 21 апреля 2020 года), рвется в денежный проект под названием Национальная программа «Цифровая экономика».
Сначала он решил обкатать эту тему на примере Красноярского края, куда костюковская команда «зашла» после Новосибирска (об этом мы расскажем отдельно). 8 декабря 2020 года в адрес губернатора края Александра Усса ушло письмо за подписью главы «Ростеха» Сергея Чемезова за №РТ9-12022 (копия у редакции имеется), в котором говорится о том, что «Ростех» приступил к проекту по управлению жизненным циклом многоквартирного дома. Бюджет проекта 2 триллиона рублей, продолжительность 10 лет.
«Ростех» предполагает, что входящая в ее контур (так в письме) компания РТ-Домком займется цифровизацией городской среды и будет играть роль технического заказчика капитального ремонта с якобы внедрением системы «Умный дом» на том жилом фонде, где жители проголосовали за то, чтобы аккумулировать средства на специальном счете, а не на счете Фонда капительного ремонта. В этом случае Костюков получит контроль над значительными объемами денежных средств, собранных жителями на капитальный ремонт. Причем он зайдет сразу с двух сторон – выступит и заказчиком и, через свои подставные конторы, подрядчиком. А собранные деньги пойдут на затыкание дыр в его пирамиде и на обеспечение «заходов» в ЖКХ очередных регионов – жертв костюковской схемы.
Полигоном для отработки совместного проекта, в котором «Ростех» будет представлен Костюковым, должен стать Красноярский край. Учитывая умение Александра Валерьевича рассказывать сказки в коридорах власти, сомневаться в успехе его нового «проекта» почти не приходится. Но в этом случае «Ростех» может получить сильнейшую головную боль. Очевидно, что ни «РТ-Домком», ни тем более Костюков не обладают компетенциями в сфере современных цифровых технологий. Костюков мастер выстраивания мошеннических схем, которые ничего не производят, не организовывают, услуги не оказывают, а только используют получаемые средства на новые личные проекты и для собственного обогащения. При этом, как мы видели неоднократно, возникают многомиллиардные долги перед добросовестными подрядными и ресурсоснабжающими организациями, и налоговыми органами.
Совершенно ясно, что жителям тех домов, которые войдут в сферу деятельности «РТ-Домком» никогда не видеть «Умного дома» – сегодня костюковские структуры не чинят даже козырьки над входом и не привинчивают отваливающиеся ручки. Все средства, скорее всего, будут по такой же схеме банально выведены на счета компаний «касты домоедов». Костюков банально подставит Чемезова, а выгораживать его вряд ли кто будет.
Кстати, о реакции Александра Усса на декабрьское письмо пока информации нет. Совершенно очевидно, что бросаться в объятия Костюкова он, несмотря на весь авторитет «Ростеха» не торопится. Наверное, потому что знает, как «отличились» костюковские «коммунальщики» в столице края.
Впрочем, об этом – наша следующая статья.