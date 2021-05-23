Олег Афанасьев: Пример тотального отраслевого непрофессионализма
21 мая 2021 года, мне довелось своим студентам-«туристам» проводить очередное занятие из цикла #весеннийинтенсив. Для ознакомления с практикой организации туристских пространств, ключевыми достопримечательностями столицы и технологиями обустройства аттракций была выбрана территория АО ВДНХ - открытое городское общедоступное парковое рекреационное пространство. Группа студентов Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) направления подготовки «Туризм» с двумя преподавателями в количестве 20 человек, прошлись по территории выставки, во время чего преподаватели давали краткие справочные сведения о некоторых объектах с точки зрения возможности их использования в туристской деятельности. Сугубо учебное занятие в рамках формата практической работы по дисциплине «Туристское ресурсоведение» для будущих специалистов сферы туризма и гостеприимства. И именно на ВДНХ студенты получили незабываемый и фееричный урок отечественного гостеприимства – такого, каким оно не может и не должно быть ни при каких условиях.
В частности, в районе павильона «Украина», где мы со студентами рассмотрели фасадный витраж по тематике Переяславской рады и оформление самого павильона, к нашей группе подошли ведущий специалист по выставочной деятельности Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Петренко Маргарита Евгеньевна и ее коллега, начальник указанного департамента, с вопросами о том, на каком основании я провожу здесь незаконную экскурсионную деятельность. Мои уверения в том, что ничего незаконного и несогласованного я не делаю, а провожу учебное занятие, мне заявили, что это незаконно. В ответ на мои напоминания о том, что, во-первых, нормы закона об обязательности аккредитации экскурсоводов ещё не вступили в действие, а во-вторых, что они вообще не распространяются на учебную деятельность, мне было заявлено, что это не так, что у меня никакая не учебная деятельность, а экскурсия, что они наблюдали за нашей группой ещё практически с самого момента нашего входа на территорию ВДНХ, что я нарушаю нормы закона Москвы об обязательности аккредитации гидов, правила внутреннего распорядка территории ВДНХ, что я веду методическое занятие (а это, по словам сотрудников упомянутого Департамента тоже недопустимо, т.к. «в законе есть понятие методической экскурсионной работы», и я «именно это и осуществляю»), что любые групповые посещения территории комплекса нужно согласовывать (НОНСЕНС!!!!), что территория ВДНХ – это объект со статусом «музей под открытым небом» (в контексте, что как и в музей, сюда нельзя входить и проводить экскурсии), и пр. Звучали требования предъявить документы (это на каком основании специалист департамента может требовать у любого человека предъявлять ему документы?), рассказать программу и содержание нашего маршрута. Я, категорически не согласившись с выдвинутыми претензиями, пытался привести контраргументы и объяснить, какую именно деятельность я провожу со студентами, и почему мы для этого занятия не сочли необходимым обращаться за организационной помощью сотрудников ВДНХ. Тем не менее, претензии продолжались, поэтому я предложил этим уважаемым дамам, если они уверены в том, что я нарушаю какие-либо нормы закона РФ, вызвать полицию для выяснения обстоятельств нарушений с моей стороны. Они вызвали свою службу безопасности, вместе с представителями которой подошли еще некоторые сотрудники Департамента, также уверявшие меня в том, что я провожу незаконную экскурсионную деятельность. Пришедший представитель службы безопасности ВДНХ сразу же вызвал полицию!!! Приехавшие стражи порядка, увы, не представившиеся, выслушав претензии ко мне со стороны М.Е. Петренко, задали достаточно резонный вопрос «Почему они не могут ходить группой?».
Представители полиции не предъявили никаких требований к моей деятельности, и, уточнив у М.Е. Петренко относительно того, не желает ли она, чтобы они меня задержали, удалились.
Далее последовали препирательства, что я неадекватно себя веду, что мне, возможно, понадобится вызвать теперь еще и скорую помощь, обвинения в том, что это Я (!!!) вызвал полицию и отвлек их от важных дел, что я занимаю время сотрудников Департамента, и прочее, и т.п.
Что имеем в итоге:
1) сорванное учебное занятие;
2) испуганные и замерзшие студенты, которые 45 минут под пронизывающим ветром вынуждены были ожидать разрешения конфликтной ситуации, и совершенно не понимающие, за что к их преподавателю предъявляют претензии, ошарашенные тем, что, оказывается, на территории ВДНХ нельзя собираться большими группами и ходить совместно без разрешения на то некоего Департамента;
3) абсолютно разрушенный бренд ВДНХ как гостеприимного и лояльного к гостям пространства в глазах студентов – будущих специалистов отрасли.
Основные выводы из ситуации:
1) сотрудники Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ абсолютно не владеют отраслевой нормативно-правовой базой, не подозревают о том, что нормы недавно принятого закона об обязательности аккредитации экскурсоводов для организации и проведения экскурсионной деятельности еще не вступили в действие и аккредитация экскурсоводов на данный момент, согласно федеральному законодательству, является желательной, но совершенно не обязательной, а также не подозревают о том, что эти нормативные нововведения не распространяются на учебную, образовательную деятельность;
2) сотрудники Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ совершенно не владеют профессиональными экскурсионными навыками (М.Е. Петренко заявила, что она аккредитованный экскурсовод), т.к. по всем внешним признакам не способны отличить ознакомительную прогулку с пояснениями от профессиональной экскурсионной деятельности (уточню, что мною НЕ ПРОВОДИЛАСЬ экскурсия, не имелся портфель экскурсовода, не применялись классические приемы рассказа и показа, присущие экскурсии, не составлялась технологическая карта, отсутствовал контрольный текст, не была четко спланирована трасса маршрута);
3) сотрудники Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ абсолютно не владеют навыками делового общения, профессиональной этики, управления конфликтами, клиентоориентированности, общей и социальной психологии, и рядом иных профессиональных качеств, необходимых для выполнения функций общения с гостями такого важного туристского объекта столицы, как ВДНХ;
4) сотрудники Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ готовы в любое время в претензионной тональности, не слыша пояснений, набрасываться на любого посетителя с обвинениями в незаконном посещении территории ВДНХ и незаконной предпринимательской (в данном случае экскурсионной) деятельности, не предъявляя при этом конкретных нарушенных норм и положений;
5) сотрудники Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ абсолютно не компетентны в определении статуса, роли и значимости представляемого ими учреждения, называя его «Музеем под открытым небом», не понимая собственной роли в позиционировании через их деятельность бренда «ВДНХ», своим показательным рвением просто разрушая его в глазах будущих специалистов отрасли;
6) мнимые уверения разработчиков законопроекта об обязательности аккредитации экскурсоводов под угрозой некачественной работы китайских гидов, в итоге трансформируются (и чем дальше – тем, очевидно, больше) в подобные претензии к вузовским преподавателям, осуществляющим практическую подготовку будущих специалистов туристской отрасли. Эти опасения, обоснованно высказывавшиеся многими экспертами на этапе обсуждения норм законопроекта об обязательности аккредитации экскурсоводов, сегодня уже превратились в суровую реальность, и, увы, становятся позором российского экскурсоведения.
Описанный случай ярко иллюстрирует пример того, как могут быть одномоментно нивелированы многолетние усилия органов власти Москвы, многих специалистов отрасли над построением гостеприимной среды, позиционирования лояльного к туристу пространства. С подобными специалистами, как госпожа М.Е. Петренко и ее коллеги из Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ, гостеприимство в России и в Москве очень и очень не скоро достигнет хоть сколь-либо приличного уровня. Увы, это пример тотального отраслевого непрофессионализма, несоответствия базовым целям и задачам Стратегии развития туризма в Российской Федерации, Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», иллюстрация тотально морально устаревшей компетентностной базы сотрудников, представляющих ведущие туристские объекты страны.