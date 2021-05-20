Деньги Кремля, помощь Бутиной и донос на «Медузу»
Кто такой Александр Ионов
Утром 20 мая стало известно о том, что донос на издание «Медуза», которую российские власти признали иностранным агентом, написал Александр Ионов. «МБХ медиа» изучило его биографию и рассказывает, как выпускник Московского государственного агроинженерного университета проделал путь от уличного активиста до вице-президента Международного комитета защиты прав человека, бизнесмена и борца за право наций на самоопределение за пределами России.
23 апреля Министерство юстиции России включило издание «Медуза» в список СМИ-иностранных агентов. Как выяснилось, заявление с просьбой признать издание иноагентом в Минюст написал Александр Ионов. В своем заявлении он сообщил, что «Медуза» финансируется «как минимум двумя иностранными НКО». В беседе с «МБХ медиа» Ионов признал, что написал на «Медузу» заявления. Он сказал, что одной из причин стало то, что издание якобы распространило о нем недостоверные сведения. Еще одним поводом для обращения в Минюст, стало то, что «в Соединенных Штатах многим нашим журналистам и фрилансерам просто не дают работать».
Активист
«Флаг Соединенных Штатов лидирует в мире по количеству разрываний, сжиганий и топтаний! И сейчас под знаменем этого флага нарушаются права человека во многих странах мира!», — с энтузиазмом говорил в 2013 году возле посольства США в Москве высокий молодой человек в красно-синей бейсболке, кожаной куртке, в штанах цвета хаки и с шарфом, выкрашенным в цвета национального флага Сирии. Это был Александр Ионов. На видео почти восьмилетней давности ему 24 года. Тогда о нем почти никто не знал. Но уже через каких-то пару лет Ионов будет колесить по миру, общаться с видными политическими деятелями и проводить международные мероприятия и встречи.
Александр Ионов родился в 1989 году. В его профилях в соцсетях указано, что его родным город — Москва. Он окончил школу №225, учился в Московском государственном агроинженерном университете имени Горячкина и в магистратуре Тимирязевской академии.
Еще во время учебы, в 2011 году, Ионов создал и возглавил Антиглобалистское движение России (АДР). О нем на персональном сайте Ионова сказано: «Это общественно-политическое движение, выступающее за обеспечение полного суверенитета государств мира и, прежде всего, суверенитета самой России как самостоятельного игрока на политической, экономической и культурной арене мира. Движение ставит своей целью защиту традиционных нравственных ценностей и обеспечение всех аспектов безопасности России».
Судя по сообщениям в своих соцсетях самого Ионова, большая часть повестки АДР посвящена ближневосточной и латиноамериканской тематике. Солидарность с Ливией и с ее уже покойным Муамаром Каддафи, поддержка режима Башара Асада в Сирии (сам Асад — почетный член АДР) и Мадуро в Венесуэле. На стене Ионова есть фотографии с послом Венесуэлы в России и капитаном венесуэльского эсминца. «До 2014 года мы активно занимались отношениями с Ближним Востоком и Латинской Америкой. Устраивали конференции, ездили сами на Ближний Восток, в Северную Африку, когда там были конфликты. По Сирии, например, мы провели больше всех в мире акций: от Соединенных Штатов до Юго-Восточной Азии. Около 80», — рассказывал Ионов в интервью Russia Today.
Сепаратисты всего мира — объединяйтесь?
Главной темой этого интервью, впрочем, была совершенно иная история. А именно — США и обвинения Ионова в том, что его движение вмешивается не только в американские выборы, но и в целом в политическую жизнь Соединенных Штатов. Судя по мероприятиям, которые организовывала организация Ионова, одна из главных задач АДР — поддержка сепаратистских настроений в Европе и США. Причем, как полагают западные СМИ, делается все это под контролем Кремля.
В 2015 и 2016 годах в Москве прошли международные конференции «Диалог наций», организованные антиглобалистским движением Ионова. Это были своеобразные слеты сепаратистов со всего мира. Например, в 2016 году слет прошел в отеле «Ритц-Карлтон». На мероприятии, в частности, присутствовали представители «Националистического движения Техаса» — организации, выступающей за отделение от США. В Москве побывал и один из ее лидеров Натан Смит. Он активно раздавал интервью RT и консервативной газете «Взгляд», говорил о том, что у «ковбоев свой стиль жизни» и США Техасу совсем не нужны. Издание Los Angeles Times писало, что на конференции Ионов рассказывал, что Кремль выделил на ее проведение грант в 55 тысяч долларов. При этом «остальное финансирование поступило от частных спонсоров из «Техаса и других стран», сказал он, писало LАT.
На мероприятии присутствовали члены партии «Шинн Фейн» из Ирландии, каталонские сепаратисты, представители Латинской Америки и Гавайев, а также люди с символикой самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
С последними Ионова связывает еще и то, что с 2014 года он является членом координационного совета движения «Антимайдан». Он активно выступает за западный сепаратизм, но терпеть не может российскую оппозицию, сравнивая ее «устроителями Майдана» на Украине. «Как распознать “пятую колонну”? Очень просто: каждый, кто призывает к бойкоту разумных мер и решений, тот деморализует людей, пытается посеять анархию в гражданском обществе и фактически склоняет к открытой борьбе с властью! Для “пятой колонны” нет вариантов, предусматривающих нормальный переговорный процесс, они действуют активно и жестко, так как перед ними поставлены конкретные цели и задачи!», — объяснял как-то Ионов свое видение ситуации в России, и обещал «задушить в зародыше» «западенский бендеровский популизм».
Мария Бутина
В 2019 году американское издание The Atlantic опубликовало статью под названием: «Загадочный россиянин, который оплачивает юридические услуги Марии Бутиной». Текст был посвящен аресту и признанию Бутиной иностранным агентом в США . В заметке рассказывалось, что Антиглобалистское движение России Александра Ионова через специальный сайт с 2018 года занимается сбором средств для арестованной в Штатах россиянки. На момент публикации заметки на счету было собрано 2 миллиона рублей, или 30 тысяч долларов. Сам Ионов говорил, что считает Бутину «правозащитницей», американское же издание предположило, что оба они — и Бутина, и Ионов — занимались вмешательством в американскую политику. Бутина через «Национальную стрелковую ассоциацию», а Ионов — через АДР.
The Atlantic оговаривалось, что нет никаких прямых доказательств того, что Ионов работает на Кремль. Однако указывало на кремлевский грант на проведение мероприятий «Диалог наций» в Москве и на коммерческую фирму, учредителем которой является Александр Ионов. Она называется Ionov Transcontinental. На сайте фирмы сказано, что она готова помочь своим клиентам «наладить работу Вашей компании в политическом окружении, реализовать потенциальные возможности Вашего бизнеса посредством его участия в политических действиях».
В интервью RT Ионов не стал отрицать прямо сведения о вмешательстве в американскую политику. Но уточнил, что «ни одного закона США мы не нарушили». Ионов сказал, что его движение сотрудничает с российским МИДом. «Нам, в принципе, другие министерства и ведомства для работы не нужны. Иногда нас приглашают на ежегодные встречи министра с представителями российских некоммерческих организаций. Всё в рамках консультаций, не более того», — заметил Ионов. По его словам, АДР существует на деньги самого Ионова. «Я занимаюсь бизнесом со своими партнёрами — у меня компании в Сирии, в Ливане, в России, — сказал он в интервью. — Клянчу деньги у учредителей».
Кстати, в последнее время, судя по записи Ионова в фейсбуке, отношения между ним и Марией Бутиной несколько охладели. Близкие у структурам Евгения Пригожина издания не так давно писали о них едва ли не как о тандеме правозащитников, вызволяющих соотечественников из американских тюрем. 4 апреля Ионов написал, сопроводив текст веселым смайликом: «Деятельная бутина заявила что освободила из американской тюрьмы Богдану Осипову. Скромности вагон, возможно и Мамая она побелила» (орфография и пунктуация сохранены).
Бизнес
Александр Ионов — человек многогранный и деятельный. Помимо «Антимайдана» и Антиглобалистского движения России, он состоит еще в ряде организаций. Так, например, он член президиума общественной организации «Офицеры России», член Общественного совета при УВД в Москве и экс-член ОНК Москвы, заместитель директора по вопросам международного сотрудничества в «Институте проблем безопасности и устойчивого развития», сопредседатель в комитете по безопасности Международного конгресса промышленников и предпринимателей и даже вице-президент Международного комитета защиты прав человека (Франция).
Также, как было уже отмечено, Ионову принадлежит фирма Ionov Transcontinental (ООО «Ионов Трансконтинентал»). Благодаря этой компании он, судя по интервью, в том числе и финансирует свое общественное движение. Денег хватает и на заграничные командировки и отдых (судя по фотографиям в соцсетях), дорогие костюмы и в целом довольно неплохую по российским меркам жизнь. Есть только одно «но», денег эта фирма, судя по налоговой отчетности, не зарабатывает.
Ionov Transcontinental была учреждена в 2016 году, и ее уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Судя по данным kartoteka.ru, за 2020 год у фирмы Ионова вообще не было выручки. Только убытки в сумме 4 тысячи рублей. Единственный год, который компания закончила с выручкой — 2019, она составила 265 тысяч рублей.
Еще Ионов является соучредителем ООО «Милион» с уставным капиталом в 12 тысяч рублей. Фирма появилась в середине 2020 года. Бизнес-партнер Ионова — Мария Михайлова. У компании открыто несколько видов деятельности, в том числе финансовое посредничество и торговля. Она была учреждена в середине прошлого года. Судя по данным за финансовый год, компания работала с чистой прибылью чуть больше одного миллиона рублей. Численность персонала — один человек.
В профилях в соцсетях Ионова указана еще одна компания, соучредителем которой он является — Mubashar LLC. Ее страница на фейсбуке пуста. Открытые базы данных о ней тоже ничего не знают. «МБХ медиа» удалось найти единственное упоминание о Mubashar LLC на сайте Международного конгресса промышленников предпринимателей, который возглавляет сын экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки — Артем Чайка. В сообщении от 31 января 2018 года сказано, что Mubashar LLC была зарегистрирована в Дамаске (Сирия) в конце 2017 года. Это «российско-сирийское юрлицо», которое, как говорится в публикации на сайте, «станет коммуникационной площадкой по продвижению лучших российских и сирийских товаров на рынки наших стран». «Также, в планах компании активное участие в возрождении экономики САР, при объединении вокруг себя социально-ответственных коммерческих структур», — сказано в сообщении. О том были ли планы реализованы впоследствии — неизвестно.
В 2018 году издание The Bell опубликовало материал, в котором Александр Ионов был представлен как бизнесмен, чьи «компании в Сирии оказывают и военные, и гражданские услуги». «Сам Ионов говорит, что выступает чем-то вроде дилера для почти 60 российских компании в Сирии, — отмечало издание. — Они работают в энергетике, в строительстве и в транспортной сфере, перечисляет бизнесмен, не называя компаний».