Кому звонить, если дверь в квартиру не открывается?
Чтобы оказаться перед запертой дверью в свою собственную квартиру, достаточно выполнить элементарное действие – потерять ключи, не заметить, что замок начал заедать и прокручиваться, приложить усилие, сломав ключ в скважине или столкнуться с вандалами, которые повредят запорный механизм.
В большинстве из перечисленных случаев вы не сможете открыть или закрыть дверь, не вскрыв установленный замок. Причем, чтобы не оставлять собственность не защищенной или чтобы вообще попасть к себе домой, делать это нужно будет относительно быстро.
Есть три варианта действия – открывать самому, звонить спасателям или оставить заявку диспетчеру службы «Сервис Замков» (https://service-zamkov.ru/).
Звонить соседу?
Первая мысль, которая, однако, не всегда является наиболее верной – это попытаться открыть дверь своими силами или привлекая соседа. Казалось бы, достаточно взять в руки дрель или отвертку, и злосчастный механизм поддастся небольшому усилию. На практике же оказывается, что даже недорогой замок «от застройщика» не так просто открыть без навыков и опыта, не раскурочив при этом всю дверь.
Звонить спасателям?
Вторая мысль более верная – это вызвать тех, кто открывает двери по долгу службы. МЧС действительном могут открыть дверь, но не думайте, что они поставят себе в приоритет сохранность вашего имущества.
всего, они будут работать быстро, с использованием разрушающих методик. Их можно понять – они спешат на другие вызовы, где нужно спасать жизни. К тому же, спасатели – это не специалисты узкого профиля, которые используют инновационное оборудование для аккуратного вскрытия современных замков.
Звонить профильным мастерам?
Эта мысль станет наиболее разумной из всех. Да, коммерческие сервисы аварийного вскрытия работают по прейскуранту, но на дистанции их услуги могут оказаться выгоднее для семейного бюджета.
Дело в том, что специализированный мастер по вскрытию дверей не будет использовать разрушающие воздействия там, где можно сработать аккуратно, ничего не повредив и не поцарапав. Да, исключения бывают, но в подавляющем большинстве случаев мастер открывает дверь с минимальными повреждениями.
Кроме того, если заранее рассказать диспетчеру о ситуации, специалист сможет не только открыть дверь, но и починить/заменить замок или только ту часть, которая вышла из строя. То есть, вы не останетесь с неработающим запорным устройством и открытой после вскрытия дверью.