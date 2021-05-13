Группировка осужденных при молчаливом согласии ФСИН угрожает Шестуну расправой
Угрозы прозвучали публично, пока же Александра Шестуна поместили в пыточное ШИЗО, где он объявил голодовку
В ИК-6 Бежецка Александру Шестуну угрожают физической расправой. Местные авторитеты из числа осужденных, так называемый «актив» (физически развитые и наиболее агрессивные осужденные, которые выполняют теневые распоряжения администрации колонии), в присутствии десятков свидетелей высказывали угрозы жизни и здоровью Шестуна, сопровождая это агрессивными жестами. В числе угрожавших – осужденный за убийство Сергей Ларенков и другой осужденный, мастер спорта по боксу в тяжелом весе Алексей Ионов. Инцидент произошел 12 мая в локальном секторе перед бараком отряда №7.
Руководство колонии вместо адекватной реакции на происходящее настраивает заключенных против Александра Шестуна. Так, всему отряду отключили горячую воду в душе, якобы из-за того, что горячей водой пользуется Шестун. Также сотрудники ФСИН стали закрывать комнату с телевизором, кухню и склад вещей.
После угроз от Ионова и Ларенкова бывший глава Серпуховского района Подмосковья вышел в дежурную часть и потребовал перевести его в другой отряд, однако сотрудники колонии отказались брать его заявление. Тогда Александр Шестун воспользовался таксофоном и позвонил по телефону доверия в ОСБ УФСИН по Тверской области, сообщив «о многократных хищениях и покрывательстве руководством ИК-6 бандитов 7-го отряда». Дальнейшие события развивались весьма красноречиво. Оперативник ОСБ возмутился, назвав звонок «несанкционированным», и сразу сообщил об этом руководству ИК-6, что вызвало ярость администрации колонии. Шестуна лишили права пользоваться таксофоном и отправили на 6 суток в карцер по надуманным обстоятельствам. Попутно был введен ряд ограничений на звонки и всем другим заключенным.
Отметим, что новые, публичные угрозы и наказание карцером последовали сразу после того, как в СМИ и социальных сетях было опубликовано заявление Шестуна о преступлениях, творящихся в колонии. Адвокаты и родственники уверены, что это месть бежецких «зеков-завхозов» и тюремщиков.
В штрафном изоляторе Шестун содержится в экстремально пыточных условиях, даже побывавшие «на киче» во владимирских лагерях никогда не слышали ни о чем подобном. К полу карцера в шахматном порядке приварены железные уголки, что препятствует малейшему передвижению и ходьбе по камере. Непрерывно вещает радио, прокручивая правила внутреннего распорядка. Александра Шестуна лишили возможности вести переписку, отобрав ручку и бумагу и выдавая только на 1,5 часа, отобрали иконы. Бритву дают 1 раз в неделю. Сам по себе штрафной изолятор находится в подвале, где стоит могильный холод. Одеяло при этом, естественно, тонкое. Кровать отстегивается от стены на 8 часов ночью.
При этом наказание карцером дисциплинарная комиссия объясняет якобы отказом Шестуна выйти в столовую, хотя на записях видеорегистратора отчетливо видно, как сотрудник ФСИН захлопнул дверь перед экс-главой Серпуховского района, не позволив ему выйти из локального сектора.
В этом отчаянном положении 12 мая Александр Шестун объявил голодовку. Его требования:
- отмена незаконного водворения в ШИЗО;
- расследование преступной связи администрации ИК-6 и костяка «завхозов-бандитов»;
- расследование кражи его личных вещей и публичных угроз физической расправой;
- отмена постановки на профучет как склонного к побегу;
- свободу всем политическим заключенным!
Наше издание будет следить за развитием событий.