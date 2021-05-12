Шестуну угрожают расправой за раскрытие коррупционных схем в колонии
Бывший чиновник требует возбудить уголовное дело по факту создания преступного сообщества в ИК-6 Бежецка
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, находящийся сейчас в исправительной колонии №6 города Бежецка Тверской области, рассказал, что устал «...смотреть на вакханалию хозотряда «красной» колонии». Он сообщил о действующей в ИК системе, сотканной из «блатных» понятий и режимных норм, которая никак не вяжется с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных Минюстом РФ.
«...Регулярные угрозы всем зекам отряда «отбить голову», «переломать ноги» от завхоза [заключенного Сергея Ларенкова, отбывающего наказание за убийство] не мешает ему использовать административные и силовые возможности начальника ИК-6 Мотина», - говорит Шестун.
Телегам-канал «Дело Шестуна» сообщает, что от всех заключенных, которые доброжелательно общаются с экс-главой Серпуховского района, требуют прекратить какие-либо контакты под угрозой физической расправы или лишения условно-досрочного освобождения (УДО).
Говоря о нравах, царящих в бежецкой колонии, Александр Шестун отмечает также «прочную связь завхоза-зэка и начальника ИК полковника ФСИН Мотина». Бывший чиновник сообщил, что в ИК существует теневой денежный оборот и пообещал в скором времени рассказать о том, кто его контролирует.
Предвзятое отношение начальства исправительной колонии к Александру Шестуну показательно. Это отчетливо видят другие заключенные. Кто-то из арестантов Шестуну сочувствует, а кто-то докладывает начальству о всех «нарушениях порядка», якобы допущенных бывшим подмосковным чиновником: присел на шконку, направился в душ, предварительно сняв робу, умывался теплой водой... Бывший глава района в своих социальных сетях довольно красочно описывает такого рода издевательства.
Кроме того, 11 мая Александра Шестуна поставили на профучет как «склонного к побегу». Всего пару недель назад на его одежду начали крепить «синюю полосу» (как склонного к злостным нарушениям дисциплины), а теперь к ней добавилась еще и «красная полоска», символизирующая склонность к побегу. Точно такую же метку в покровской колонии сейчас носит другой «главный злодей России» Алексей Навальный. Политик ранее жаловался, что из-за статуса «склонен к побегу» сотрудники колонии проверяют его несколько раз за ночь, лишая его нормального сна.
«Красная полоска» привносит в жизнь заключенного существенное неудобство в виде обязательной проверки каждые два часа, включая ночное время. При этом начальник колонии Павел Мотин никак не обосновал данное решение, сославшись на некие "оперативные данные".
Показательно, что ранее в московском СИЗО «Матросская тишина» с Александра Шестуна сняли «красную полосу» после проверки на детекторе лжи, который показал, что у экс-чиновника не было намерений к побегу.
С учетом всего вышеизложенного общественный комитет «Свободу Шестуну» обратился в прокуратуру и ФСБ с требованием возбудить уголовное дело по статье 210 (организация преступного сообщества) и 286 (превышение должностных полномочий) УК России по факту криминального взаимодействия должностных лиц ИК-6 и так называемого «актива», а также предоставления ряду осужденных не предусмотренных законом прав.