Какие шансы у сборной Украины на Евро-2021 в группе
В 2020 году футбольное комьюнити столкнулось с непредвиденной проблемой – из-за глобальной пандемии пришлось переносить долгожданное спортивное событие для всего Старого света. Чемпионат Европы, который формально должен был пройти в 2020 году, пройдет лето 2021 года.
Этот чемпионат, кроме всего прочего, будет интересен украинским болельщикам еще и тем, что на него, несмотря на все препятствия, попала сборная Украины под руководством Андрея Шевченко. Группа команде «желто-голубых» досталась не самая слабая, но шансы на выход в финальную стадию турнира у украинцев есть.
С кем будет играть Украина
После окончания всех отборочный матчей наконец сформировалась полная группа. Кроме Украины за право выйти в плей-офф будут сражаться Нидерланды, Австрия и Македония.
Последним соперником, который определился благодаря стыковочным матчам, для сборной стала Македония. Скажем откровенно, если все пойдет по плану, то эта сборная станет аутсайдером.
Более серьезными соперниками для Украины будут Австрия и Нидерланды. С голландцами украинцы будут играть первый матч, а с австрийцами последний. С Австрией матч, скорее всего, будет решающий.
Какие шансы на выход
Официальных матчей в время турниров у украинцев не было ни с австрийцами, ни с голландцами. Дружеские встречи были последний раз в 2012 и 2010 годах соответственно. Результаты тех матчей были разные, без явных тенденций, разве что обыграть Нидерланды украинцам все же ни разу не удалось.
Что касается австрийцев, которые сейчас находятся в рейтинге ФИФА чуть ниже, чем украинцы, то они никогда не выходили из группы на Евро. В саму группу они попали со второго места в отборе. У них один хороший форвард, который сейчас играет в Китае, перспективный полузащитник и хорошая оборона. От результатов игры с Австрией и будет зависеть исход группового отбора для Украины (при условии победы македонцев).
Голландцы станут для Украины более серьезным испытанием, и с ними неплохо было бы сыграть хотя бы в ничью. Голландцы были чемпионами Евро (правда, в 80-х). Выход в группу голландцы закончили с 5 победами, 1 ничьей и 1 поражением в ходе отбора, проиграв только немцам. Разница забитых и пропущенных у них тоже очень хорошая – 24 к 7.
Иными словами, никто пока не может дать четкие прогнозы на Евро 2020, но будем надеяться на лучшее – если сборной удастся пройти голландцев хотя бы с ничьей, то половина дела уже будет сделана.