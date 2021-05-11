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ЕВРО 2020
Отдел спорта
11 мая 2021, 14:12

Какие шансы у сборной Украины на Евро-2021 в группе

Какие шансы у сборной Украины на Евро-2021 в группе

В 2020 году футбольное комьюнити столкнулось с непредвиденной проблемой – из-за глобальной пандемии пришлось переносить долгожданное спортивное событие для всего Старого света. Чемпионат Европы, который формально должен был пройти в 2020 году, пройдет лето 2021 года. 

Этот чемпионат, кроме всего прочего, будет интересен украинским болельщикам еще и тем, что на него, несмотря на все препятствия, попала сборная Украины под руководством Андрея Шевченко. Группа команде «желто-голубых» досталась не самая слабая, но шансы на выход в финальную стадию турнира у украинцев есть. 

С кем будет играть Украина

После окончания всех отборочный матчей наконец сформировалась полная группа. Кроме Украины за право выйти в плей-офф будут сражаться Нидерланды, Австрия и Македония. 

Последним соперником, который определился благодаря стыковочным матчам, для сборной стала Македония. Скажем откровенно, если все пойдет по плану, то эта сборная станет аутсайдером. 

Более серьезными соперниками для Украины будут Австрия и Нидерланды. С голландцами украинцы будут играть первый матч, а с австрийцами последний. С Австрией матч, скорее всего, будет решающий.  

Какие шансы на выход

Официальных матчей в время турниров у украинцев не было ни с австрийцами, ни с голландцами. Дружеские встречи были последний раз в 2012 и 2010 годах соответственно. Результаты тех матчей были разные, без явных тенденций, разве что обыграть Нидерланды украинцам все же ни разу не удалось.

Что касается австрийцев, которые сейчас находятся в рейтинге ФИФА чуть ниже, чем украинцы, то они никогда не выходили из группы на Евро. В саму группу они попали со второго места в отборе. У них один хороший форвард, который сейчас играет в Китае, перспективный полузащитник и хорошая оборона. От результатов игры с Австрией и будет зависеть исход группового отбора для Украины (при условии победы македонцев).    

Голландцы станут для Украины более серьезным испытанием, и с ними неплохо было бы сыграть хотя бы в ничью. Голландцы были чемпионами Евро (правда, в 80-х). Выход в группу голландцы закончили с 5 победами, 1 ничьей и 1 поражением в ходе отбора, проиграв только немцам. Разница забитых и пропущенных у них тоже очень хорошая – 24 к 7. 

Иными словами, никто пока не может дать четкие прогнозы на Евро 2020, но будем надеяться на лучшее – если сборной удастся пройти голландцев хотя бы с ничьей, то половина дела уже будет сделана.

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