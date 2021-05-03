«Дырявое» электронаследие Ливинского
После смены руководства у «Россетей» закончились деньги на поддержку сбытовых компаний СКФО, а убытки от хищений госхолдинг решил покрыть за счет взыскания сотен миллионов рублей с других регионов
Кавказский «энергостыд»
Северный Кавказ рискует остаться без света, а оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ) Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) вернуться в зону турбулентности. У «Россетей» вдруг закончились деньги на расчеты с генерирующими копаниями за собственные проблемные энергосбыты региона, застрявшие на балансе госхолдинга.
Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на письмо члена правления, заместителя главы «Россетей» Алексея Мольского, холдинг больше не способен поддерживать схему реструктуризации долгов подконтрольных ему гарантирующих поставщиков перед оптовиками.
Идею фактического перезапуска системы платежей лоббировал экс-глава «Россетей» Павел Ливинский. В прошлом году поставщики согласились на списание более 45 млрд. рублей безнадежных долгов Северного Кавказа. По данным Центра финансовых расчетов, на СКФО по итогам марта приходится 85,1% из 73,1 млрд. рублей долгов ОРЭМ (с учетом цессии).
Возврат еще 9 млрд. рублей генераторы договорились растянуть на 4-5 лет, но текущие платежи должны вноситься в полном объеме – основной пункт соглашения от 1 июля 2020 года. При подписании договора менеджмент «Россетей» явно отдавал себе отчет, что холдингу придется доплачивать разницу между сборами и 100% платежей на опте из своего бюджета: в прошлом году под это было зарезервировано 12 млрд. рублей.
Однако после неожиданной смены руководства госхолдинга выяснилось, что денег нет. Уже с апреля по декабрь 2021 года для исполнения обязательств перед поставщиками ОРЭМ «Россетям» необходимы еще 7,4 млрд. рублей. Но, видимо, утвердившийся в новом кресле глава холдинга Андрей Рюмин счел эти расходы нецелесообразными и предложил совету директоров отказаться от софинансирования платежей на опт, фактически поставив под угрозу стабильность поставок потребителям электроэнергии в целом федеральном округе. «При этом ресурсы «Россетей» позволяют решить проблему: согласно российского стандарта бухгалтерского учета, денежные средства и эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2020 года превышают 16 млрд. рублей», – сообщает telegram-канал «Кремлевский мамковед».
Сбыты, подконтрольные в СКФО сетевому холдингу, уже в апреле оплатили на оптовом рынке меньше положенного. «Если к следующей контрольной дате (15 мая) прострочка не будет ликвидирована, то фактически будет запущен процесс автоматического разрыва соглашений», – отметила зампредправления «Совета рынка» Наталия Заикина.
Тогда поставщики будут вынуждены обращаться в суд, что «вновь нарушит хрупкое перемирие, приведет к череде судебных споров по долгам, начислению пени, блокировке счетов, от чего отрасль страдала более десяти лет», опасаются в одной из генерирующих компаний.
Расходы «Россетей» при предъявлении исполнительных листов на старые и новые долги окажутся больше, а возможный арест счетов поставит «Россети Северный Кавказ» и «Чеченэнерго» в предбанкротное состояние, предупреждают генераторы. Вероятно, уже в мае на ОРЭМ сформируется дополнительный долг в 7 млрд. рублей («старые» реструктуризированные долги), который ежемесячно будет расти на 700 млн. рублей, пишет информационно-аналитический портал об энергетике в России «Переток.ру».
Отказываясь принимать решение о продлении или прекращении доплат, не желающий протягивать ноги, госхолдинг протягивает руку, прося власти и поставщиков уже сейчас найти новый компромиссный вариант без участия бюджета компании. Но «оригинальная» идея «Россетей» о перекладывании расходов на госбюджет через создание Федерального гарантирующего поставщика не находит поддержки в Минэнерго, ФАС и Минэкономразвития. Путь, предлагаемый холдингом, решает только его текущие проблемы, но никак не способствует системному улучшению ситуации с неплатежами на Северном Кавказе, вполне справедливо указывают чиновники.
СКФО – самый проблемный регион на российском энергорынке, кризис неплатежей давно стал кавказской «традицией». Ежегодный объем долгов энергосбытовых компаний Северного Кавказа на оптовом рынке составляет 7-8 млрд. рублей. Речь идет о задолженности «Каббалкэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго», «Калмэнергосбыт», «Севкавказэнерго», «Ингушэнерго», «Дагэнергосбыт», «Нурэнерго» и «Чеченэнерго», входящих в состав «Россетей Северного Кавказа» – последние таким образом совмещают функции передачи и сбыта электроэнергии в регионе. «Именно «Россети» вели политику по ковровой консолидации активов, наращивая собственные обязательства, – вспоминает telegram-канал «Караульный компромат» (КК). – Мол, отдайте сети нам, а мы разберемся».
«Вовремя предать – это предвидеть»?
Оказалось, после ухода прежнего руководителя «Россетей» в правительство разбираться с долгами СКФО просто никто не стал. «Ох, вовремя же Павел Ливинский катапультировался в Белый дом, – пишет тот же «КК». – Теперь не ему придется объяснять, почему вдруг у «Россетей» закончились деньги на расчеты с оптовым энергорынком за собственные энергосбытовые компании на Северном Кавказе».
Отказ «Россетей» от выполнения взятых на себя обязательств грозит негативными последствиями для всего сектора, предупреждают энергетики в письме вице-премьеру, главе совета директоров «Россетей» Александру Новаку. Вопрос, почему это не грозит негативными последствиями конкретным руководителям, в чью бытность у руля госхолдинга и началось то, что раскрылось сейчас?
Ретировавшийся из госхолдинга, ныне директор Департамента энергетики Аппарата Правительства РФ Павел Ливинский дословно в интервью британскому аналитическому изданию Talk Finance говорит следующее: Андрей Рюмин – порядочный руководитель для ПАО Россети!
Это как посмотреть! «Порядочный» – это способный прикрыть спину прежнего руководства, когда грянул гром и молнии? Ведь Северный Кавказ – мягко говоря, не единственная проблема, доставшаяся в наследство Рюмину от Ливинского.
Именно сейчас, после своевременно «соскочившего» под премьерское крыло Павла Анатольевича, правоохранительные органы взялись распутывать махровый коррупционный клубок прежних лет – в марте были задержаны сразу 11 экс-глав и сотрудников региональных энергосбытовых компаний, подозреваемых в выведении из энергохолдинга более 10 млрд. рублей. По делу проходят бывшие начальники ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт», их подчиненные, а также бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев.
В ходе 16 обысков в семи субъектах РФ были изъяты «крупные суммы в рублях и иностранной валюте, документы и носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела». По данным следствия, похищенные денежные средства изначально предназначались для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнение госпрограмм в энергетической сфере, модернизацию сетей.
Действие происходило под «крышей» АО «Межрегионсоюзэнерго», криминальная схема заключалась в осуществлении подконтрольными обществу сбытовыми компаниями непрофильной финансовой деятельности – выдаче займов, покупке векселей и акций, внесению денежных средств в уставные капиталы сторонних организаций и т.д. Финансирование операций осуществлялось за счет технических кредитов, выдаваемых «Мосуралбанком».
Таким образом, в течение 15 лет – с 2004 по 2019 гг. работала схема по выводу нехилых финансов из структур «Россетей» на счета частных лиц и подконтрольных им коммерческих организаций. При этом искусственно создаваемая кредиторская задолженность погашалась за счет потребителей электроэнергии.
Говорят, посадки и на этом не прекратятся. В ближайшее время могут быть задержаны топ-менеджеры Корсунов и Рябин, отвечающие за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в АО «НТЦ ФСК ЕЭС». Есть версия, что эти два товарища, приобретая элитную недвижимость в центре Москвы и за границей, могли увести 5 млрд. рублей, предназначенных для реализации программы по национальному проекту «Энергоэффективная подстанция».
Одновременно стало известно о масштабных махинациях, имевших место и в компании «Россети Северный Кавказ»: в одной только Чечне было выявлено более 3 тысяч лицевых счетов, принадлежавших «мертвым душам», которым было начислено более 11 млн. рублей, а еще 150 млн. «ушли» в неизвестном направлении через двойные счета. По данным прокуратуры, 3,4 млрд. рублей по аналогичным схемам «утекли» в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
И вот теперь целый электрокомплекс СКФО оказывается «обезденежен» и даже может быть обесточен. Интересно, что на этом фоне не просто беззастенчиво, но даже как-то вызывающе для народа «сливается» в правительство не только Павел Ливинский. 5 апреля досрочно уходит в отставку «на новое место работы(?)» еще и гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, который само собой также был в курсе схемы реструктуризации северокавказских долгов.
Напомним, что на Кавказ он перебрался из кресла гендиректора МРСК Сибири еще в конце марта 2019 года. «Уверен, Виталий Иванов справится с реализацией намеченных планов по выводу сетевого комплекса Северного Кавказа на качественно новый уровень», – прокомментировал это назначение тогдашний гендиректор «Россетей» Павел Ливинский.
А дальше? Как сообщал «Караульный компромата», прежде всего господин Иванов создал максимальные привилегии и значительно увеличил вознаграждение себе и некоторым перевезенным им из МРСК Сибири топ-менеджерам, затем занялся навязыванием сотрудникам помимо исполнения своих прямых обязанностей реализации так называемых допуслуг. «За красивой оберткой (дополнительная прибыль компании) скрывается навязывание потребителю услуг, так или иначе уже заложенных в тариф, за дополнительную плату. И начальники РЭС под страхом увольнения, в ущерб плановым работам навязывают потребителям эти «допуслуги»: дает оценку работы Иванова все тот же телеграм-канал КК.
Хочется верить, что до своего ухода команда Иванова не разрушит компанию окончательно, и что на их действия обратят внимание уполномоченные органы».
Разрушили, не обратили. И в то время, как Виталий Иванов вслед за Ливинским переходит на какое-то «новое место работы», лавина требований от кредиторов и уголовных дел о крупных хищениях фактически накрывает новое руководство.
Погасить хищения исками
А мы же помним, в случае чего «искусственно создаваемая кредиторская задолженность погашалась за счет потребителей электроэнергии». Как ранее писало наше издание, «Россети» решили покрыть убытки от хищений за счет взыскания сотен миллионов рублей с регионов. В апреле сибирская «дочка» ПАО «Россети» подала в Арбитражный суд иск к Министерству финансов Омской области и энергетической комиссии региона на 270 млн. рублей. В такую сумму компания оценила компенсацию за расходы, которые не были учтены в тарифе на электричество за 2020 год.
Ранее «Россети Сибирь» подали в суд на Минфин Алтайского края из-за убытков при транзите электроэнергии через электросети местного филиала. Сумма исковых требований компании составила 912,6 млн. рублей. В планах госхолдинга подать в аналогичные иски к властям еще пяти регионов Сибири. В компании подсчитали, что из-за установленных там тарифов на электроэнергию они недополучили 11,8 млрд. рублей.
Похоже, «Россети» решили латать «дыры» от махинаций в одних регионах за счет других? Опять же, в это непростое для отрасли время энергосетевой компании потребовались немалые деньги на «дворец» в Северной столице. Как сообщает «Коммерсант», готовится крупнейшая в истории питерского рынка сделка по покупке «Балтийского делового центра» площадью 52 тыс. кв. м. За офисное здание под размещение штаб-квартиры и дочерних подразделений «Россети Ленэнерго» может заплатить до 6,8 млрд. рублей.
А ведь именно «Ленэнерго» ранее возглавлял Андрей Рюмин. И этому «порядочному для ПАО «Россети» руководителю» не впервой переживать громкие скандалы с хищениями. Достаточно вспомнить прошлогодний арест заместителя гендиректора «Ленэнерго» Алексея Горячева: ему инкриминировалось хищение бюджетных средств при прокладке кабельных линий, для чего была утверждена смета с завышенной стоимостью на сумму 131,4 млн. рублей. В минувшем феврале стало известно о том, что Горячев стал фигурантом другого уголовного дела, также связанного с завышением стоимости силового кабеля, на этот раз на 167 миллионов.
К слову, Алексей Горячев начал работать в компании с января 2018 года, одновременно с Андреем Рюминым. Очевидно, они прекрасно сработались – в феврале 2019 года Горячев занял должность заместителя директора «Ленэнерго» по капитальному строительству.
На опережение
И тут уже сам Павел Ливинский делает фальстарт: по сути, напрямую Андрею Валерьевичу претензии еще не высказывались, но бывший шеф кидается на защиту: мол, атаки на Рюмина являются происками врагов – уж он-то знает это по собственному опыту.
«В мою бытность главой ПАО «Россети» мне не раз приходилось нелегко из-за информационных атак на компанию и меня лично, – жалуется Ливинский британскому изданию. – Особенно на первых порах. То меня хотели столкнуть лбами с министром Новаком, то с госпожой Радионовой (главой Федеральной службы по надзору в сфере природопользования), а то и вовсе с Михаилом Мишустиным (тогда – глава национальной налоговой службы, ныне премьер-министр). В публикациях всплывали давно закрытые уголовные дела, которые были открыты по заказу оппонентов много лет тому назад, когда я занимался бизнесом. На такие публикации я или подавал в суд, или не реагировал».
Что касается статей с объективной критикой, они тоже были и люди, сведущие в пиаре, посоветовали эти публикации менять на позитивные, заключая негласные контракты со СМИ. К примеру, вместо статьи «Павел Ливинский коррупционер ведет ПАО Россети по кривой дорожке» появлялась статья – «Павел Ливинский добрый молодец, который ведет Россети по верному пути». Смешно, но действенно. Таким образом работать стало на два порядка легче. Но я всегда сам выбирал, с кем из СМИ стоит работать, а с кем нет… Естественно, Андрею Рюмину придется пройти тот же самый путь, что и мне в свое время в борьбе с черным пиаром…», – отмечает Павел Ливинский.
Он также вспоминает «самые смешные статьи» – «псевдо-расследования о вечеринке, которую я устраивал в «Россетях» на Новый год (по оценкам СМИ, банкет обошелся в 27 млн. рублей). Журналисты пытались доказать, что я взял из бюджета компании миллионы долларов на дорогое шампанское, икру и звезд эстрады. На самом же деле мероприятие я оплачивал из собственного кармана, дабы порадовать своих подчиненных», – резюмировал господин Ливинский.
Вопрос – откуда в собственном кармане Павла Анатольевича (который вот уже много лет известен исключительно как государственный служащий) вот так запросто завалялись почти три десятка миллионов для одной вечеринки? Talk Finance, между прочим, сообщает – экс-глава «Россетей» – не просто очень богатый человек, любящий роскошный образ жизни, он также является бенефециаром нескольких десятков кипрских компаний. Персоне Паши-Энергетика также было посвящено расследование журналиста-киприота Никоса Корогинакиса, в котором, среди прочего, рассказывалось о зарегистрированных на Кипре оффшорных фирмах, аффилированных с главой «Россетей», куда, по его мнению, перекачиваются из России миллиарды рублей.
«Между тем его компания остается одной из немногих недействующих госкорпораций в России, – заключает издание. – Являясь монополистом в распределении электроэнергии по огромной индустриальной стране, она жива только благодаря рефинансированию со стороны госбанка». Что и требовалось доказать: несмотря на официально декларируемый рост финансовых показателей головного предприятия, в ряде регионов положение дел энергохолдинга выглядит катастрофически. Захочет ли отвечать за эти «авгиевы конюшни» Андрей Рюмин или он просто кивнет на прежнее руководство?
По газовым следам
Примечательно, что до этих событий с «Россетями» и «Газпром» сообщал, что по итогам минувшего года долги Северного Кавказа выросли до 99,2 миллиарда рублей, что составляет большую часть от всей региональной задолженности. Правда это не помешало в декабре 2020 года главе газовой компании Алексею Миллеру и главе Чечни Рамзану Кадырову договориться о строительстве в Республике 1,3 тысячи км газопроводов, чтобы довести газификацию региона до 100%.
Видимо то, что можно одним, не позволительно другим? А ведь с газом-то, если посмотреть внимательно, все происходило ровно также как и с электроэнергией! В начале апреля в Верховный суд было направлено уголовное дело в отношении бывшего советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, его сына, бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова и других членов преступного сообщества.
Генпрокуратура РФ сообщает: Рауль Арашуков и восемь руководителей региональных организаций газовой отрасли обвиняются в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд. рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, растрате 747 млн. рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам».
Кроме того, Арашуковы обвиняются в организации в 2010 году в городе Черкесске убийств представителя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества. Бывшим сотрудникам следственного управления СКР по КЧР Казбеку Булатову и Андрею Филиппову, а также бывшему сотруднику МВД по республике Тимуру Бетуганову, способствовавшим сокрытию доказательств преступной деятельности Арашуковых, предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.
Арашуковы вину не признают. Их судьбу решает Верховный суд, уже арестовавший коллекцию из нескольких сотен автомобилей отца и сына.
Вот только до чего следователи докопаются дальше? Пока все очень избирательно: одни находятся под арестом, другие строят газопроводы, а третьи и вовсе – спокойно идут на повышение. В заложниках остаются потребители регионов.
Что касается «Россетей», предположительно один из сценариев выхода из кризиса уже готов – банальная ликвидация. Если посмотреть на энергосбыты, чье руководство задержали в марте – все они находятся в процессе банкротства с миллионными убытками. Причем, обанкрочены они были в 2018-2019 годах, то есть, во время нахождения «под крылом» господина Ливинского. Так кому по итогам этого «пиршества» люди в погонах принесут счет?