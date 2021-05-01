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01 мая 2021, 18:34
Станислав Кучер: О зачистке «Медузы»* и не только
Кучер Станислав

Российский журналист, публицист

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Станислав Кучер: О зачистке «Медузы»* и не только

Станислав Кучер: О зачистке «Медузы»* и не только

Происходящее с «Медузой» — часть стратегии по окончательной «зачистке» русскоязычного информационного пространства от любых неподконтрольных Кремлю медиа, способных влиять на общественное мнение в России.

Ничего неожиданного не происходит. Чего у власти не отнимешь, так это верности взятому еще 21 год назад курсу и последовательности в его проведении. В сознании людей, считающих себя ответственными за судьбы родины, это называется «обеспечением информационной безопасности». Напомню, именно утвержденная в 2000-м году доктрина информационной безопасности стала первой доктриной, принятой новой властью. Оборонная, внешнеполитическая доктрины были приняты после.

«Спецоперация» растянулась во времени на 20 лет, ее можно разделить условно на четыре этапа. Условно — потому что на самом деле один перетекал в другой.

Первый — начало нулевых, тогда главной задачей стало установление контроля власти над федеральными телеканалами и набиравшими популярность дециметровыми. Усиление ВГТРК, захват НТВ, «приведение в порядок» РЕН-ТВ, изгнание из федерального эфира «последних из могикан» — популярных журналистов, отказавшихся проявить лояльность «партии и правительству». Под контролем оказались и крупнейшие газеты — эта задача решалась либо с помощью смены собственника, либо путем договоренностей с главредами. До интернета тогда никому дела не было, поскольку скорость распространения его влияния попросту недооценили.

Второй этап зачистки наступил после протестов 2011-12 годов и переизбрания Путина на третий срок, его последствия стали заметны уже после «болотного дела». Серьезные зачистки произошли тогда сразу в нескольких медиахолдингах. Активное освещение протеста приравнивалось Кремлем к его поддержке, а потому с радиостанции «Коммерсант-fm», например, к концу 12-го года была выдавлена вся команда топ-менеджеров и журналистов, которая эту радиостанцию создала и сделала популярной.

Третий этап начался в 2014-м, но особенно активно зачистка информационной поляны проходила в 2017-18 — на этом этапе «поводок» стал коротким даже там, где до этого мог считаться относительно длинным (РБК, «Ведомости», «Сноб») В 2016-м была принята новая доктрина информационной безопасности, в которой (почитайте, там все сказано) угрозой признавался уже неподконтрольный Кремлю интернет — отсюда повышенный интерес именно к онлайн-медиа.

Ну и, собственно, четвертый этап, в который стремительно перерос третий и который во всей красе мы наблюдаем сейчас. Подобно тому, как в 2012-м «разобрались» со всеми СМИ и журналистами, поддержавшими белоленточный протест, теперь будут зачищены все заметные медиа, активно освещавшие антикоррупционные расследования, отравление и затем митинги в поддержку Навального. Такие медиа по пальцам пересчитать, и «Медуза» — безусловно, самое заметное и влиятельное из независимых онлайн-изданий. Благодаря законодательству об иноагентах, к «Медузе» проще подступиться, чем, например, к «Дождю», к «Эху» или к RTVI (при том, что дело дойдет до всех, это вопрос времени).

Отдельная новая тема — зачистка YouTube, опасность которого в Кремле окончательно поняли благодаря все тому же Алексею Навальному. Здесь, уверен, «спецоперации» будут проводиться (уже проводятся) в отношении конкретных популярных YouTube-каналов и их авторов. С кем-то будут договариваться, кого-то шантажировать, кого-то — выдавливать из страны.

Ничего нового — просто всем нужно об этом помнить и понимать: никто не в состоянии спасти независимые медиа в России, кроме тех, кому они нужнее всего — читателей, зрителей, слушателей, то есть — самих россиян. От них страну будет зачистить сложнее всего.

* российские власти считают организацию иностранным агентом

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