В Москве пришли за педагогами
Как известно, в Москве и других городах страны, 21 апреля прошли несогласованные акции. Эти мирные акции были эмоциональной реакцией людей на ухудшающееся состояние здоровья политика Алексея Навального в колонии и недопуск к нему врачей.
В отличие от северной столицы, московская полиция вела себя корректно, задержания были единичными. Многие поспешили порадоваться, что власть, наконец-то, решила уважать конституционное право граждан на митинги, гарантированные 31-й статьей Конституции РФ. Но радость была преждевременной. Сначала в полицию стали вызывать журналистов... Затем взялись за политических и общественных деятелей, правозащитников, врачей, ученых... Пришли и за педагогами.
Ко всем случаям послемитинговых задержаний есть вопросы, но совсем трудно подбирать слова, когда речь идет о 64-летней учительнице французского языка московского лицея № 1553, матери пятерых детей Анне Борзенко. В отделе полиции на неё оформили протокол на основании видеозаписи, на которой нет самой «виновницы». В протоколе говорится, что женщина якобы скандировала лозунги «Свободу Навальному! Долой царя!», привлекала внимание граждан и игнорировала требования сотрудников полиции. Также педагога обвинили в участии в акции, повлекшей помехи транспорту. Анну Борзенко, как опасную преступницу, оставили на ночь в спецприёмнике ОВД по району Коньково до судебного разбирательства.
29 апреля состоялся суд, на который свою учительницу пришли поддержать ее ученики (на фото). Как заявил адвокат «ОВД-Инфо» Михаил Бирюков, представляющий интересы Борзенко, дело вернули в полицию в связи с недостатками, но какими именно неизвестно.
«Мне нестыковки дела очевидны, - сказал адвокат Михаил Бирюков - это, как обычно в такого рода делах, совершенно не отвечающие достоверности объяснения и рапорты полицейских. Видео с изображением Анны, которое предъявили в отделе полиции, не может быть доказательством. Будет ли дело возвращено в суд с новым протоколом или прекращено, пока не знаем».
Анну Борзенко отпустили домой. Можно сказать, что это было недоразумение и списать задержание на ошибочные действия силовиков, если бы не одно обстоятельство. Полиция пришла и к другим педагогам Москвы. Вот лишь некоторые факты.
В Москве силовики принудительно забрали прямо с работы сотрудника МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидата биологических наук и ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского института физико-химической биологии Константина Лямзаева.
Задержали историка-востоковеда Александра Агаджаняна, доктора исторических наук, религиоведа, профессора РГГУ.
В полицию для составления административного протокола был вызван писатель Дмитрий Быков из-за его участия в несанкционированной акции. Дмитрий Быков не только известный писатель, он преподаёт в московских школах «Золотое сечение» и «Интеллектуал» литературу и историю советской литературы.
Пришли за педагогом и топовым блогером Дмитрием Чернышевым. Сначала в дверь постучал участковый, а когда дверь открыли, в квартиру вошли ещё трое в штатском. На вопрос: «А зачем вас так много?», ответили – «На случай сопротивления». Савеловский суд уже провел заседание и назначил Дмитрию Чернышеву административный арест на срок до пятнадцати суток.
У полиции появились претензии и к Заслуженному учителю России, преподавателю истории московской гимназии № 1567 Тамаре Эйдельман. Ей вменяют нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Данная статья предусматривает административный штраф для граждан в размере от 20 до 30 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.
Тамара Эйдельман – дочь отличника народного просвещения, советского историка Натана Эйдельмана. По иронии судьбы - главного исследователя декабристского движения.
P.S.
Очевидно, что главная задача силовиков - запугать. Что же делать? Нужно ли бояться происходящих событий? На этот вопрос учитель Тамара Эйдельман ответила в своем посте, который заканчивается словами: « ...Не хочу бояться. Не буду бояться звонка в дверь, появления товарищей в форме и в штатском, допросов, обысков. Потому что как только начинаешь бояться, перестать это делать уже трудно. Этого они и добиваются».
Источник - Телегам-канал Столичное образование (t.me/StolichnoeObrazovanie)