Меню
Общество
Прибыль «Газпрома» все ниже, а дивиденды все выше
Москва
акции протеста
Редакция
30 апреля 2021, 14:24

В Москве пришли за педагогами

В Москве пришли за педагогами

Как известно, в Москве и других городах страны, 21 апреля прошли несогласованные акции. Эти мирные акции были эмоциональной реакцией людей на ухудшающееся состояние здоровья политика Алексея Навального в колонии и недопуск к нему врачей.

В отличие от северной столицы, московская полиция вела себя корректно, задержания были единичными. Многие поспешили порадоваться, что власть, наконец-то, решила уважать конституционное право граждан на митинги, гарантированные 31-й статьей Конституции РФ. Но радость была преждевременной. Сначала в полицию стали вызывать журналистов... Затем взялись за политических и общественных деятелей, правозащитников, врачей, ученых... Пришли и за педагогами.

Ко всем случаям послемитинговых задержаний есть вопросы, но совсем трудно подбирать слова, когда речь идет о 64-летней учительнице французского языка московского лицея № 1553, матери пятерых детей Анне Борзенко. В отделе полиции на неё оформили протокол на основании видеозаписи, на которой нет самой «виновницы». В протоколе говорится, что женщина якобы скандировала лозунги «Свободу Навальному! Долой царя!», привлекала внимание граждан и игнорировала требования сотрудников полиции. Также педагога обвинили в участии в акции, повлекшей помехи транспорту. Анну Борзенко, как опасную преступницу, оставили на ночь в спецприёмнике ОВД по району Коньково до судебного разбирательства.

29 апреля состоялся суд, на который свою учительницу пришли поддержать ее ученики (на фото). Как заявил адвокат «ОВД-Инфо» Михаил Бирюков, представляющий интересы Борзенко, дело вернули в полицию в связи с недостатками, но какими именно неизвестно.

«Мне нестыковки дела очевидны, - сказал адвокат Михаил Бирюков - это, как обычно в такого рода делах, совершенно не отвечающие достоверности объяснения и рапорты полицейских. Видео с изображением Анны, которое предъявили в отделе полиции, не может быть доказательством. Будет ли дело возвращено в суд с новым протоколом или прекращено, пока не знаем».

Анну Борзенко отпустили домой. Можно сказать, что это было недоразумение и списать задержание на ошибочные действия силовиков, если бы не одно обстоятельство. Полиция пришла и к другим педагогам Москвы. Вот лишь некоторые факты.

В Москве силовики принудительно забрали прямо с работы сотрудника МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидата биологических наук и ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского института физико-химической биологии Константина Лямзаева.

Задержали историка-востоковеда Александра Агаджаняна, доктора исторических наук, религиоведа, профессора РГГУ.

В полицию для составления административного протокола был вызван писатель Дмитрий Быков из-за его участия в несанкционированной акции. Дмитрий Быков не только известный писатель, он преподаёт в московских школах «Золотое сечение» и «Интеллектуал» литературу и историю советской литературы.

Пришли за педагогом и топовым блогером Дмитрием Чернышевым. Сначала в дверь постучал участковый, а когда дверь открыли, в квартиру вошли ещё трое в штатском. На вопрос: «А зачем вас так много?», ответили – «На случай сопротивления». Савеловский суд уже провел заседание и назначил Дмитрию Чернышеву административный арест на срок до пятнадцати суток.

У полиции появились претензии и к Заслуженному учителю России, преподавателю истории московской гимназии № 1567 Тамаре Эйдельман. Ей вменяют нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Данная статья предусматривает административный штраф для граждан в размере от 20 до 30 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

Тамара Эйдельман – дочь отличника народного просвещения, советского историка Натана Эйдельмана. По иронии судьбы - главного исследователя декабристского движения.

P.S.

Очевидно, что главная задача силовиков - запугать. Что же делать? Нужно ли бояться происходящих событий? На этот вопрос учитель Тамара Эйдельман ответила в своем посте, который заканчивается словами: « ...Не хочу бояться. Не буду бояться звонка в дверь, появления товарищей в форме и в штатском, допросов, обысков. Потому что как только начинаешь бояться, перестать это делать уже трудно. Этого они и добиваются».

Источник - Телегам-канал Столичное образование (t.me/StolichnoeObrazovanie)

Материалы по теме
Участники январских протестов потребовали от властей 1,8 млн рублей за пыточные условия в спецприемнике Сахарово
Челябинская полиция потребовала от организаторов протестных акций 2 млн рублей
Полиция в течение недели после акции в поддержку Навального задержала 115 человек
Сейчас на главной
Налог на отдых
туризм
Налог на отдых
В ходе презентации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» глава региона заявил, что собранные за счет «выездного налога» средства можно было бы направить на развитие внутреннего туризма
Скончался обвиняемый в госизмене ученый-физик Виктор Кудрявцев
госизмена
Скончался обвиняемый в госизмене ученый-физик Виктор Кудрявцев
Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, скончался. Об этом сообщил адвокат «Команды 29» Иван Павлов, который представлял интересы ученого-физика
Сидим дома - 2
карантин
Сидим дома - 2
Власти Москвы предупредили о проведении антиковидных рейдов в местах массового скопления людей во время длительных майских выходных. Проверки соблюдения санитарных требований будут проводиться в торговых центрах, ресторанах, кафе и кинотеатрах
Европарламент принял резолюцию о мерах сдерживания «российской агрессии» на Украине
антироссийские санкции
Европарламент принял резолюцию о мерах сдерживания «российской агрессии» на Украине
Документ носит название «О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику»
Жителям Подмосковья запретят ходить в лес и жарить шашлыки
майские праздники
Жителям Подмосковья запретят ходить в лес и жарить шашлыки
Власти Московской области на период длительных майских праздников запретят гражданам ходить в лес, устраивать там пикники и разводить там огонь. С 1 мая в регионе вводится особый противопожарный режим
В мире
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт. Есть пострадавшие
На границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошла драка, которая переросла в вооруженный конфликт с участием военнослужащих. Как минимум 8 человек доставлены с огнестрельными ранениями в больницу приграничного города Исфара
Джако дал показания
заказные убийства
Джако дал показания
Аслан Гагиев по прозвищу Джако, который является лидером «главной группировки киллеров в современной России», дал показания против российских политиков. Он утверждает, что политики заказали ему убийство вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева
«Ваш голый король украл знамя Победы и пытается сделать из него стринги»
Алексей Навальный
«Ваш голый король украл знамя Победы и пытается сделать из него стринги»
Бабушкинский райсуд Москвы отклонил апелляцию на приговор Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко. Суд оставил в силе решение о штрафе в размере 850 тысяч рублей
Ваша инициатива - это ваша проблема
Росприроднадзор
Ваша инициатива - это ваша проблема
Комиссия чиновников и экспертов при правительстве под руководством главы Росприроднадзора Светланы Радионовой отклонила официальную общественную инициативу о запрете мусоросжигания и мусоросжигательных заводов
Хабаровским пенсионерам за прививку от коронавируса подарят по десятку яиц
вакцина от коронавируса
Хабаровским пенсионерам за прививку от коронавируса подарят по десятку яиц
В Хабаровском крае решили наградить граждан старше 60 лет за прививку против коронавируса десятком куриный яиц. Видимо местные чиновники посчитали такое поощрение актуальным накануне Пасхи
Политика
Навальный, Волков и Жданов стали фигурантами нового уголовного дела из-за борьбы с коррупцией
Следственные органы выделили из материалов дела о признании Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иностранных агентов) и штабов Алексея Навального новой уголовное дело по «экзотической» статье
В Туркменистане власти запретили очереди перед магазинами. Они портят имидж страны
туркменистан
В Туркменистане власти запретили очереди перед магазинами. Они портят имидж страны
Сын президента Туркменистана Сердар Бердымухаммедов, чтобы избавиться от очередей, просто запретил гражданам собираться перед магазинами в Ашхабаде
Владелец аэропорта «Внуково» предупредил о дальнейшем росте цен на авиабилеты
авиакомпании
Владелец аэропорта «Внуково» предупредил о дальнейшем росте цен на авиабилеты
Совладелец и председатель совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев предупредил о росте цен на авиабилеты. Подорожают даже билеты на те направления, которые до этого подешевели
Производители предупредили о росте цен на газированные напитки
рост цен
Производители предупредили о росте цен на газированные напитки
Производители предупредили о росте цен на безалкогольные напитки, в том числе газировку, из-за борьбы с контрафактной бутилированной воды. Подорожание может составить 10-15%
Пересмотру не подлежит
Алексей Навальный
Пересмотру не подлежит
Минюст России направил в Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) отчет об индивидуальных мерах, принятых во исполнение решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше», в котором говорится об отсутствии намерений пересматривать приговор оппозиционеру
Глава Минэкономразвития предложил Росстату изменить методику подсчета доходов граждан
доходы россиян
Глава Минэкономразвития предложил Росстату изменить методику подсчета доходов граждан
Глава Минэкономразвития Максим Решетников попросил Росстат, который входит в структуру ведомства, «модернизировать» методологию сбора данных о реальных доходах россиян
Авторская колонка
Граффити не горят
Давно известно, что если вам нужно срочно расчистить двор от снега, то лучше всего написать на сугробе кроваво-красными буквами слово «НАВАЛЬНЫЙ». Через пару часов максимум прибудут все коммунальщики района и Алексей выступит в роли чудотворца, одним своим именем принеся вам пользу и благо
Орехъ Антон
Россия направила гуманитарную помощь Индии
коронавирус
Россия направила гуманитарную помощь Индии
Президент России Владимир Путин распорядился предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь в связи со вспышкой коронавируса в стране. Напомним, что в Индии ежедневно выявляют по 340-350 тысяч новых случаев заражения COVID-19