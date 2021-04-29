Меню
Общество
Все будут в «Ажуре»
Авторская колонка
29 апреля 2021, 01:52
Антон Орехъ: Граффити не горят
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

Все авторы

Антон Орехъ: Граффити не горят

Антон Орехъ: Граффити не горят

Давно известно, что если вам нужно срочно расчистить двор от снега, то лучше всего написать на сугробе кроваво-красными буквами слово «НАВАЛЬНЫЙ». Через пару часов максимум прибудут все коммунальщики района и Алексей выступит в роли чудотворца, одним своим именем принеся вам пользу и благо.

Убирали сугробы, заделывали ямы, перекрашивали облупившиеся заборы.

В Питере, помнится, пожарных пригнали, чтобы они из шлангов поливали замерзшую речку, на льду которой горела эта опасная надпись. Если даже Путин боится обжечься, произнося это имя, то понятно, как боятся обжечься все чиновники и сотрудники сверху донизу. И вот снова Питер, трансформаторная будка в Пушкарском саду – и улыбающийся «герой нового времени», сложивший пальцы сердечком. И, конечно, вскоре примчались маляры. И, конечно, вскоре примчалась полиция, которую в иных случаях ждут часами и которая отвечает вам, что «когда убьют – тогда и приедем». И даже проводятся следственные действия. Берутся какие-то образцы, отпечатки.

Надо было и спаниеля какого-нибудь призвать, особо чувствительного, чтобы всё разнюхал и привел по следу к преступникам, которые посмели нарисовать Такое! Какое, кстати? По каким страшным статьям станут судить художников, которые нарисовали Навального на стене?

Теперь уж думаешь, что слава богу, что никого на месте не застукали – и что никто не донёс! Ведь чтобы нарисовать такой портрет пяти минут не хватит. Но мы видим, какие происшествия считаются действительно важными и какая же нелегкая служба у стражей порядка, которым мы платим из своих карманов не самые плохие зарплаты, а потом и пенсии им заплатим хорошие. Однако я хотел сказать и о другом.

На этой будке в Пушкарском саду рисуют не впервые. До Навального были, как я понимаю, и другие персонажи – не такие опасные для власти. Но их тоже закрасили. Закрашивали портреты Бродского и Цоя, серой краской замазывали великолепные картины, которые хоть как-то украсили бы нашу жизнь. Не только в Питере – по всей стране полно примеров.

У меня недалеко от дома стоит длинный забор, который в своё время легально расписали самыми разными сюжетами ребята-граффитисты.

А потом приехали маляры и всё замалевали той же серой краской. Потому что яркие сюжеты, яркие личности не соответствуют кем-то утвержденному стандарту.

А серая краска во всем и повсюду – этот стандарт определяет. Какая краска – такая и страна. Новое время, которому не нужны улыбающиеся герои, даже просто нарисованные.

Сейчас на главной
Пересмотру не подлежит
Алексей Навальный
Пересмотру не подлежит
Минюст России направил в Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) отчет об индивидуальных мерах, принятых во исполнение решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше», в котором говорится об отсутствии намерений пересматривать приговор оппозиционеру
Глава Минэкономразвития предложил Росстату изменить методику подсчета доходов граждан
доходы россиян
Глава Минэкономразвития предложил Росстату изменить методику подсчета доходов граждан
Глава Минэкономразвития Максим Решетников попросил Росстат, который входит в структуру ведомства, «модернизировать» методологию сбора данных о реальных доходах россиян
Россия направила гуманитарную помощь Индии
коронавирус
Россия направила гуманитарную помощь Индии
Президент России Владимир Путин распорядился предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь в связи со вспышкой коронавируса в стране. Напомним, что в Индии ежедневно выявляют по 340-350 тысяч новых случаев заражения COVID-19
Европарламент предложил отключить Россию от системы SWIFT из-за «агрессии» в сторону Украины
антироссийские санкции
Европарламент предложил отключить Россию от системы SWIFT из-за «агрессии» в сторону Украины
Европарламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Помимо этого, депутаты Европарламентв предлагают отказаться от российских нефти и газа
ФБК рассказал об огромных зарплатах сотрудников государственного телеканала
СМИ
ФБК рассказал об огромных зарплатах сотрудников государственного телеканала
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК включен в реестр иностранных агентов) раскрыл доходы сотрудников государственного международного телеканала Russia Today
«Исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться»
СМИ
«Исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться»
Администрация президента России не расстроится, если издание «Медуза» прекратит свое существование после внесения в реестр иностранных агентов. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что медиарынок «переживет исчезновение любого СМИ»
Ряд российских регионов продлили майские выходные еще на 1-2 дня
праздники
Ряд российских регионов продлили майские выходные еще на 1-2 дня
Так, власти Адыгеи, Ставропольского края, Краснодарского края, Пензенской и Саратовской областей объявили выходным днем 11 мая, поскольку в этот день православные отмечают Радоницу
Bloomberg сообщил о начале третьей волны коронавируса в России
коронавирус
Bloomberg сообщил о начале третьей волны коронавируса в России
В России началась третья волна коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные неофициальной статистики правительства. При этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о снижении заболеваемости
Евросоюз осудил репрессии в отношении ФБК и штабов Алексея Навального
Евросоюз осудил репрессии в отношении ФБК и штабов Алексея Навального
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил российские власти за репрессии в отношении связанных с Алексеем Навальным организаций
Конституционный суд РФ разрешил изымать за долги единственное жилье
должники
Конституционный суд РФ разрешил изымать за долги единственное жилье
Конституционный суд России отменил полный запрет на изъятие у должников единственного жилья. Об этом говорится в решении суда по жалобе жителя Калуги Ивана Ревкова
Общество
АТОР попросила власти освободить вакцинированных туристов от сдачи тестов на COVID-19
Ассоциация туроператоров России обратилась к вице-премьеру и главе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой освободить привитых туристов от обязанности делать ПЦР-тест на COVID после возвращения из-за границы
Вице-премьер Марат Хуснуллин пожаловался на слишком большое количество регионов в России
регионы
Вице-премьер Марат Хуснуллин пожаловался на слишком большое количество регионов в России
Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал существующий принцип деления Российской Федерации на регионы «неправильный», поскольку такого большого количества регионов стране не нужно
Подмосковная фирма зарегистрирует бренд «Петров и Боширов» для создания игры-бродилки
руслан боширов
Подмосковная фирма зарегистрирует бренд «Петров и Боширов» для создания игры-бродилки
Подмосковная компания «Дельта» решила зарегистрировать в Роспатенте торговый знак «Петров и Боширов» для его использования в производстве настольной игры-бродилки
Россияне перестали бронировать путевки в детские лагеря из-за послания президента
отдых в россии
Россияне перестали бронировать путевки в детские лагеря из-за послания президента
Россияне после послания президента практически перестали бронировать путевки для своих детей в оздоровительные лагеря. Это связано с анонсированным возвратом половины стоимости детского отдыха
Мосгорсуд применил в отношении ФБК запрет определенных действий по иску прокуратуры
ФБК
Мосгорсуд применил в отношении ФБК запрет определенных действий по иску прокуратуры
Мосгорсуд применил запрет определенных действий в отношении Фонда борьбы с коррупцией в соответствии с иском столичной прокуратуры о признании этой организации экстремистской
Судья по делам Ходорковского и Магнитского ушла в отставку
суды
Судья по делам Ходорковского и Магнитского ушла в отставку
Столичная Квалификационная коллегия судей приняла отставку судьи Московского городского суда Марины Селиной. Она в разное время рассматривала жалобы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и семьи погибшего в СИЗО юриста Сергея Магнитского
Власти Забайкалья, Ингушетии и Дагестана отказались закупать лекарства от коронавируса
коронавирус
Власти Забайкалья, Ингушетии и Дагестана отказались закупать лекарства от коронавируса
Власти Забайкальского края, Дагестана и Ингушетии отказались закупать лекарства от коронавирусной инфекции. С чем связан отказ от закупки лекарственных средств, не уточняется
Счетная палата раскритиковала деятельность Корпорации по развитию малого бизнеса
госкорпорации
Счетная палата раскритиковала деятельность Корпорации по развитию малого бизнеса
Счетная палата России раскритиковала деятельность Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. В отчете аудиторов говорится, что организация мало влияет на развитие бизнеса