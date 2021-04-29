Антон Орехъ: Граффити не горят
Давно известно, что если вам нужно срочно расчистить двор от снега, то лучше всего написать на сугробе кроваво-красными буквами слово «НАВАЛЬНЫЙ». Через пару часов максимум прибудут все коммунальщики района и Алексей выступит в роли чудотворца, одним своим именем принеся вам пользу и благо.
Убирали сугробы, заделывали ямы, перекрашивали облупившиеся заборы.
В Питере, помнится, пожарных пригнали, чтобы они из шлангов поливали замерзшую речку, на льду которой горела эта опасная надпись. Если даже Путин боится обжечься, произнося это имя, то понятно, как боятся обжечься все чиновники и сотрудники сверху донизу. И вот снова Питер, трансформаторная будка в Пушкарском саду – и улыбающийся «герой нового времени», сложивший пальцы сердечком. И, конечно, вскоре примчались маляры. И, конечно, вскоре примчалась полиция, которую в иных случаях ждут часами и которая отвечает вам, что «когда убьют – тогда и приедем». И даже проводятся следственные действия. Берутся какие-то образцы, отпечатки.
Надо было и спаниеля какого-нибудь призвать, особо чувствительного, чтобы всё разнюхал и привел по следу к преступникам, которые посмели нарисовать Такое! Какое, кстати? По каким страшным статьям станут судить художников, которые нарисовали Навального на стене?
Теперь уж думаешь, что слава богу, что никого на месте не застукали – и что никто не донёс! Ведь чтобы нарисовать такой портрет пяти минут не хватит. Но мы видим, какие происшествия считаются действительно важными и какая же нелегкая служба у стражей порядка, которым мы платим из своих карманов не самые плохие зарплаты, а потом и пенсии им заплатим хорошие. Однако я хотел сказать и о другом.
На этой будке в Пушкарском саду рисуют не впервые. До Навального были, как я понимаю, и другие персонажи – не такие опасные для власти. Но их тоже закрасили. Закрашивали портреты Бродского и Цоя, серой краской замазывали великолепные картины, которые хоть как-то украсили бы нашу жизнь. Не только в Питере – по всей стране полно примеров.
У меня недалеко от дома стоит длинный забор, который в своё время легально расписали самыми разными сюжетами ребята-граффитисты.
А потом приехали маляры и всё замалевали той же серой краской. Потому что яркие сюжеты, яркие личности не соответствуют кем-то утвержденному стандарту.
А серая краска во всем и повсюду – этот стандарт определяет. Какая краска – такая и страна. Новое время, которому не нужны улыбающиеся герои, даже просто нарисованные.