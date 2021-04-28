Тренды онлайн - образования в 2021 году
За 2020 год многое подверглось изменениям и образование в том числе. Таким образом, люди начали привыкать к иным способам обучения, а также создавать новые, более удобные и качественные.
Сейчас получать образование можно не выходя из дома, вы просто пользуетесь любым удобным гаджетом и при этом приумножаете свои знания. Самое главное – знать, как и где правильно это делать, а также обладать высоким уровнем самодисциплины и мотивации для получение новых знаний.
В этой статье мы расскажем вам о главных трендах онлайн-образования.
Курсы
В наше время можно пройти специализированные курсы в режиме онлайн. В Интернете представлено большое количество сайтов, на которых можно подобрать программу обучения по интересному для вас предмету и развиваться в дистанционном режиме. Таким образом, по окончанию курса вы также будете иметь сертификат, который сможет подтвердить ваши знания.
Персонализированное обучение
Занятия с преподавателем возможны и в онлайн-режиме. Необходимо подобрать репетитора, который бы соответствовал всем вашим требованиям. Для этого также созданы множество вспомогательных ресурсов, которые в разы облегчат процесс выбора.
Геймификация
Созданы приложения, которые помогают увлечь в процесс изучения необычным способом. Разработчики таких программ прикладывают максимум усилий для того, чтобы пользователи наслаждались обучением: почувствовали, что они играют, а не учатся прямо сейчас. Таким образом, в подобных программах вы получаете награды за пройденный материал или выполненный тест, соревнуетесь с другими студентами, зарабатываете баллы, которые в дальнейшем сможете на что-то обменять, да и сам интерфейс напоминает игру.
Видео
Вы можете изучать новую информацию не из книг, а из образовательных видеороликов. Это более интересно, чем просто зубрить нужный материал, ведь вы полностью вовлекаетесь в обучение.
Подкасты
Ситуация такая же, как и с видеоматериалами, но отличие в том, что вы можете слушать подкасты на ходу. Во время прогулки, дороги домой или утренней пробежки – вы всё ещё будете узнавать новую информацию и получать нужные знания.
Сейчас вы можете обучаться с комфортом и интересом, ведь современные технологии неустанно движутся вперёд и помогают каждому из нас также не стоять на месте. Самое главное – это грамотно использовать предоставленные возможности.