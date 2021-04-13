Завершилась эпоха Гончаренко в ЦСКА – на смену ему пришел известный футболист
В одной из главных футбольных команд страны произошли изменения. 22 марта Виктор Гончаренко покинул должность главного тренера московского ЦСКА. Белорусский специалист возглавлял «армейцев» почти 5 лет. За эти годы были и взлеты, и падения. На данный момент у команды наблюдается определенный спад. Это можно проследить и при помощи коэффициентов на сайте https://fbbet.ru/ – букмекеры все меньше верят в ЦСКА.
На замену Гончаренко пришел известный в прошлом футболист – Ивица Олич. Хорват в середине нулевых выступал за московский клуб, а большую часть своей карьеры спортсмен провел в Германии. Для Олича назначение в ЦСКА является первой серьезной должностью в тренерской ипостаси. Ранее он несколько лет занимал должность ассистента в сборной Хорватии.
Путь Гончаренко
Свою тренерскую карьеру специалист начинал в БАТЭ (Беларусь). Гончаренко выступал там на заре своей карьеры футболиста. Из-за травмы пришлось повесить бутсы на гвоздь, причем очень рано – в 25 лет. Но с футболом Гончаренко решил не завязывать. Он получил физкультурное образование и стал тренером в молодежной команде «БАТЭ».
Через несколько лет президент клуба Анатолий Капский доверил молодому специалисту тренировать основной состав. Благодаря ему «БАТЭ» стал лучшим клубом Беларуси. Он вывел команду на групповой этап Лиги Чемпионов – впервые в истории. Там клуб попал в квартет с «Ювентусом», «Реалом» и «Зенитом». Но даже в «группе смерти» команда смотрелась достойно, и забрала очки у петербуржцев и туринцев.
Вместе с «БАТЭ» Гончаренко 6 раз подряд выиграл чемпионат Беларуси. Хоть специалист и тренировал лучший клуб своей страны, вершиной карьеры это все же не являлось – необходимо было развиваться и дальше. Поэтому Гончаренко покинул «БАТЭ» и стал главным тренером «Кубани» из Краснодара.
В новом клубе специалист показывал прекрасные результаты. В сезоне 14/15 «Кубань» выдала серию из 9 матчей без поражения на старте. На момент 3 тура команда занимала 5 строчку, отставая от второго места всего на 2 балла. Однако руководство уволило тренера. Причина заключалась в том, что Гончаренко мягко обходился с игроками.
На пару месяцев белорусский специалист заглянул в «Урал», однако там работа не задалась, и после череды поражений контракт между тренером и клубом был расторгнут.
В конце 2015 года Гончаренко вошел в тренерский штаб ЦСКА, который на тот момент возглавлял Леонид Слуцкий. Вместе с московским клубом он смог завоевать чемпионский титул РПЛ, но позже все же покинул команду, так как хотел продолжить самостоятельную тренерскую карьеру.
Так Гончаренко на полгода попал в «Уфу». Команда показывала неплохие для своего положения результаты, смогла дойти до 1/4 финала Кубка России. Однако в конце 2016 года Гончаренко ушел, так как получил новое назначение.
Белорусский тренер стал рулевым ЦСКА, пока Леонид Слуцкий поехал покорять Европу. Первый сезон в стане «коней» закончился весьма успешно – серебро чемпионата и лишь одно поражение после назначения.
Время тренерства Гончаренко выпало на смену поколений и трудности с составом. Клуб покидали ключевые игроки, приходилось формировать команду из молодежи. Но даже в таких непростых условиях Виктор Михайлович смог выжать максимум. Свежие тактические решения позволили вдохнуть в игру команды новую жизнь. Конечно, из-за неопытности состава и отсутствия звездных игроков, которые были при том же Слуцком, иногда случались провалы. Однако болельщики и руководство верили в Гончаренко, зная, что он выкладывается по полной.
В конце 2020 года стало понятно, что Виктор Михайлович сделал в ЦСКА все, что мог. Клуб провалился в еврокубках, на внутренней арене дела также шли неладно. Поэтому было принято решение разойтись. Команде нужна новая жизнь, новые идеи, который может принести подающий надежды Ивица Олич.