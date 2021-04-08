Антон Орехъ: Иноагент = депутат
Я реально думал, что это какой-то юмор и что подобное вообще невозможно. Оказывается уже в третьем чтении Дума не запретила, а разрешила иностранным агентам участвовать в выборах. Это было 7-го апреля, а не 1-го. А раз Дума разрешила – то не просто так. Значит, и Совет Федерации разрешит, и Путин согласится.
По логике, всё это означает, что физические лица – иностранные агенты даже смогут по-настоящему баллотироваться. Иначе для чего такой огород городить, а потом никого не допустить? А вы еще про 37-й год говорите! Да мы не просто при демократии живем, а при каком-то демократическом шабаше! Ведь кто такой «иностранный агент»? Это враг народа, шпион, мерзавец, который предал родину, и работает на иностранных хозяев – вот, кто это такой! Вы представьте, чтобы при товарище Сталине шпионов вместо того, чтобы ставить к стенке, выдвигали на выборах в Верховный Совет? Так что буквально праздник какой-то, на не закон!
А что же нам как избирателям со всем этим великолепием делать? По мнению авторов закона, кандидатов, которые в статусе иноагентов полезут на выборы, нужно максимально стигматизировать. Чтобы на всех выступлениях, на всех агитационных материалах в-о-о-о-т такими буквами было сказано и написано: агент, агент, иностранный агент! В крайнем случае, «лицо, аффилированное с иностранным агентом».
Не уверен, что все до единого избиратели знают, что такое «аффилированный», но слово запомнят. И по замыслу, увидав такое, россияне ни за что не проголосуют за подобных кандидатов. Основная масса знакомится с ними непосредственно на избирательных участках, изучая их биографии и физиономии на информационных плакатах и вот так, на глазок, прикидывая, кто из них положительный герой, а кто – хмырь. И в этот момент гражданам буквально закричит в глаза огромная надпись, предупреждающая об участии в выборах иностранного агента — не хуже, чем разложившаяся печень курильщика на пачке сигарет предупреждает о вреде курения. Но почему-то народ, несмотря на разложившуюся печень и другие жуткие картинки, продолжает курить. Так же, я думаю, и с иностранными агентами на выборах получится. Сторонники Путина, плоской земли и заговора Ротшильдов и так с галочками не промахнутся. Кому-то на предприятии строго скажут, за кого голосовать, и они проголосуют и сфотографируют бюллетень.
А вот для тех, кто хочет отдать свой голос за приличного человека, но не до конца разобрался в кандидатурах, огромная надпись про иноагента станет хорошей подсказкой. Иностранный агент – значит, можно голосовать за него смело. Даже если он и не агент, а просто аффилированное с ним лицо.