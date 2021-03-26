Валерий Авдерин: О конфликте интересов
Бывший сенатор и бывший мультимиллионер Борис Шпигель, арестованный за взятку бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что несколько месяцев назад ему поступило предложение от некоего полковника ФСБ переписать на того половину семейного бизнеса. Отказ же от такого «выгодного» предложения быстро закончился прекращением сенаторства и арестом.
В этом сообщении есть один интересный момент, на который почему-то никто не обратил внимания. По словам Шпигеля фээсбешники уже подмяли под себя весь российский фармацевтический бизнес, и его «Биотэк» был последним независимым от чекистов производителем лекарств в стране. Что вызывает у меня большую тревогу.
Ведь Иван Голунов ещё летом 2019-го рассказал о том, что и весь похоронный бизнес принадлежит этим же ребятам.
Не замечаете здесь явного конфликта интересов? Как будут лечить больных всякие прохиндеи, если и хоронить потом будут они же. Подозреваю, что во многих случаях выгоднее будет загнать больного в гроб – потому что на венках и гробах можно заработать в разы больше, чем на каких-то пилюлях.
Мне кажется, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России непременно и немедленно должна озаботиться разделением этих двух бизнесов. Ведь совершенно очевидно, что их концентрация в одних руках создаёт явную угрозу жизни для миллионов россиян.
Именно эти кладбищенские бырыги более всего заинтересован в снижении продолжительности жизни простых россиян. На которых иначе просто не заработаешь. Отбирать у нищебродов нечего – у них нет ни бизнесов, ни особняков, ни швейцарских часов, ни дорогих машин… Лекарства они покупают только самые дешёвые. Вот и возникает соблазн – загонять всех быстрее в могилу – чтобы заработать хотя бы на похоронах.