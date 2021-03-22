Меню
Общество
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
Авторская колонка
22 марта 2021, 12:15
Александр Шестун: Карательная медицина Кремля
Шестун Александр

Экс глава Серпуховского района

Все авторы

Александр Шестун: Карательная медицина Кремля

Александр Шестун: Карательная медицина Кремля
Фото: Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Начальник тверского СИЗО-1 Виноградов на комиссии торжественно пообещал организовать мне все необходимые медицинские исследования, не проведенные ранее в Москве. ЦССХ им.Бакулева диагностировал у меня врожденный изгиб сонной артерии, пораженный атеросклерозом. Генерал-полковник ФСИН Анатолий Рудый, начальник управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН РФ Александр Приклонский, бывший председатель СПЧ при Президенте Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека при Президенте Татьяна Москалькова неоднократно гарантировали мне проведение операции по стентированию. Для этого моя жена заключила договор и оплатила исследование – коронарографию, необходимую перед проведением операции в центре Бакулева, который получил прямое указание от ФСБ не брать на лечение Шестуна.

Член ОНК Москвы Ева Меркачева на последней встрече с Владимиром Путиным в декабре 2021 года посетовала, что не врачи, а спецслужбы решают: лечить или нет арестанта. Президент весьма артистично возмутился, как будто не знает о сложившейся практике, и обещал подумать. 17 марта тверское УФСИН устроило шоу в областной клинической больнице. Спецоперация по вывозу особо опасного Шестуна курировалась полковником УФСИН. Всем пятерым сотрудникам СИЗО запретили в пути разговаривать со мной. Когда на входе дали бахилы, я попросил пристегнутого ко мне наручниками двухметрового вертухая освободить правую руку, чтобы надеть их на кроссовки. Он с негодованием отверг мое «дерзкое» предложение.

– Тогда сами наденьте мне их! – нашел выход из положения я.

Гордые тюремщики восприняли это как оскорбление. После десятиминутных препираний заместитель медчасти УФСИН по Тверской области Валаханович разрешил пройти, не надевая бахилы, в свой кабинет сквозь удивленных гражданских пациентов этого медучреждения, ожидающих своей очереди. В кабинет завели полноватую докторшу-невролога, не ставшую слушать историю о загибе артерии и многочисленных черепно-мозговых травмах. Около минуты она многозначительно била молоточком по коленке и просила достать кончиком пальца нос. Розовощекий кардиолог Попов и вовсе за 20 секунд, дотронувшись фонендоскопом до моей груди, молниеносно сделал вывод о прекрасном состоянии сердца. История болезни никого не интересовала. Тверская медицина больше похожа на хиромантию. Моя просьба прописать мне хотя бы медицинскую гимнастику от остеохондроза с упражнениями на полу в камере была признана врачом не соответствующей правилам внутреннего распорядка. Действительно, ранее мне делали за это выговор с занесением в личное дело. Пожилой сердечно-сосудистый хирург глубокомысленно произнес, что, если есть какие-либо исследования, то их надо показать местному профессору.

– Так давайте сделаем свежие КТ и коронарографию, и там будет достоверно видно, из-за чего я регулярно теряю сознание и степень риска инсульта! – произнес я.

– О-о-о-о! Это очень непросто! – пробормотал дедушка в белом комбинезоне и срочно ретировался.

Я отказался от дальнейшей профанации медобследования, менее достоверного, чем гадание на кофейной гуще. Перед отъездом я попросился в туалет по-маленькому. Верзила и в туалете отказался отцепить браслеты от моей правой руки.

– Тогда помоги мне достать и подержать! – попросил я.

После этих слов мне показалось, что четыре громилы набросятся на меня с кулаками: их лица побагровели, а глаза сверкали молниями.

– Вас четыре лба огромных с пистолетами! Как я смогу убежать? – пристыдил их я.

Наконец, наручники отстегнули, но вертухаи окружили меня плотным кольцом вокруг писсуара, так что я боялся обрызгать. Они пристально смотрели, не достаю ли я из ширинки гранатомет.

Проезжая по колдобистой дороге, я грустно наблюдал небрежную архитектурную эклектику центра Твери. Здания были не только разного цвета и стиля, но еще и не выдерживали красной линии. Талый, грязный снег, похоже, совсем не вывозят с улиц этого провинциального городка на Волге. Казалось, фашистская оккупация в Твери закончилась только вчера. Глядя на унылую картинку в забрызганных окнах тюремной «Газели», я думал, как мою тещу 12 дней назад угробили горе-врачи Серпухова. Татьяна Дмитриевна почувствовала себя плохо и сделала ЭКГ в платной клинике «Целитель», кардиограмма показала зарубцевавшиеся следы перенесенного инфаркта. После этого теща пошла в магазин и упала на выходе из него. Ей на улице вызвали скорую, отправив в ЦРБ, где снова сделали ЭКГ, которое опять ничего тревожного не показало. Утром 6 марта 71-летняя мама моей жены умерла от инфаркта, перенесенного два дня на ногах из-за преступной халатности врачей. Я не исключаю умышленного сокрытия диагноза. В Серпухове все под контролем Подольской группировки, имеющей прямой выход на Бортникова и Путина. Именно они с ФСБ сфабриковали мое уголовное дело, а убивать людей – для них привычное занятие. Банда Лучка не побоялась удушить в тюрьме мэра Подольска Фокина и сжечь в «Хаммере» главу Чехова Недосеку. Путинская Россия превращается в одну большую тюрьму-ГУЛАГ, где правят волчьи законы.

После изменений в Конституцию диктаторский режим уже не стесняется травить оппозиционера Алексея Навального, сажать ни за что популярного губернатора Сергея Фургала, открыто грабить Россию с помощью своих олигархов и генералов-миллиардеров ФСБ. Цивилизованный мир с отвращением наблюдает за деградацией нашего государства.

Сейчас на главной
Компания Apple может временно закрыть производство iPhone
Apple
Компания Apple может временно закрыть производство iPhone
Как сообщает агентство Nikkei, дефицит смартфонов участники рынка связывают с закрытием завода Samsung в американском штате Техас из-за аномально холодной погоды и нехваткой электроэнергии
Нет необходимости
Чечня
Нет необходимости
Кремль не будет инициировать доследственную проверку по факту сведений о пытках и внесудебных казнях в Чечне, о которых ранее сообщила «Новая газета». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом нет необходимости
Ищут военные, ищет полиция ... ищут давно, но не могут найти
акции протеста
Ищут военные, ищет полиция ... ищут давно, но не могут найти
Министерство внутренних дел России до сих пор не установило личность сотрудника, который во время акции в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге 23 января ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину
Рейтинг у него «дутый», а результат на выборах был «нарисован»
арест чиновников
Рейтинг у него «дутый», а результат на выборах был «нарисован»
Жители Пензенской области не будут проводить акции в поддержку губернатора Ивана Белозерцева, который в минувшие выходные был задержан по делу о получении многомиллионной взятки
Глава СКР призвал установить личности всех нацистских преступников и осудить их
нацизм
Глава СКР призвал установить личности всех нацистских преступников и осудить их
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости установить личности всех нацистских преступников и привлечь их к ответственности
Главе Пензенской области могут предъявить обвинение еще по одной статье
арест чиновников
Главе Пензенской области могут предъявить обвинение еще по одной статье
Следственный комитет планирует предъявить задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву обвинение по двум статьям. Это получение взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий
Российские супружеские пары стали чаще заключать брачные контракты
брак
Российские супружеские пары стали чаще заключать брачные контракты
Российские граждане стали все чаще заключать брачные договоры. По итогам 2020 года количество таких договоров выросло на 26% и составило 142,5 тысяч
Эксперты ВОЗ определились с версией возникновения коронавируса
коронавирус
Эксперты ВОЗ определились с версией возникновения коронавируса
Эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали о новой версии возникновения коронавирусной инфекции COVID-19, из-за которой практически весь мир уже год живет в условиях ограничений
Губернатор Белозерцев получил часть взятки в виде автомобиля и часов Breguet
арест чиновников
Губернатор Белозерцев получил часть взятки в виде автомобиля и часов Breguet
Стали известны некоторые подробности уголовного дела, возбужденного в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по факту получения им взяток в особо крупном размере
В России с 1 мая продать и купить автомобиль можно будет через портал «Госуслуги»
автомобили
В России с 1 мая продать и купить автомобиль можно будет через портал «Госуслуги»
В правительстве отметили, что на портале «Госуслуг» потенциальный покупатель сможет узнать всю информацию об автомобиле и его владельце, а также проверить «чистоту» истории транспортного средства
Главу Пензенской области заподозрили в получении взяток на 30 млн рублей
арест чиновников
Главу Пензенской области заподозрили в получении взяток на 30 млн рублей
СКР России подтвердил информацию о проведении следственных действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Регионального чиновника подозревают в получении взятки в размере 30 млн рублей
В Майами-Бич объявили режим ЧС из-за наплава туристов в пандемию
туризм
В Майами-Бич объявили режим ЧС из-за наплава туристов в пандемию
Для предотвращения резкого роста числа заражений власти поручили полиции направить дополнительные патрули для контроля за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других карантинных ограничений
СМИ сообщили о задержании губернатора Пензенской области и его сыновей
арест чиновников
СМИ сообщили о задержании губернатора Пензенской области и его сыновей
Российские СМИ утром в воскресенье, 21 марта, сообщили о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его сыновей. Официально данная информация подтверждения пока не получила
Российские власти обязали украинцев продать свои участки в Крыму
В России 20 марта вступил в силу указ президента Владимира Путина, который вводит запрет для иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных компаний владеть землей в большей части районов полуострова Крым
Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза ...
паспорт
Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза ...
Министерство цифрового развития России предложило начать выдачу электронных паспортов гражданам в декабре текущего года. Первыми такие паспорта смогут получить жители Москвы
Власти Петербурга в два раза расширят зону платной парковки в городе
платная парковка
Власти Петербурга в два раза расширят зону платной парковки в городе
Власти Санкт-Петербурга планируют более чем в два раза расширить зону платной парковки в городе. Такое решение чиновники объяснили борьбой с пробками в центре северной столицы
«Владимир Путин в конечном итоге несет ответственность»
Владимир Путин
«Владимир Путин в конечном итоге несет ответственность»
Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля Набила Массрализа заявила, что Владимир Путин как президент несет политическую ответственность за покушения и убийства оппозиционеров
Авторская колонка
Юлия Каблинова: «Миньоны» против Ликсутова
Вчера в Москве можно было наблюдать весьма любопытное проявление гражданской активности. Несколько мужчин буквально оцепили «Центр планирования семьи», что на Севастопольском проспекте, защищая машины посетителей этого учреждения от отправки на штрафстоянку
Каблинова Юлия