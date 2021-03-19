Юлия Каблинова: «Миньоны» против Ликсутова
Граждане начинают активно препятствовать деятельности эвакуаторщиков из ГКУ АМПП
Вчера в Москве можно было наблюдать весьма любопытное проявление гражданской активности. Несколько мужчин буквально оцепили «Центр планирования семьи», что на Севастопольском проспекте, защищая машины посетителей этого учреждения от отправки на штрафстоянку. Напомним, что эта локация печально известна, как одно из излюбленных мест «работы» эвакуаторщиков ГКУ АМПП. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в подробностях акции и ее законности.
О том, что на Севастопольском проспекте, 24 около «Центра планирования семьи» автоэвакуация проходит буквально стахановскими темпами на протяжении нескольких лет жалуются участники сообщества «Синие ведерки». Комментировал ситуацию и вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, отметивший, что на прилегающих улицах к центру организовано порядка 150 мест: на участке Севастопольского проспекта (от Нахимовского проспекта до Зюзинской ул.) и участке Зюзинской ул. (вблизи центра). К тому же, подчекнул тогда глава столичного Дептранса, «на территории больницы также есть парковочные места, по нашей информации более 100 парковочных мест».
Тем не менее, несмотря на, казалось бы, не самую худшую по Москве парковочную доступность медицинского учреждения, нарушители правил парковки там обнаруживаются ежедневно, а сами эвакуации у центра приобрели скандальную известность, благодаря постам его пациенток, основную часть которых составляют беременные женщины.
– Это же можно и до выкидыша довести! Я там семь лет назад глубоко беременная делала не самый приятный анализ: амниоцентез. Утром приехала, припарковалась, а часа в 4 дня тебя, не в самом бодром состоянии, вышла. Представляю, что могло бы быть, как можно перенервничать, когда выходишь после этой процедуры, а машины в оставленном месте нет, — прокомментировала ситуацию одна из бывших пациенток Центра на странице сообщества «Синие ведерки».
– Мы просто уже не могли оставаться в стороне, читая о случаях эвакуации от этого центра, — прокомментировал ситуацию инициатор акции, активист, известный в автосообществе под ником Миша Смайл. — Цель акции простая: пресечь произвол эвакуаторщиков, которые таскают машины женщин с тех мест, где они никому не мешают. Стоит отметить, что эти места имеют все признаки парковочной зоны, но почему-то являются тротуарами, хотя понятно, что достаточное количество паркомест именно в шаговой доступности перед этим медицинским центром жизненно необходимо.
Сейчас это место, по-сути, просто «кормушка» для эвакуаторщиков. Мы — сообщество мотоциклистов Night minions — не мешали сотрудникам ГКУ АМПП выписывать штрафы за нарушение правил парковки, но спасли три машины от эвакуации, вовремя связавшись с их владельцами по оставленным ими телефонам, а заодно и еще с десяток машин, которые приезжали в то время, пока мы тут находились. Многие просто не знают, что на этом участке эвакуируют автомобили — никто не распознает в этой площадке тротуар и в спешке люди оставляют машины, предполагая, что это вполне легальная парковка…
В сосетях акция вызвала воодушевление: мол, наконец-то автомобилисты поняли, что «могут за себя постоять объединившись» и была принята буквально с аплодисментами. Многие даже написали о том, что готовы присоединиться к следующему флешмобу «автомобильных волонтеров», однако время и место прохождения нового мероприятия пока не назначено. К тому же у некоторых граждан возникли сомнения в законности этой акции.
– Формально никакого активного сопротивления властям и препятствий эвакуации активисты не чинили, — прокомментировал ситуацию юрист Михаил Никитин. — Является ли это воспрепятствованием деятельности должностных лиц? Ситуация неоднозначная и квалифицировать ее при желании можно, по сути, как угодно. Иначе говоря, если у властей возникнет необходимость пресечь такую деятельность «автомобильных волонтеров», то, скорее всего, сложностей не возникнет. Был бы человек, а статья для него всегда найдется…
Только вот если говорить о проблеме, как о системной, напрашивается вопрос о том, сколько нужно таких волонтеров на все проблемные объекты в Москве, где напряженная ситуация с парковкой? Страшно даже представить. Неужели взаимоотношения москвичей и властей города зашли в такой тупик, что разрешить ситуацию с парковкой и эвакуацией от медобъектов можно только врукопашную?