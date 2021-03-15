Меню
Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
Авторская колонка
15 марта 2021, 12:06
Валерий Авдерин: Прогресс и специализация
Авдерин Валерий
Публицист
Все авторы

Валерий Авдерин: Прогресс и специализация

Валерий Авдерин: Прогресс и специализация

Сто лет назад один человек мог спроектировать, построить и поднять в воздух самолёт с самого нуля. Нуи привлечь ещё для скорости десяток помощников. Которым на пальцах объяснял, что этот вал надо отшлифовать так, чтобы он входил в эту дырку, а эту тряпку надо вот так намотать на этот каркас. И пропитать для твёрдости и водостойкости олифой.

Сейчас одни рассчитывают сопротивление планера, другие конструируют его каркас и распределяют нагрузки, третьи подбирают системы навигации, четвёртые выстраивают в логическую цепь системы управления…

Один человек уже физически не способен разобраться со всем этим хозяйством. Надо знать основы радиоэлектроники, программирования, аэродинамики… Ни одну из этих дисциплин невозможно освоить за неделю или месяц. Поэтому каждый из участников процесса лишь в самых общих чертах представляет, чем и как занимаются его коллеги. И, чем дальше – тем больше будет эта специализация и разделение проектных работ. Создание самолёта – это уже не один общий проект, это десятки создаваемых многими коллективами проектов: системы вентиляции, освещения, пожаротушения, управления… И постоянная борьба этих коллективов между собой за кубические метры, сантиметры, килограммы и граммы. Скажем, объём самолёта предполагается такой, а вес не должен превышать столько. Но, если сложить все первоначальные проектные предложения – и вес и объём будут превышены просто в разы.

Есть место, в которое одни хотят впихнуть свои разработки, но того же самого при этом хотят и другие, и третьи, и четвёртые… И есть координатор, руководитель всего проекта, который пытается найти компромиссы между отраслевыми командами и впихнуть в машину тот минимум, который позволит ей взлететь и потом пойти в серию. Тот минимум, который позволит машине соответствовать выданному заказчиком техзаданию.

Самолёт и 100 лет назад был супервысокотехнологичным изделием, хайтеком своего времени. Но он был тогда даже не в 100, а в десятки, сотни тысяч раз проще современного лайнера. Настолько за эти годы человечество продвинулось вперёд.

Сегодня на создание широкофюзеляжного лайнера уходят годы труда десятков тысяч инженеров и учёных. Так что же ждёт нас завтра? С одной стороны, мы видим, прогресс ускоряется, а с другой - всё настолько усложняется, что над новинками техники с каждым разом бьётся всё большее число людей, вкладывая при этом всё больше ресурсов – и человечество всё чаще работает, как один большой исследовательский, производственный и хозяйственный механизм.

100 лет назад вся информация по самолёту могла уместиться в одной единственной голове. Сегодня для этого не хватит и тысячи голов.

Сейчас на главной
Россию официально признали «враждебным государством»
Россия и Великобритания
Россию официально признали «враждебным государством»
Власти Великобритании планируют официально признать Россию «враждебным государством» в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики
«Там постоянно задержанных допрашивали и пытали»
Чечня
«Там постоянно задержанных допрашивали и пытали»
«Новая газета» опубликовала рассказ бывшего старшего сержанта полка ППС имени Ахмата Кадырова о пытках задержанных и внесудебных казнях в Чечне. Сам силовик сейчас находится в бегах
Власти Евросоюза планируют закупить российскую вакцину «Спутник V»
вакцина от коронавируса
Власти Евросоюза планируют закупить российскую вакцину «Спутник V»
Власти Евросоюза планируют начать переговоры с Россией о закупках вакцины против коронавируса. Ранее сообщалось, что ЕС может включить российский препарат в «ковидный паспорт» для туристов
В европейских странах началась третья волна коронавируса
коронавирус
В европейских странах началась третья волна коронавируса
The Guardian сообщил о начале третьей волны коронавируса в Европе. Причинами очередного подъема заболеваемости стали распространение новых штаммов инфекции и медленные темпы вакцинации населения
ФИФА сообщила о попытках России скрыть данные о положительной допинг-пробе футболиста «Ростова»
допинг
ФИФА сообщила о попытках России скрыть данные о положительной допинг-пробе футболиста «Ростова»
В ФИФА также сообщили о попытках российской стороны скрыть информацию о положительном допинг-тесте Обухова и избавиться от материалов дела
Депутаты выступили за введение налогового вычета на детские занятия спортом
спорт
Депутаты выступили за введение налогового вычета на детские занятия спортом
Несовершеннолетние россияне, которые активно занимаются спортом, смогут получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. С такой инициативой выступил депутат Госдум от «Единой России» Валерий Скруг
В Госдуме предложили создать Крестьянский кодекс для «тружеников села»
сельское хозяйство
В Госдуме предложили создать Крестьянский кодекс для «тружеников села»
Глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с инициативой ввести новый Крестьянский кодекс
Российские кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за подорожания продуктов
ресторанный бизнес
Российские кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за подорожания продуктов
Рестораторы говорят, что повышение цен – это вопрос выживания заведений общепита. Многие кафе пытались экономить на салфетках и посуде более низкого качества
«Последнее китайское предупреждение»
муниципальные депутаты
«Последнее китайское предупреждение»
Координатор проекта «Объединенные демократы» Анастасия Буракова рассказала, что сотрудники московской полиции заранее составили протоколы в отношении участников съезда муниципальных депутатов, который был сорван силовиками
Власти Чечни стали активно преследовать местных жителей за колдовство
оккультные услуги
Власти Чечни стали активно преследовать местных жителей за колдовство
Государственный телеканал «Грозный» опубликовал репортаж о жительницах Чечни, которых правоохранители задержали за оккультную деятельность. Среди задержанных оказалась учительница истории
Операцию по задержанию участников съезда муниципальных депутатов курировала ФСБ
арест оппозиционеров
Операцию по задержанию участников съезда муниципальных депутатов курировала ФСБ
Решение о задержании участников форума принимали не московские, а федеральные власти. Задержания провели в рамках «устрашающей акции» перед выборами в Госдуму
ФСИН предложила привлекать заключенных к очистке Арктики от загрязнений
ФСИН
ФСИН предложила привлекать заключенных к очистке Арктики от загрязнений
Калашников рассказал, что ведомство договорилось с администрацией Красноярского края и мэрией Норильска о привлечении осужденных граждан к ликвидации загрязнений в Арктике
Экономика
Налоговая служба с 17 марта получит расширенный доступ к банковским счетам россиян
Федеральная налоговая служба России с 17 марта 2021 года получит расширенный доступ к банковским счетам граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Речь идет о сведениях, которые раньше попадали под банковскую тайну
США потребовали от России прекратить преследование оппозиционных политиков
акции протеста
США потребовали от России прекратить преследование оппозиционных политиков
Госсекретарь США после задержания участников съезда муниципальных депутатов в Москве обратился к российским властям с требованием прекратить преследование «сторонников свободы слова и демократии»
Минюст пообещал сократить число осужденных в колониях в 1,5 раза
ФСИН
Минюст пообещал сократить число осужденных в колониях в 1,5 раза
Министерство юстиции России сообщило о планах сократить количество заключенных в исправительных учреждениях в 1,5 раза. Эта цель должна быть достигнута к 2030 году
Ромашки спрятались, поникли лютики ...
олимпиада-2020
Ромашки спрятались, поникли лютики ...
Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос российских спортивных функционеров на использование военной песни «Катюша» вместо национального гимна во время Олимпийских игр в Токио
Вакцина раздора
Спутник V
Вакцина раздора
Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи подал в отставку из-за разногласий, возникших в правительстве страны в связи с поставками российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Закупка препарата не была согласована между всеми членами правящей коалиции
Ученые рассказали о способности электричества заживлять раны
медицина
Ученые рассказали о способности электричества заживлять раны
Западные ученые нашли быстрый способ заживления ран. По их данным, электрическая стимуляция помогает кровеносным сосудам переносить лейкоциты и кислород к ранам, там самым ускоряя их заживление