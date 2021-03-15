Валерий Авдерин: Прогресс и специализация
Сто лет назад один человек мог спроектировать, построить и поднять в воздух самолёт с самого нуля. Нуи привлечь ещё для скорости десяток помощников. Которым на пальцах объяснял, что этот вал надо отшлифовать так, чтобы он входил в эту дырку, а эту тряпку надо вот так намотать на этот каркас. И пропитать для твёрдости и водостойкости олифой.
Сейчас одни рассчитывают сопротивление планера, другие конструируют его каркас и распределяют нагрузки, третьи подбирают системы навигации, четвёртые выстраивают в логическую цепь системы управления…
Один человек уже физически не способен разобраться со всем этим хозяйством. Надо знать основы радиоэлектроники, программирования, аэродинамики… Ни одну из этих дисциплин невозможно освоить за неделю или месяц. Поэтому каждый из участников процесса лишь в самых общих чертах представляет, чем и как занимаются его коллеги. И, чем дальше – тем больше будет эта специализация и разделение проектных работ. Создание самолёта – это уже не один общий проект, это десятки создаваемых многими коллективами проектов: системы вентиляции, освещения, пожаротушения, управления… И постоянная борьба этих коллективов между собой за кубические метры, сантиметры, килограммы и граммы. Скажем, объём самолёта предполагается такой, а вес не должен превышать столько. Но, если сложить все первоначальные проектные предложения – и вес и объём будут превышены просто в разы.
Есть место, в которое одни хотят впихнуть свои разработки, но того же самого при этом хотят и другие, и третьи, и четвёртые… И есть координатор, руководитель всего проекта, который пытается найти компромиссы между отраслевыми командами и впихнуть в машину тот минимум, который позволит ей взлететь и потом пойти в серию. Тот минимум, который позволит машине соответствовать выданному заказчиком техзаданию.
Самолёт и 100 лет назад был супервысокотехнологичным изделием, хайтеком своего времени. Но он был тогда даже не в 100, а в десятки, сотни тысяч раз проще современного лайнера. Настолько за эти годы человечество продвинулось вперёд.
Сегодня на создание широкофюзеляжного лайнера уходят годы труда десятков тысяч инженеров и учёных. Так что же ждёт нас завтра? С одной стороны, мы видим, прогресс ускоряется, а с другой - всё настолько усложняется, что над новинками техники с каждым разом бьётся всё большее число людей, вкладывая при этом всё больше ресурсов – и человечество всё чаще работает, как один большой исследовательский, производственный и хозяйственный механизм.
100 лет назад вся информация по самолёту могла уместиться в одной единственной голове. Сегодня для этого не хватит и тысячи голов.