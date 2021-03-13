Вакцина раздора
Как «Спутник V» спровоцировал правительственный кризис в Словакии
Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи подал в отставку из-за разногласий, возникших в правительстве страны в связи с поставками российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Закупка препарата не была согласована между всеми членами правящей коалиции, что привело к скандалу, который не утихнет даже после ухода Крайчи. О ситуации в Словакии — в этом материале.
Политический кризис в Словакии, набирающий обороты с начала марта, привел к первой отставке: глава Минздрава страны Марек Крайчи написал в Facebook, что уходит со своего поста, и поблагодарил за поддержку «в нелегкой борьбе с невидимым противником». До этого на брифинге он пояснил, что две входящие в коалицию партии сделали его отставку условием, при котором они останутся в правительстве. «В подобной ситуации, думаю, не было смысла спорить, я не держусь за свое кресло», — заключил Крайчи.
Разногласия в правительстве начались после того, как премьер-министр Словакии Игорь Матович в конце февраля договорился о поставках российской вакцины «Спутник V», не согласовав это решение со своими партнерами по правящей коалиции. Входящая в объединение партия «За людей» пригрозила выйти из состава коалиции, а партия «Свобода и справедливость» потребовала провести перестановки в правительстве. Свое недовольство выразила и президент Словакии Зузана Чапутова. Оппоненты Матовича настаивали, чтобы вакцину сначала одобрил европейский регулятор EMA.
Но и на этом неприятности не закончились: Матович попал под огонь критики после того, как 2 марта встретил первую партию «Спутника V» в аэропорту города Кошице и собрал там пресс-конференцию. Это вызвало недовольство министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока, который назвал российскую вакцину «инструментом гибридной войны» и охарактеризовал приезд премьера в аэропорт как несоразмерный. Кроме того, глава МИД не исключил своей отставки в знак протеста.
Матович по мере сил пытался отбиваться от атак. 5 марта он опубликовал у себя в Facebook резкий пост: сначала политик припомнил слова своих оппонентов о «геополитическом оружии России», а затем отметил, что российские представители предлагали вернуть им вакцину без выплаты неустойки, но этот вариант никто из противников «Спутника V» почему-то не поддержал. Также он заверил, что препарат будет спасать жизни в стране и не полетит обратно в Россию. «Я не могу отказаться от спасения наших людей качественной вакциной только потому, что она сделана в России… Я не убийца», — написао Матович.
Что же касается главы Минздрава, то он оказался под ударом после того, как с подачи премьер-министра выдал разрешение на использование российской вакцины в Словакии. По словам Матовича, отставка Крайчи была болезненным, но правильным решением. Глава правительства также уточнил, что увольнение министра будет постепенным.
Словакия оказалась второй страной Евросоюза после Венгрии, разрешившей использование «Спутника V». Всего Словакия получит 2 миллиона доз, половину — в апреле, а оставшуюся часть — в мае и июне. Стоимость контракта не раскрывается.
Ранее поставки российской вакцины в центральноевропейскую страну уже успели вызвать и международный скандал. Поводом для него также стали слова Матовича. Журналисты Radio Express задали ему вопрос о том, что он пообещал России в обмен на партию «Спутника V». Политик решил пошутить и ответил: «Закарпатскую Украину», но затем все же уточнил, что ничего не обещал, поскольку российские представители ничего от него не хотели. В Киеве такой юмор не оценили: глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал заявления премьера Словакии некорректными и добавил, что они портят дружеские отношения между двумя странами.
Этим конфликт не ограничился: МИД Украины потребовал у Матовича официальных извинений, отметив, что заявления главы правительства страны напрямую затрагивают территориальную целостность Украины «независимо от мотивов, жанра или контекста». Кроме того, временному поверенному Словакии на Украине Матуше Корбу был выражен протест. В итоге Словакии все же пришлось принести извинения — правда, за Матовича перед своим украинским коллегой извинялся глава МИД Иван Корчок.