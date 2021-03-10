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Москва
парковки
Редакция
Прожектор Москвы
10 марта 2021, 22:46

Москвичей испортил парковочный вопрос

Москвичей испортил парковочный вопрос
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С 5 апреля в Москве точечно подорожают платные парковки, а также вырастет стоимость эвакуации автомобилей. Ощутимее всего достанется жителям центра – подорожает парковка примерно на 10% улиц. Департамент транспорта (считай Максим Ликсутов) называет эти меры регулятором свободных мест на парковках, а также борьбой с «блуждающим трафиком» – автомобилями, которые в поисках парковочных мест долго ездят по улицам.

Мы послушали, что говорят по этому поводу москвичи, но сначала немного статистики. На странице автосообщества «Синие ведерки» был проведен опрос, в котором приняли участие 1068 человек. Результаты таковы: 0,8% участников  ответили, что пойдут с плакатами к зданию Департамента транспорта (но пока, увы, никто не вышел). Еще 0,8% опрошенных готовы смириться. За подорожание парковок выступили 0,9%, и некоторые даже считают, что дороги города – для богатых, а остальные пусть едут на метро. От использования автомобиля в городе готов отказаться только 1% участников опроса. В цифрах это 11 голосов.

Платить и не отказываться от машины настроены 2% автомобилистов. Обозвать редиской Департамент транспорта готовы 2,6% участников голосования. Надеются на лучшее 14,2% опрошенных – им кажется, что чем больше власть давит на жителей, тем быстрее люди «возьмутся за вилы» и начнут бороться за свои права.

Это те люди, которые считают, что чем жестче будет давление власти на жителей, тем быстрее первые  начнут принимать популярные решения. 31,9%  участников опроса считают, что надо было ходить на выборы. Правда, на какие именно выборы, не уточняется.  Наибольшее число откликов набрал пункт: «Не буду платить и ездить в зону платной парковки» – за него проголосовали 486 человек, это 45% опрошенных. Бинго! Дептранс этого и добивался.

Не обошлось в комментариях и без традиционных конфликтов. Главный аргумент сторонников подорожания парковки это гарантированное наличие свободных мест в центре.

С ними не согласны участники сообщества, которые считают, что это не мера – не малую долю парковочных мест занимают автомобили каршеринга, и их число только будет расти. Откуда взяться дополнительным свободным местам в таком случае, никто не знает. Недовольны ситуацией и условно лояльные сторонники дорогих платных парковок, которые считают, что такие меры приведут к резкому удорожанию резидентных разрешений для жителей.

Кстати, к самим таким резидентным разрешениям автомобилисты относятся настороженно из-за большого количества «подводных камней» при их использовании, а также многие жители считают, что это может стать причиной, по которой в будущем жители того или иного района смогут передвигаться на автомобиле только в границах своего района.

Дискуссии вокруг подорожания платных парковок ведутся не только в автомобильных сообществах. Районные группы, давно ставшие рупором локальных объединений жителей, и  группы обсуждения общегородских вопросов, тоже выступают против повышения стоимости парковок. Жителей объединяет несогласие с политикой Мэрии по отношению к автомобилистам.

Достается и местным муниципальным депутатам. Департамент транспорта выложил на своих страницах протоколы с заседаний Советов, на которых принимались решения как о расширении зоны платных парковок, так и о точечном введении парковок только для резидентов. С протоколами многие жители уже ознакомились, и теперь просто передают друг другу фамилии депутатов, которые игнорируют проблему платных парковок как таковую. Информация на будущее, на 2022 год.

Кстати, за расширение зоны платных парковок всегда выступают не только депутаты – «единороссы», но и депутаты из блока «Каца – Гудкова», которые в 2017 шли под его началом, но это никак не странно – Кац всегда выступал за «пешеходный город» без автомобилистов.

Результат, как говорится, налицо.

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