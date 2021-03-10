Дмитрий Гудков: Поучительная история о том, как государство на последней стадии деградации может испортить хорошее дело
В мире пандемия пошла на спад. Заболеваемость в среднем снизилась в 2 раза, что говорит о том, что уходит вторая волна коронавируса. Но давайте посмотрим на статистику covid-19 statistics - берём среднее за 7 дней на последнем пике и среднее за последнюю неделю.
В России (вакцинировано меньше 4% граждан) - снижение в 2 раза.
В Израиле (вакцинировано больше 60%) - снижение в 3,3 раза.
В США, где фактически не было жёсткого карантина (почти 20% вакцинировано) - спад почти в 4 раза.
В Великобритании - снижение заболеваемости в 10 раз. Там почти все вакцинированы первой дозой. Вторую делают через 12 недель.
Судя по всему, Европа пойдёт по пути Великобритании. Так что вакцина работает, и результат заметен, когда вакцинируется каждый 5.
А теперь о том, почему россияне не делают прививки. При том, что в Москве (чего нельзя сказать про регионы) все организовано действительно на высшем уровне.
О кризисе доверия к власти я уже писал... Государственное враньё ставит под сомнение достижение российских ученых и медиков. Но есть и другая причина - это госпропаганда, которая с утра до вечера рассказывает страшилки про конкурентов Спутника V. То Путин соврёт про смерть 40 человек в Австрии от Phizer и BioNTech, то коллективный Соловьев «раскроет опасность» зарубежных аналогов Спутника. Знакомый пиарщик рассказал мне о том, что огромные деньги тратятся и на дискредитацию конкурентов российской вакцины за рубежом.
В итоге жители России, которые ещё с советских времён знают, что импортные товары лучше отечественных, приходят к очевидному выводу. Если даже от Phizer в мире умирают, то к Спутнику V лучше и на пушечный выстрел не подходить. Не зря ведь Путин не прививается, точно знает, что это опасно. При этом в мире российскую вакцину ошибочно называют путинской - именем человека, к которому западные элиты относятся с большим недоверием. Который к тому же сам не привился.
Поучительная история о том, как государство на последней (надеюсь) стадии деградации может испортить хорошее дело.
Источник - vk.com/dggudkov