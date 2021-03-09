Летучий голландец не спас «Спартак»
Московский «Спартак» не сумел прервать свою неудачную серию в поединке с «Рубином». Фанаты столичного клуба, заходившие на сайт gg bet зеркало, точно надеялись на победу любимой команды, но их ожидания так и не оправдались. Подопечным Доменико Тедеско не помог даже Квинси Промес, который вновь вернулся в Москву после двухлетнего перерыва.
Ставка на атаку не сработала
Когда были объявлены стартовые составы команд, стало понятно, что «Спартак» будет играть в атакующий футбол. Следовательно, Промес занимал привычное место на фланге полузащиты, хотя тактическая схема «красно-белых» иногда менялась со стандартных 4-4-2 на 4-4-1-1. Правда, хаотичная смена позиций не помогала столичному клубу создавать опасные моменты у чужих ворот, а о голах и вовсе говорить не стоит. Самый реальный шанс отличиться был именно у голландского новичка, но его удар вовремя заблокировали защитники. В целом, группа атаки «Спартака» в очередной раз проявила себя не лучшим образом, хотя справедливости ради надо отметить, что в этом провале есть и заслуга соперников, которые грамотно использовали тактику мелкого фола.
Что касается «Рубина», то гости старались играть осторожно, полагаясь на индивидуальное мастерство Хвичи Кварацхелии. Грузинский легионер действовал весьма эффективно, периодически находя свободные зоны между защитниками «Спартака». Один подобный эпизод едва не привел к назначению пенальти в ворота подопечных Доменико Тедеско. Однако, невзирая на то, что мяч все-таки попал в руку спартаковца, 11-метровый удар назначен не был. После просмотра VAR главный арбитр не нашел оснований для столь жесткого наказания. Правда, определенное преимущество «Рубин» все равно получил уже через несколько минут, когда судья показал красную карточку Роману Зобнину. Полузащитник сборной России грубо постелился под соперника, поэтому сам виноват в том, что его команда доигрывала матч в численном меньшинстве.
Гости без труда реализовали преимущество
После перерыва наставник «Спартака» планировал играть по схеме 5-3-1, что вполне логично, однако его задумка не привела к положительному результату. Подобный тактический ход итальянского специалиста изначально выглядел рискованно, ведь соперникам отдавалось пространство на флангах, а это плацдарм для подключений в атаку крайних защитников. Конечно, казанцы не сразу воспользовались свободными зонами, но адаптация к новым условиям прошла довольно быстро. Уже на 53-й минуте «Рубин» открыл счет. Хвича Кварацхелия прострелил на Джордже Деспотовича, а серб направил мяч в сетку. В этом эпизоде откровенно плохо отыграл Виктор Мозес, который мог перехватить передачу, но не справился со своими прямыми обязанностями.
К счастью, невзирая на все обстоятельства, подопечные Доменико Тедеско не опустили руки. «Спартак» настойчиво шел вперед, пытаясь найти свой шанс в атаке. Более того, Александр Соболев сумел на минуту сравнять счет, однако гол российского бомбардира был отменен из-за офсайда. Подобное решение арбитров до сих пор вызывает много споров среди фанатов, хотя данный эпизод является очевидным. Впрочем, даже после очередной неудачи хозяева поля продолжили нагнетать обстановку у чужих ворот. Они изрядно вымотали соперников, что привело к удалению Оливера Абильдгора. Таким образом, составы команд уровнялись, но на счет на табло это обстоятельство не повлияло. Столичный клуб не реализовал свои моменты, а гости упрочили преимущество, подловив соперника на контратаке. Джордже Деспотович оформил дубль, оставшись в гордом одиночестве перед чужими воротами. По сути, серб стал героем матча, хотя изначально эта роль была отдана Квинси Промесу, который пока явно не готов тащить на себе бремя лидера.