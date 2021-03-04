Валерий Авдерин: О руководстве страной
Смотрю 16-ю серию британского сериала «Мир в войне». Про Германию в начале 40-х.
Сотрудник министерства экономики гитлеровской Германии Ханс Керл рассказывает о тогдашнем министре вооружений Шпеере:
«У него было много идей. Он вкладывал всю свою энергию в их реализацию с большим успехом. Он не знал, как это делалось в прошлом. Потому что он не знал, что тогда вообще делалось. И не знал, что можно, а что нельзя делать. Поэтому он с таким успехом делал то, что раньше было просто невозможно».
Отсутствия опыта обычно рассматривают, как фактор негативный, но порой отсутствие зашоренности и умение принимать нестандартные решения становится большим плюсом.
Шпеер был любимым архитектором Гитлера, которого тот постоянно привлекал для строительства официальных зданий. И Гитлер обратил внимание на его организационные способности. Поэтому после гибели предыдущего министра вооружений Фрица Тодта фюрер неожиданно для всех предложил Шпееру возглавить военную промышленность Германии.
По описаниям немецких хозяйственников, хотя в стране существовал кабинет министров (возглавляемый канцлером Гитлером), он почти никогда не собирался. Министры тоже встречались очень редко и ничего между собой не обсуждали. Каждый стремился прорваться к Гитлеру (а это было очень сложно!) – и решить все свои вопросы с ним. Какой смысл тратить время на обдумывания и обсуждения – если всё, в конце концов, решает фюрер – и без его одобрения лучше ничего не начинать. А то тебе за твои инициативы ещё и по башке настучат.
В фильме Шпеер говорит, что, хотя все вопросы решал Гитлер, реально самым главным человеком в государстве был начальник канцелярии фюрера Борман. Именно Борман определял, кого пустить, а кого не пустить к шефу. И именно он решал, под каким соусом этот визит преподнести.
При этом, даже после того, как период побед закончился, Гитлер хотел слышать только хорошие, обнадёживающие новости – и людей с другими к нему просто не пускали. Его личная секретарша Траудел Юнге вспоминает, что сотрудники канцелярии фюрера жили в полном информационном вакууме. Вернее, они могли что-то знать. Но говорить можно было только то, что было разрешено говорить. Один из штабных генералов сказал, что это напоминает ему концлагерь.
Всю вторую половину войны Гитлер почти постоянно жил в загородных резиденциях – приезжал в Берлин изредка, по ночам – чтобы не видеть разрушений города за окном машины и копошащихся на руинах берлинцев.
Мне кажется, подобная модель управления действует почти во всех авторитарных странах. В том числе, в той или иной степени это относится и к сегодняшней России. Где «лидер нации» почти постоянно живёт то в загородной усадьбе, то около моря. А министры и важные чиновники месяцами ждут, когда он сможет их принять.
При этом из всех новостей для шефа отбирают только те, которые свидетельствуют о его гениальности и величии. А, в связи с тем, что подобных свидетельств в реальности не найдёшь днём с огнём – их просто высасывают из пальца. И управляющий страной человек понятия не имеет о том, что в ней происходит на самом деле и как в ней живут рядовые люди.