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03 марта 2021, 14:01
Михаил Анипкин: По поводу станцевавшего на Мамаевом Кургане и разместившего видео в Тик-Токе Кирилла Ежова
Анипкин Михаил

Доктор социологических наук, доктор философии по социологии

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Михаил Анипкин: По поводу станцевавшего на Мамаевом Кургане и разместившего видео в Тик-Токе Кирилла Ежова

Михаил Анипкин: По поводу станцевавшего на Мамаевом Кургане и разместившего видео в Тик-Токе Кирилла Ежова

Думал - писать ли этот пост вообще, но все же решил высказаться. По поводу станцевавшего на Мамаевом Кургане и разместившего видео в Тик-Токе Кирилла Ежова. Как я понимаю, против парня возбудили уголовное дело и уже исключили из Волгоградского филиала РАНХиГС.

Смотрю - под публикацией на V1 куча злобных комментариев из разряда чуть ли не расстрелять парня. «Пусть сядет в тюрьму и подумает». Такой угрюмый патриотизм. Злобный, из серии «мы вас научим родину любить, суки!»

Возбуждение уголовного дела и исключение из вуза - это неправильная реакция и патриотизм так не воспитывается. Наоборот - так воспитывается ненависть к своей стране. Молодой парень сделал глупость. Вместо того, чтобы поговорить с ним, рассказать, почему так делать нельзя, - записали его в преступники. «Он должен ответить! Надо наказать! В колонию! Исправительные работы!», - угрюмо зарычали «патриоты». Да подождите вы! Вы пробовали с ним поговорить? Пробовали рассказать, почему не стоит танцевать на Мамаевом Кургане? И почему другим можно устраивать всякие флэшмобы и концерты, а вот Кириллу Ежову нельзя. Вы пробовали пройтись с ним по Мамаеву Кургану и рассказать, кто там лежит и почему? По-человечески рассказать. Как старшие товарищи, а не как прокуроры.

Я точно знаю, какова была бы реакция обоих моих дедов, которые прошли всю войну и один из них защищал Сталинград. Они бы сказали, что требующие расправы над тем парнем еще бОльшие дураки. Только тот молод и еще поумнеет, а эти уже не поумнеют. Именно так они бы и сказали. А я бы добавил, что в этом громком случае они не память павших защищают, а вымещают свои злобные комплексы на молодом парне. Это, дорогие мои, не патриотизм, а самый натуральный идиотизм. Абсолютно больная реакция. Гиперреакция. И директор филиала РАНХиГС (на сайте института в рубрике Руководство стоит ФИО - Осипов Андрей Андреевич., прим. ОГ) превысил свои полномочия, отчислив Кирилла Ежова в данном случае. Я советую парню обратиться в суд, который, я надеюсь, его восстановит в качестве студента. А вот в отношении директора филиала - я бы присмотрелся повнимательнее к его соответствию занимаемой должности руководителя-педагога.

Но у этого случая есть и другой поворот. На мой взгляд, значительно более серьезный и требующий более внимательного рассмотрения, чем сам раздутый «инцидент». Ведь то видео в тик-токе заметили не 60+, требующие распять парня. Его отследили ровесники Кирилла Ежова и стуканули на него взрослым дядям. А кто эти ровесники? Члены одной провластной молодежной организации. Вместо того, чтобы самим поговорить с парнем, если им так уж важен его морально-патриотический облик, они наябедничали на него взрослым. Зачем? В моем детстве стукачество вообще, а в особенности стукачество на своих ровесников, считалось делом подленьким и недостойным. А здесь ведь не просто стукачество - здесь какое-то маниакально-злобное стремление настучать и «пусть получит». При чем «получит» жестоко и от взрослых дядь. Желание выслужиться перед старшими всеми способами и нарочитая жестокость - именно так я это вижу. Сдать своего ровесника. «Пойти по трупам», чтобы получить очередные печеньки от взрослых кураторов. Так воспитывают не патриотов. Так воспитывают лицемеров, циников и стукачей.

Это все, что я имею сказать по данному вопросу.

Источник - Facebook.com/manipkin

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