Дмитий Гудков: Почти две трети россиян категорически против вакцинирования
По опросам Левады, только 4% россиян сделали прививку от коронавируса. Для сравнения, в Израиле больше 70% жителей уже привиты, что означает формирование коллективного иммунитета и победу над пандемией. В Европе на эту цифру планируют выйти к концу года.
Отставание от цивилизованных стран – не единственная плохая новость. Опрос выявил ещё один негативный тренд: почти две трети россиян категорически против вакцинирования. А это значит, что свой коллективный иммунитет Россия будет зарабатывать, во-первых, долго (4-5 лет), во-вторых, ценой сотен тысяч жизней.
Это цена постоянного государственного вранья по любому поводу – от голосования на пеньках за традиционные ценности, а на самом деле за вечного Путина, до повышения пенсионного возраста, который обещали сохранить. Это маркер тотального недоверия общества к власти. И когда, наконец, российские ученые и медики сделали что-то приличное, то в это верится с трудом.
Я и сам сначала скептически относился к вакцине Спутник V, пока не перелопатил всю аналитику, не изучил отзывы в международных профессиональных журналах и результаты больших данных. Но это могут сделать единицы.
Выводы простые. Весь цивилизованный мир скоро выйдет из кризиса. Экономики западных стран начнут быстро восстанавливаться, а их граждане спокойно перемещаться по миру. Россия будет подвергать жизни людей риску и продолжать деградировать, пребывая в изоляции.
Это все, разумеется, не распространится на обладателей синих (дипломатических) паспортов. Всем остальным Соловьев расскажет про невиданные успехи отечественной вакцины за рубежом и очередные козни Запада, из-за которого мы так живем.
В ближайшее время напишу большой пост о том, как привился сам. Не верьте всякой конспирологической чуши про биологическое оружие и «детей больше не будет» и идите прививаться Спутником. И болеть не будете, и пандемию победим.