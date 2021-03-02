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02 марта 2021, 02:14
Карэн Хачатурянц: Осторожно мошенничество!
Хачатурянц Карэн

Директор издательского дома НИТУ «МИСиС»

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Карэн Хачатурянц: Осторожно мошенничество!

Карэн Хачатурянц: Осторожно мошенничество!

Хочу рассказать, про новый способ отъема денег, с которым еще не сталкивался. Точно многие могут попасться, уж слишком профессиональный развод.

Я часто издевался по телефону над недомошенниками, которые коряво выведывали SMS-ку с кодом для входа в личный кабинет банков. Звонки, как правило, были с кривых мобильников, недооператоры гнусавили уркаганским говорком, сообщая о странных переводах якобы с моей карты где-то во Владивостоке. Однако вариант развода, с которым я на днях столкнулся, слишком крутой, чтобы о нем молчать.

Говорим про ВТБ. К слову, для меня это первая мошенническая попытка от имени этого банка.

С чего началось: 23-го февраля неизвестный App Store сервис стиснул с моей карты немножко рублей якобы за какую-то подписку. Я позвонил в поддержку ВТБ (у меня много лет пакет привилегия - чай, кофе, печеньки и быстрые операторы) попросил вернуть деньги и заблокировать карту, с которой чуть-чуть убыло. Заодно попросил перевыпустить карту «priority pass», которая из-за ковида была давно с истекшим сроком годности. Парень на той стороне трубки все зафиксировал, но говорил как-то вяло, данные не уточнил, SMS о приеме обращения не прислал... Я еще тогда подумал, что видимо стажер.

А на следующий день в 10 утра началось шоу. Звонок с чистого номера 495 (у меня 3 антиспамовых приложения и процентов 90 шлака отсеивается).

Девушка представилась сотрудником «ВТБ привилегии» и сообщила, что звонит насчет перевыпуска кредитной карты и карты «priority pass» которые я заказывал вчера. Уточняет номер заявки (она ее знает), уточняет адрес банковского отделения для доставки (и это тоже верно) затем просит подтвердить информацию об адресе отделения и сроках доставки карт в личном кабинете ВТБ онлайн вводом в автоматическом режиме push уведомления. «Я отключаюсь, говорит она, вы услышите 2 звуковых сигнала, вам придет push для подтверждения, и вы подтвердите ввод».

Не SMS!!! А именно когда push в личном кабинете «ВТБ он-лайн».

Позор мне позор!!! Я лоханулся, девушка видимо долго работала в банке, но потом решила использовать полученные навыки на другой поляне. Мне звонил не сиделец, это был звонок профессионального оператора колцентра банка. Со знанием терминологии, поставленным голосом, со знанием организации личного кабинета ВТБ, без намека на волнение в голосе...

Я ввел push и в ту же минуту в голове что-то щелкнуло, я положил трубку и набрал «ВТБ привилегию». Дальше просто везение - линия была свободна, оператор сразу взяла трубку, поняла меня буквально с первых слов, закричала: «Это мошенники, я блокирую ваш счет».

В эти секунды я вижу на компьютере как мой мастерсчет в личном кабинете пополняется переводом всего моего лимита с кредитной карты и счет блокируется. Мегареспект, той девушке!!! Потом мы еще полчаса с ней закрывали все карты, блокировали личный кабинет, приложения и делали еще много чего, что положено делать в такой ситуации. Во время моего разговора с оператором ВТБ, по второй линии было порядка 5-6 звонков. Видимо мошенники не верили, что такой куш соскочил и пытались меня снова достать. Удивительно только один из 5 номеров был определен как мошенничество. Все остальные номера были чистые 495/499. Как мне объяснила оператор, чтобы украсть деньги их сначала нужно перевести со счетов кредитных карт на мастерсчет, как бы обналичить внутри банковской системы, а потом перевести на счет в другой банк, оформленный, как правило на левых пассажиров и уже там снять.

Еще раз мегареспект той девушке. Да, сам виноват, но... больше всего в этой ситуации меня поразила служба безопасности ВТБ. Люди, ау!!!!! Вы вообще есть? Это конкретный слив полной информации спустя десяток часов после разговора с конкретным оператором!!! Отложите кроссворды и просто позвоните за подробностями. Про извинения даже и говорить, думаю, не стоит. Это б…ть ваша работа - ваша дырявая безопасность. Вы за нее, кто чуток, а кто много, зарплату получаете. Оставаться ли с ВТБ в такой ситуации, для меня большой вопрос...

Друзья, ниже номера, с которых мне звонили, не поленитесь, скопируйте и занесите в блокнот «мошенники втб». Если меня, человека, с опытом работы в банковских структурах, чуть не развели, то люди, не имеющие отношения к банковской системе, могут легко попасться и потерять все деньги. Как вы все понимаете, банку в этой ситуации на вас будет глубоко начхать.

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Источник - www.facebook.com

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