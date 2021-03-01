Искали яды, обнаружили коррупцию
Расследование экологической катастрофы на Камчатке привело к выявлению банального очковтирательства государственных инспекций и воровства бюджетных средств, выделенных на консервацию ядовитых отходов
Сентябрьская ЧС прошлого года на российском полуострове, когда на пляжи в Петропавловске-Камчатском выбросило сотни мертвых морских животных, а у пловцов за короткий срок ухудшилось здоровье, до сих пор вызывает жаркие споры. Большое расследование специалистов химического факультета МГУ, связанное с определением возможных техногенных причин экологической катастрофы на Камчатке, было завершено еще в ноябре минувшего года. Гидрогеолог, автор проекта «Экологика» Георгий Каваносян опубликовал видео, в котором, ссылаясь на отчет университетских коллег, рассказал о результатах исследований проб камчатской воды, где были обнаружены опасные пестициды.
По его словам, причиной стали четыре потенциальных источника загрязнения и выделен один самый важный – Козельский полигон ядохимикатов. Команде экологов во главе с Георгием Каваносяном, удалось установить факты протечки этого полигона по меньшей мере по трем ядохимикатам, и построить свою версию, по которой гидробионты и серферы были отравлены целым букетом ядовитых пестицидов и продуктов их трансформации. Главным веществом, которое привело к столь печальным последствиям, по версии Каваносяна, стал чрезвычайно опасный 2,4-дихлорфенол (производная пестицида 2,4д), который через могильник, как через решето, протекает в Тихий океан.
Что характерно, еще в 2009 году камчатские власти рапортовали: на Козельском полигоне активно ведутся строительные работы, на рекультивацию могильника, дескать, были потрачены 5 миллиардов рублей. Но, как удалось выяснить специалистам «Экологики», похоже, ни один рубль так и не дошел до полигона-дуршлага. Причастные к этому «освоению» бюджетных средств были названы еще полгода назад, но реакции соответствующих органов, до сих пор не последовало. Подробности этой коррупционно-экологической трагедии – в данном материале.
Во всем виноваты водоросли?
Напомним, осенью прошлого года на Халактырский пляж и в Авачинскую бухту после шторма выбросило большое количество моллюсков, губок и иглокожих. По данным «Камчатка-Информ», численность донных морских организмов Авачинского залива сократилась на 90%. Официально от тихоокеанской воды на Камчатке пострадали 16 человек, а три десятка позвонили на «горячую» линию с жалобами на ухудшение здоровья – многие серферы, у которых на Халактырском пляже расположены несколько тренировочных баз, получили отравление при контакте с водой. В то время самыми распространенными симптомами были сухость слизистых, жжение, головная боль, тошнота и рвота. Чемпиону России по серфингу Дмитрию Ильясову и вовсе поставили диагноз: химический ожог роговицы глаза. Стало понятно, что один из немногих российских пляжей, пригодных для серфинга в нашей стране, был потерян либо на текущий сезон, либо вообще на долгие годы.
Ситуация стала развиваться достаточно быстро, и на Камчатку приехали несколько групп ученых, сотрудников государственных природоохранных ведомств (в их числе глава Росприроднадзора Светлана Радионова, от которой в основном и ждали оглашения версий произошедшего) и общественных организаций. Все наперегонки начали обследовать территорию одного из главных «подозреваемых» в отравлении вод Тихого океана – Козельского полигона ядохимикатов и взяли пробы в местных водоемах.
Первые анализы проб воды говорили о значительном превышении по нефтепродуктам, фосфатам и фенолам. Выдвигались разные природные и техногенные версии. В конце октября Светлана Радионова на круглом столе, который проводят РАН и Министерство природных ресурсов и экологии РФ сообщила: было проведено почти пять тысяч исследований, отобраны сотни проб. На их основе Росприроднадзор исключил антропогенный фактор экологической катастрофы. Согласно официальному заявлению, опасения по поводу техногенной причины также не подтвердились, однако были обнаружены следы «токсичных водорослей». Правда так и осталось непонятным – что вдруг вызвало их взрывной рост. Впоследствии ученое сообщество сошлось на том, что всему виной цветение токсичного фитопланктона, так называемые «красные приливы», и общественная дискуссия стала потихонечку сходить на нет.
Примерно в это же время в руки автора проекта «Экологика» Георгия Каваносяна попали пробы воды, грунтов и гидробионтов, взятые журналистами редакции Алексея Пивоварова. В одной из проб воды, отобранной Еленой Светиковой в Большой лагерной бухте, были обнаружены следы трансформации очень токсичного вещества – ракетного топлива гептила. Само по себе нахождение таких веществ (даже в отрыве от происходящих событий) является чрезвычайной ситуацией и требует дополнительных проверок. Кроме этого, в понимании эколога, нельзя было так легко отвергать и другие потенциальные источники техногенного загрязнения, как это сделали коллеги из РАН и природоохранных ведомств (в том числе Росприроднадзора). А с подобными источниками на Камчатке все в «полном порядке». Их там огромное множество и практически нигде нет ни культуры ведения хозяйственной деятельности, ни понимания происходящих экологических и геологических процессов.
Итак, «Экологика» собрала с «миру по нитке» почти 2,5 миллиона рублей и организовала экспедицию с целью уточнить масштабы загрязнения ракетным топливом, а также изучить другие потенциальные источники техногенного загрязнения и ответить на самый главный вопрос: что на самом деле привело к гибели гидробионтов и к отравлению серферов осенью 2020 года?
Большая камчатская экспедиция
При подготовке экспедиции на карту были нанесены 22 объекта, которые представляют угрозу экологии края. Среди них полигоны бытовых и опасных отходов, войсковые ракетные части, склады ВМФ и армии, очистные сооружения и прочие потенциальные источники техногенного загрязнения.
Программа максимум команды заключалась в том, чтобы изучить на месте все эти объекты, отобрать пробы, определить аналитическим и лабораторным путем конкретные вещества, и пути, по которым они могли попасть в район Халактырского пляжа и в Авачинскую бухту. Также нужно было прикинуть исходный объем этих веществ, степень их токсичности для того, чтобы установить главное – какое вещество и в каких объемах способно было распространиться на всю исследуемую территорию и привести к таким печальным последствиям.
Первым делом на Камчатке Георгий Каваносян и Ко отправились в район Большой лагерной бухты. И с моря, и с берега начали изучать территорию, где ранее был найден гептил.
На катере прошли Малую, Среднюю и Большие лагерные бухты и взяли пробы. На берегу были отобраны грунты и поверхностные воды – получилась сетка проб, которые были тщательно подготовлены для транспортировки и отправки в лаборатории в Москву.
Проверялись две теории происхождения этих веществ в воде. Первая заключалась в том, что гептил мог быть захоронен в озере Банном и по безымянному ручью мог попасть в Большую лагерную бухту. Дело в том, что не далеко, на северо-востоке от этого места находилась ракетная часть войск ПВО (в/ч 60027), и в момент ее расформирования военные просто могли бросить бочки в озеро. А бочки эти со временем начали протекать.
Вторая теория происхождения связана с базой ВМФ, которая находится неподалеку в Вилючинске. В свое время, в 2015 году у военных там произошла утечка ракетного топлива, этот факт тогда даже подтвердили власти Камчатки.
К счастью, обе теории не подтвердились. Содержание продуктов трансформации гептила во всех перечисленных пробах была ниже порога определения. Простыми словами, если и была какая-то утечка, то не настолько масштабная, чтобы привести к тем последствиям, которые наблюдались осенью на полуострове.
Кроме этого, характер течения в этом месте такой, что если бы гептил оказался только в Авачинской бухте, то он не смог бы подняться на север и протравить дно в районе Халактырского пляжа. На всякий случай для того, чтобы удостовериться в правильности выводов, было сделано еще несколько контрольных анализов на продукты распада ракетного топлива – анилин и ксилидины в этих точках.
Результат оказался, слава Богу, такой же. Данные полученные Каваносяном дают однозначный ответ, что это была разовая утечка ракетного топлива, а не масштабный разлив, который мог бы потравить всю округу.
Следующим этапом «Экологика» исследовала побережье Халактырского пляжа с воды и суши. На катере были отобраны пробы воды с поверхности и с глубин 20 и 40 метров, а также гидробионты со дна Тихого океана, а на суше был исследован целый ряд объектов, представляющих потенциальную угрозу для морской воды и ее обитателей.
Тогда-то и выяснилось, что исследуемая часть Камчатки больше похожа на дуршлаг. На Халактырский пляж, недалеко от главной локации профессиональных серферов с суши дают протечку как минимум три свалки: две с бытовыми отходами и одна – с ядовитыми пестицидами.
Начнем с анализа свалки номер два. Прежде чем ехать сюда, Каваносян нашел на официальном сайте Камчатского края новость от 26 августа 2019 года, где руководитель Агентства по обращению с отходами Камчатского края Андрей Кудрин заявляет, что это свалка отходы больше не принимает. Якобы это стало возможно благодаря введению в строй нового мусороперерабатывающего завода.
На деле же оказалось, что свалка отходы принимает. Согласно опроса, оплачивать утилизацию можно по талонам или по безналу, местные говорят, что можно просто привести машину с любым мусором и за нал разгрузиться. Врут или не врут, сейчас это не важно и кто надо разберется. Но если не врут, то получается, что туда на самом деле можно привести бочку любой ядовитой дряни?
«Экологи посетили свалку бытового мусора номер два, на которой в основном городской мусор, который вообще никак не пересыпан грунтом, – рассказывает Каваносян.
– Ниже по рельефу находится Приливное озеро, которое, в свою очередь впадает в Тихий океан в районе Халактырского пляжа. То есть вся дождевая вода, которая фильтруется через эту свалку, в конечном итоге оказывается в океане. Здесь все овраги и все склоны увешаны пакетами и мусором. Все это разлетается с ветром, даже за границей свалки на несколько десятков метров все завалено».
Часть проб отобрали у подножия свалки, непосредственно в Приливном озере. В них было обнаружено превышение ПДК по бору – до 4 раз, по меди – до 2,5 тысяч раз, по железу – до 5 раз, по марганцу – до 84 раз, по молибдену – до 57 раз, по никелю – до 19, по цинку – до 65 раз, ну и там по мелочи – алюминий, свинец и т.д. Короче, проще, наверное, назвать, какой тяжелый металл там не превышен. Еще раз акцентируем ваше внимание – все это безобразие течет прямо на Халактырский пляж без какой-либо защиты, и, конечно же, сам состав фильтрата никаким образом не подтверждает, что тут, якобы, идет захоронение только отходов 4 и 5 классов опасности. Это просто не так, получается туда везут все!
По мнению экологов, аналогичная ситуация и со свалкой номер один. Она находится чуть севернее, и весь фильтрат сливается через северный ее борт в ручей Первый, который, в свою очередь, впадает в реку Халактырку, и все загрязнение точно по той же схеме рано или поздно оказывается на Халактырском пляже. Здесь примерно та же картина, чуть меньше меди, зато появляется хром, на порядок больше железа и очень много фосфора. Обе эти свалки, в том виде, в котором они сейчас находятся, представляют колоссальную угрозу экологии Камчатского края. И привоз сюда опасных отходов может легко спровоцировать что-то похожее на то, что мы наблюдали осенью 2020 года.
Но самый главный объект, который был изучен вдоль и поперек – это настоящий полигон вблизи Козельска. На деле это практически такое же решето, как и предыдущие два объекта, с той лишь разницей, что если со свалками можно только предполагать – захоронены там или нет опасные отходы, то тут гарантированно захоронены! Глубоко в земле, причем в огромном количестве!
«Решето» ядохимикатов
Козельский полигон не имеет официального статуса, фактически это свалка пестицидов, которая появилась на Камчатке в 1979 году с руки предприятия «Камчатсельхозснаб». Тогда сюда свезли более 100 тонн химикатов, часть из которых сегодня запрещены Стокгольмской конвенцией и другими международными документами. На объекте «только по официальным данным содержится около 108 тонн пестицидов и ядовитых химикатов», – говорится в заявлении директора кампании Greenpeace в России Ивана Блокова. Отдельные стойкие органические загрязнители, которые находятся там, потенциально могут отравить всю северную акваторию Тихого океана, так в 2006 году прокомментировал ситуацию Анатолий Федорченко – представитель компании «Недра», которая на тот момент занималась обследованием полигона.
«Впоследствии в 2010 году на полигоне были проведены работы по рекультивации и приведению Козельского полигона в надлежащий вид, однако он как был дуршлагом, так им и остался. И само собой в конечном итоге все загрязнения оказываются в Тихом океане, в районе Халактырского пляжа», – отмечает Каваносян. Об этом факте расскажем ниже.
Итак, что же «Экологика» сделала для изучения полигона, и что в конечном итоге удалось определить? Во-первых, специалисты отобрали пробы воды из наблюдательной скважины, чтобы понять, протекают ли бочки с пестицидами, которые тут хранятся. Во-вторых: на самом полигоне провели опытно-фильтрационные работы, георадарные изыскания, закачали для определения мест разгрузки подземных вод в поверхностные водотоки и отобрали несколько проб воды из скважины. Плюс экологи отбирали воду и донные отложения из ручьев и небольших рек, которые находятся ниже по рельефу от полигона, ну и на конец – вышли в океан на катере и отбирали пробы воды напротив Козельского полигона с разных глубин и на разном удалении от берега.
Анализы проводились уже не только на элементы, но и на конкретные химические вещества с самыми современными методами газовой хроматографии с применением масс-спектрометрических детекторов. Вместе с лабораторией химического факультета МГУ Каваносяну удалось найти не просто следы пестицидов, но и главный химический агент, который, в их понимании, и отравил всю исследуемую территорию.
Результатом этих изысканий стал 100-страничный отчет химического факультета МГУ, больше похожий на диссертацию. И это не просто набор стандартных лабораторных анализов, а настоящая научно-исследовательская работа. Потому что они копнули глубже всех и нашли то, что по какой-то причине не нашли другие. Либо эти «другие» просто скрыли свои результаты.
Вот краткий результат изысканий в районе Козельского полигона:
Во-первых, в подземных водах непосредственно под полигоном находится такой пестицид как линдан. Всемирная организация здравоохранения классифицирует линдан, как умеренно остротоксичный, а в США этот инсектицид классифицируется, как чрезвычайно опасное вещество. С 2009 года Стокгольмской конвенцией было запрещено изготовление и применение линдана в сельском хозяйстве, и на сегодняшний день данное вещество может использоваться только в медицине или науке.
Чем же опасен линдан, почему его вообще запретили?
У контактирующего с ним человека наблюдается жжение, зуд, сыпь и сухость слизистых. Кроме этого большое содержание линдана может нанести вред нервной системе, вызывая головную боль, головокружение и даже смерть.
Для природы линдан является стойким органическим загрязнителем, который в течение нескольких лет может аккумулироваться в почвах, биологических организмах и даже путешествовать вместе с атмосферными осадками на достаточно большие расстояния. Ну а вишенкой на торте является то, что в 2005 году в министерстве здравоохранения и социальных служб США охарактеризовали линдан так: «Разумно предположить, что он вызывает рак у людей».
Вторым найденным пестицидом является гексахлорбензол – вещество, также запрещенное Стокгольмской конвенцией. При контакте также вызывает изменения со стороны печени, центральной нервной системы (ЦНС) и сердечно-сосудистой системы. Это политропный яд и найден он был сразу в двух пробах в районе ручья Извилистый ниже по рельефу от Козельского полигона.
Ну и последнее найденное вещество – самое важное в расследовании – называется 2,4Д или дихлорфенол. Если заглянуть в классификацию и маркировку данного вещества, то можно обнаружить, что оно опасно при проглатывании, вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз, поражает ЦНС, может вызвать поражение дыхательных путей при вдыхании. Очень токсично для водных организмов с долговременными последствиями.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) для морских вод по 2,4Д составляет 0,1 микрограмма на литр. Экологи нашли в грунтах 63 микрограмма на килограмм. Привезенный в лабораторию небольшой кусок грунта, взятый около ручья на пути между Козельским полигоном и Халактырским пляжем, весил примерно 2 или 3 кг и содержал в себе до 200 микрограмм дихлорфенола. Но даже таким количеством вещества можно гарантированно протравить до 2 000 литров морской воды. И это просто малюсенький след в небольшом кусочке земли, а исходного вещества там в разы больше, на много-много порядков больше. То есть, одним 50-килограммовым мешком пестицида, если он попадет в океан, можно отравить уже до 500 миллиардов литров морской воды! Это эквивалентно 200 тысячам олимпийских бассейнов, рассказывает Каваносян.
На Козельском полигоне ядохимикатов таких мешков несколько тысяч! В реальности плотность этого вещества выше, чем у морской воды. Поэтому данный пестицид стелется по морскому дну, и концентрации, которые образуются в придонном слое, в десятки раз превышают предельно допустимые и способны мгновенно убить всех донных обитателей и вместе с прибрежными волнами моментально отравить всех людей на берегу.
Поскольку представленная информация достаточно сложная и содержит в себе очень большое количество научных понятий и терминов, попробуем простыми словами, пошагово пояснить, что, по версии Каваносяна, произошло на Камчатке осенью 2020 года.
Итак, в результате стандартной для Камчатки сейсмической активности, проще говоря, из-за землетрясения или же просто со временем – нарушается глинистый защитный экран на Козельском полигоне ядохимикатов, и пестициды начинают активно поступать в грунтовые воды. Возможно, это произошло и раньше, может быть, даже год или несколько лет назад. А в этот раз была нарушена именно емкость, в которой содержался пестицид 2,4Д. Да это, в принципе неважно! В любом случае следы этого пестицида говорят о том, что утечка с полигона была, а как она происходила, может показать только вскрытие самого полигона которое, по понятным причинам, сделать могут только ответственные службы.
Но вернемся к нашей теме. После протечки загрязнения попадают в грунтовые воды и начинают свое движение под землей в сторону Халактырского пляжа. Часть потока образуют небольшие ручьи на поверхности и оставляют нам неопровержимые доказательства случившегося, но основной поток подземных вод по теории, сформулированной профессором химического факультета Ирины Перминовой, начинает разгружаться сразу на дне Тихого океана.
Пятно растет, постепенно протравливая морских обитателей и начиная смещаться по течению на юг в сторону Авачинской бухты. Далее часть пятна разбавляется водами Тихого океана и уходит еще дальше вниз к Курильской гряде, а часть пятна загрязнения заходит с течением в Авачинскую бухту и травит морских обитателей там. После чего также снижает концентрацию, разбавляется и потихоньку выходит из бухты.
Все эти события могли произойти, например, за месяц или за две недели до видимой катастрофы: загрязнение стелется по дну и никто его особо не замечает. Единственные, кто заметил, что с океаном происходит что-то странное еще до всех выбросов гидробионтов, были серферы. Это объясняется тем, что около берега на Халактырском пляже образуются большие волны, которые перемешивают разные слои морской воды и поднимают загрязнения наверх, а серферы как раз и ловят такие волны. Поэтому-то они и стали ощущать что-то странное примерно за две недели до случившегося. Ну а потом начался шторм, и мы стали свидетелями жутких картинок экологической катастрофы на Камчатке.
В конце сентября штормовые волны подняли со дна мертвых гидробионтов и выбросили их на Халактырский пляж, Большую и Малую лагерные бухты. Вместе с тем волны подняли со дна и остатки отравляющих веществ, после чего серферы, контактирующие с водой, получили уже серьезные токсихимические отравления и начали массово выкладывать все, что происходит в соцсети.
Могильник пяти миллиардов
По словам очевидца тех событий, члена расследовательской группы Ильи Свирида, источником такого большого количества и ассортимента ядохимикатов действительно мог быть только Козельский полигон. «Уже в отчете 2002 года по результатам мониторинга, мы можем видеть превышение ПДК по ДДТ практически по всем точкам пробоотбора ниже полигона в радиусе 500 метров, – говорит Свирид. – Но далее, абсолютно во всех отчетах 2015-2017 годов, которые выложены на сайте правительства Камчатского края, данные по содержанию ядохимикатов в пробах оказались зачищены!
То есть они существуют в неком закрытом отчете, но на сайте регионального правительства все эти цифры убраны. И то, что в лаборатории МГУ мы нашли все эти вещества – фактически означает выход этой информации в свет».
Более того, Козельский полигон для хранения ядохимикатов и пестицидов должны были привести в «божеский» вид еще летом 2010 года. К 2008 году компания «Недра» разработала проект «Устройства защитного сооружения и водоотводного рва по периметру захоронения ядохимикатов на Козельском полигоне», говорится в отчете организации. Целью проекта было «снижение влияния атмосферных осадков на процессы размывания захороненных ядохимикатов с последующим выносом растворенных токсичных элементов за пределы полигона», а его подрядчиком стала компания ООО «Камчатавиастрой».
В 2009 году пресс-служба ЗС Камчатского края, а за ней и многие СМИ со ссылкой на зампредседателя комитета по экологии Виктора Немченко сообщили: «совместными усилиями региональных властей – правительства Камчатки, министерства природных ресурсов, Законодательного собрания края – впервые за много лет сдвинуто с мертвой точки решение проблемы Козельского полигона, … за 2009 год выполнен основной объем строительства, освоены более 5 миллиардов рублей». Тогда чиновник заверял: «… После окончания работ опасные отходы окажутся герметично укрыты от влаги – атмосферных осадков и талого снега, из-за которых ядовитые вещества могли бы попасть в грунтовые воды и дальше в водоемы полуострова. По специальным водоотводам влага будет уходить за пределы полигона. Таким образом, могильник перестанет нести угрозу для окружающей среды».
Еще в октябре были названы имена тех, кто отвечал за работу на Козельском полигоне. По данным «Медузы», основным бенефециаром компании-подрядчика «Камчатавиастрой» был бизнесмен Геннадий Епифанов. «А тогдашний министр сельского хозяйства Камчатки Андрей Сизинцев в начале 2000-х работал гендиректором в компании «Камчатскхлебопродукт», Епифанов был ее основным акционером и председателем совета директоров, – сообщало издание. – Строившая защитные сооружения вокруг полигона компания Епифанова «Камчатавиастрой» с оборотом в сотни миллионов рублей, среди заказчиков которой были структуры региональных властей и ФСБ, ликвидирована в 2015 году в ходе процедуры банкротства. На звонки и сообщения корреспондента «Медузы» с просьбами прокомментировать работы на полигоне Епифанов не ответил».
«В 2010 году полигон закрыли мембраной и засыпали землей, а в 2018 обнажилась мембрана с одного края. Охраны там не было никогда», – заявил эксперт российского отделения Greenpeace Иван Блоков. «В 2009 году никаких работ на полигоне не производилось! – говорит и Каваносян. – Вот кто-то (региональные власти – правительство Камчатки, министерство природных ресурсов, ЗС края) в 2009 году получил финансирование в пять миллиардов рублей на какие-то подготовительные работы к той рекультивации, которая в 2010 была проведена исключительно на средства краевого бюджета. И вот из этих пяти миллиардов, если они и существовали, ни одна копейка до Козельского полигона не дошла!».
«Все как обычно. Устроили свалку ядохимикатов без необходимых инженерных природозащитных сооружений, – пишет в комментариях к этой информации на «Радио Свобода» пользователь Vladimir Kryukov. – Потом выторговали у государства более 5 миллиардов рублей на «снижение влияния атмосферных осадков на процессы размывания захороненных ядохимикатов». Деньги распилили и разворовали. В результате разворовывания денег произошел «последующий вынос растворенных токсичных элементов за пределы полигона». «На дне все умерло», но режиму это не угрожает. Поэтому виновных искать и наказывать не будут».
Осенью же ситуацией на Козельском полигоне занялся Следственный комитет и все возможные государственные органы. Тем более по итогам проведенного расследования «Экологики» стала, в том числе и соответствующая бумага в приемные Росприроднадзора и СКР, отмечает Каваносян.
Исследование, на результаты которого ссылается эколог, подписали несколько сотрудников и инженеров химфака МГУ, а утвердил отчет профессор и член-корреспондент РАН Степан Калмыков. Который теперь почему-то критикует версию Каваносяна, называя его гипотезу «необоснованными утверждениями». Правда, других, «обоснованных» выводов ученый нам не приводит.
Еще раз, по версии Каваносяна, причиной замора гидробионтов и отравления серферов стала утечка пестицидов с Козельского полигона ядохимикатов. Об этом говорят найденные следы крайне токсичных веществ по пути их следования в океан и повышенное содержание общих фенолов в морских водах в дни трагедии, которые регистрировали абсолютно все лаборатории – от Росприроднадзора до Гринписа.
Но пока открыто отреагировал только губернатор Камчатки. На днях Владимир Солодов, министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков обсудили судьбу могильника и пришли к выводу: к разработке проекта Козельского полигона ядохимикатов займутся, когда позволит «снежная обстановка», сообщает ИА DEITA.RU.
Как заявил губернатор, хранилище будет вскрыто, чтобы можно было оценить состав его содержимого, а также толщину защитных стенок. После этого можно будет продумывать способы изъятия ядохимикатов и их транспортировки «на материк» для дальнейшей переработки на специализированных полигонах.
Выходит, фактически масштабы и причины катастрофы до сих пор не ясны. Но могильник ядохимикатов все равно будет ликвидирован за средства федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология», обещает Солодов. Про то куда были «закопаны» предыдущие деньги, выделенные на рекультивацию Козельского полигона – губернатор не сообщил.
Что касается расследования Георгия Каваносяна, то по его итогам Greenpeace в России, организация и с именем, и со статусом, так же обратилась в Гепрокуратуру с просьбой проверить полигон, другие объекты Камчатского края и деятельность местного минприроды. Руководитель климатического проекта организации Василий Яблоков считает, что сейчас в расследовании нельзя ставить точку и нужно продолжать исследования. С одной стороны, версия Каваносяна не опровергает версию с водорослями (на которой, похоже, успокоился Росприроднадзор), с другой – аргументов, убедительно доказывающих гибель животных от «красных приливов» нет.
«И даже если полигон не является причиной, он очевидно загрязняет сейчас воды, поверхностные и подземные. Это факт, который доказал Георгий», – подчеркивает Яблоков.
Очевидно, что проделанная экологами серьезная работа заслуживает пристального внимания не только ученых, но и соответствующих органов. Но одни, похоже, так и будут охотиться на водоросли, а другие – на «фонарики» во дворах. Хотя, повторимся, даже глава Камчатки признал: Козельским полигоном-таки надо заняться.
А что дальше? СКР и прокуратура молчат. Росприроднадзор высказался – и тишина. И это ведомство, которое обходится налогоплательщикам с несколько миллиардов рублей в год! Кстати, по данным Счетной палаты, к 1 января 2020 года исполнение расходов средств федерального бюджета Минприроды России в 2019 году составило лишь 59,8% – это один из самых низких показателей среди главных распорядителей федеральных средств. Аудиторы сообщили, только один из 72 федеральных проектов в 2019 году не имел расходов, несмотря на выделенные деньги, им стал проект «Внедрение наилучших доступных технологий» национального проекта «Экология».
Поэтому, видимо, и происходят в России «Норильски», «Байкалы» и «Камчатки». А по итогу до истины докапываются небольшие группы экологов, и не за миллиарды, а за 2,5 млн. рублей. Пока ведутся разговоры о том, что штат чиновников Росприроднадзора может быть увеличен в 21 (!) раз, а расходы на содержание составят 48 млрд. может быть Александру Козлову – министру молодому и активному, стоит подумать о том, чтобы взять на работу настоящих профессионалов, которые не просиживают юбки и не мыслят категориями типа «после нас хоть потоп…»?