На мосту
Как в России отметили день памяти Бориса Немцова в шестую годовщину его убийства
В России и за ее пределами 27 февраля, в шестую годовщину убийства политика Бориса Немцова, прошли акции его памяти. Самое многочисленное мероприятие состоялось в Москве, на месте гибели Немцова — весь день люди несли к Большому Москворецкому мосту цветы и вспоминали одного из самых ярких политических деятелей России. Впрочем, столичная акция еще не закончена — в 23.31, когда был убит Немцов, на мосту пройдет минута молчания.
Москва
Ежегодно в столице в память о Борисе Немцове проходили марши, которые зачастую были довольно многочисленны. В этот раз мэрия, сославшись на антикоронавирусные ограничения, отказала заявителям шествия, зато пообещала не препятствовать возложению цветов. К 13 часам люди начали приходит на Большой Москворецкий мост, где разбит народный мемориал. К началу акции, по наблюдениям корреспондента «МБХ медиа», ее участников на месте было уже больше, чем журналистов. Особенно в месте проведения была заметна работа волонтеров — они раздавали маски, следили за тем, чтобы люди не падали с бордюров на проезжую часть, ходили с пакетами и собирали обертки от букетов, постоянно следили за чистотой и порядком.
К месту проведения мемориальной акции в разное время приходили зарубежные российские политические и общественные деятели, среди которых — Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Юлия Навальная, Николай Рыбаков, Григорий Явлинский и Михаил Касьянов.
Приехали на мост и зарубежные дипломаты. Многие из них посчитали нужным высказаться о сегодняшней годовщине.
Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребека Росс написала о Борисе Немцове в твиттере: «Он остается источником вдохновения для многих, кто стремится к справедливости, прозрачности, свободе».
Литовский дипломат Эйтвидас Баярунас в твиттере рассказал, что приехал на мост с коллегами из американского и британского посольств, а также посольств стран ЕС:
Полиция в этот день участникам мемориальной акции не мешала. В нескольких десятках метров от мемориала стояли пять автозаков, и несколько патрульных дежурили с обеих сторон моста.
Погода акции благоволила — днем в столице светило солнце, а температура поднялась выше ноля. Ближе стало холоднее и пошел снег. Тем не менее, даже после официального окончания акции — в 17 часов — люди продолжали идти к мемориалу с цветами. По данным “Белого счетчика» на 19:00 в акции приняли участие свыше 9 тысяч человек.
В России и за ее пределами
В Санкт-Петербурге мемориальная акция проходила на Троицкой площади, цветы возлагали к Соловецкому камню. Своим присутствием отметились, в частности, депутаты питерского Заксобрания Михаил Амосов, Борис Вишневский и Максим Резник, уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов и другие. Всего в мероприятии приняли участие около 500 человек.
Также акции памяти прошли в Самаре, Уфе, Екатеринбурге (в ней традиционно принял участие бывший мэр города Евгений Ройзман), Рязани, Иркутске (мемориал там разбили прямо возле часовни напротив областной администрации на площади графа Сперанского), Новосибирске, Челябинске и в Нижнем Новгороде.
В некоторых городах власти отказывали в согласовании акций. Например, в Сочи и Пскове чиновники сослались на «режим повышенной готовности» в связи с коронавирусом. Тем не менее, это не помешало горожанам почтить память убитого политика. В Пскове, например, в течение дня люди выходили на одиночные пикеты — среди них и политик, депутат местной думы Лев Шлосберг.
Несмотря на то, что в целом по стране мероприятия (невзирая на статус несогласованных) прошли спокойно, в некоторых городах не обошлось и без неприятностей. Так, в Краснодаре по дороге на акцию задержали активиста Виталия Вотановского, однако после «опроса» в полиции активист был отпущен. В Казани на улице Баумана, где проходила акция памяти Немцова, полиция задержала студента КИУ Тимура Тухватуллина и гражданскую активистку Наилю Муллаеву. Впоследствии их также отпустили после составления объяснительных.
В Воронеже на мемориал пришел вооруженный ножом провокатор. Одного из активистов мужчина ударил в плечо, а затем ударом ноги сбил со стола вазу с цветами, рядом с которой стоял портрет Бориса Немцова. Во время своей «акции» мужчина кричал: «Слава Путину!». Провокатора задержали сами активисты, после чего передали его сотрудникам МВД.
Акция памяти Бориса Немцова прошла 27 февраля в Вильнюсе у стен российского посольства. На нее собрались несколько десятков человек, которые держали в руках портреты политика и плакаты: «Убит за правду», «Он не боялся», «Политика Путина основана на лжи».
Шесть лет назад
Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года в 23.31 — именно в это время активисты каждый год проводят на месте его гибели минуту молчания. Убийцы были задержаны. Непосредственным исполнителем суд назвал бывшего бойца батальона «Север» Заура Дадаева, его приговорили к 20 годам колонии. Четверо его сообщников получили сроки от 11 до 19 лет лишения свободы. При этом дело об убийстве Бориса Немцова еще не закрыто. В международный розыск объявлен предполагаемый организатор убийства — Руслан Мухудинов и «неустановленная группа лиц».
Вместе с тем, дочь политика Жанна Немцова не раз заявляла о своем несогласии с позицией следствия по данному делу. Она уверена, что СК обязан допросить по этому делу главу Чечни Рамзана Кадырова и главкома Росгвардии Виктора Золотова. В 2015 году он занимал пост главнокомандующего внутренними войсками МВД, в чью структуру входил батальон «Север». Жанна Немцова считает, что Кадыров и Золотов не могли не быть осведомлены о том, чем занимаются сотрудники правоохранительных органов, причастные к убийству ее отца.
Источник - «МБХ медиа»