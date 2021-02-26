Меню
Общество
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
Авторская колонка
26 февраля 2021, 16:06
Валерий Авдерин: Прогресс и вольнодумство
Авдерин Валерий
Публицист
Все авторы

Валерий Авдерин: Прогресс и вольнодумство

Валерий Авдерин: Прогресс и вольнодумство
Фото: Яндекс.Дзен

Несмотря на то, что с большой высоты человечество напоминает стадо баранов, послушно следующее прихотям своих вожаков-идиотов… Вернее, много разных стад. В придачу к прочим глупостям ещё и воюющих между собой.

Так вот, несмотря на всё это, человечество проделала за свою историю огромный путь к приданию каждой отдельной жизни своей собственной ценности. К возможности жить так, как удобнее конкретному индивидууму. К возможности не идти всегда вместе со всеми, а хотя бы иногда выбирать свой собственный путь. Конечно, этому конкретному индивидууму подобные потуги порой приносят ощутимые проблемы. Конечно, это может осложнять отношения с вожаками и со всем (или почти всем) стадом. Но такая возможность всё-таки появилась. И убивают за это уже во много раз реже. Человечество чему-то учится и идёт, в общем-то, вверх и вперёд. Хотя бывают разные зигзаги.

Ещё пару-тройку столетий назад в любом уголовном законодательстве были десятки статей со смертной казнью. И прежде всего – это были статьи за государственную измену, неправильные мысли и слова. В большинстве стран любое высказывание против правителя и его наместников считалось государственной изменой. А если ты не веришь в бога или веришь не так, как все – запросто можно было (а где-то – запросто можно и сейчас) угодить на каторгу, а чуть пораньше – и на костёр.

Сегодня в большинстве мест позволено ругать верховного правителя, позволено не признавать никаких богов – это вообще никого не волнует. И власть, и церковь при этом просто стараются тебя не замечать. Как и сам бог. Которому тоже лень ввязываться в глупые дискуссии. Вольнодумство, инакомыслие уже не считается чем-то, нарушающим основы мироздания. В среде верующих можно запросто сказать, что ты атеист. Гораздо опаснее в толпе фанатов «Спартака» сказать, что ты болеешь за «Динамо». Вот там могут быть очень серьёзные последствия.

Властители, которые поумнее, теперь просто не замечают тех, кто называет их идиотами или дебилами, но могут по полной отомстить тем, кто публикует их счета в иностранных банках и адреса их дворцов на другом конце Земли. Всё стало проще и конкретнее.

И, заметьте – мир не рухнул от того, что учение Дарвина сменило веру в божье предопределение, а верховные правители уже не считаются сыновьями Солнца и внуками Луны. Хотя тысячи лет всем доказывали, что без этого жить просто невозможно. Пройдёт 200-300-500 лет – и многое, что преподносится сегодня как краеугольная основа существования мира, будет вызывать лишь недоумение и насмешки. Мол, какими же тупыми дебилами были наши предки, если верили во всю эту ахинею.

Сейчас на главной
Самого богатого депутата России задержали в рамках дела против «крабового короля»
арест депутатов
Самого богатого депутата России задержали в рамках дела против «крабового короля»
Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Сахалинской облдумы Дмитрия Пашова, который по итогам декларационной кампании 2020 года назвали самым богатым государственным служащим в России
Жанна Немцова анонсировала новые подробности об убийстве своего отца
убийство Немцова. борис немцов
Жанна Немцова анонсировала новые подробности об убийстве своего отца
Дочь погибшего Бориса Немцова анонсировала новые подробности убийства политика. Жанна Немцова сообщила, что сейчас сразу несколько групп журналистов занимаются повторным изучением дела
Политика
Число россиян, выступающих за смену президента, достигло максимума с 2014 года
Согласно опросу, проведенному «Левада-центром», Путина своим президентом не желают видеть 41% респондентов. Из них 21% россиян заявили, что «президент засиделся», «надоел» и ему «пора на пенсию»
Авиакомпания «Аэрофлот» предложила ввести «негарантированный» тариф
авиакомпании
Авиакомпания «Аэрофлот» предложила ввести «негарантированный» тариф
Авиакомпания «Аэрофлот» предложила ввести так называемый «негарантированный» тариф, который предполагает изменения условий перевозки без согласия пассажира
Коронавирус победили - медики больше не нужны
здравоохранение
Коронавирус победили - медики больше не нужны
Студентам Северного государственного медицинского университета (СГМУ) в Архангельске объявили о снижении размера стипендии. Теперь учащиеся вуза будут получать на 40% меньше
В Минприроды предложили рекультивировать свалки за счет граждан
мусорные свалки
В Минприроды предложили рекультивировать свалки за счет граждан
Российские власти решили переложить расходы на рекультивацию мусорных свалок на граждан. Министерство природы РФ предлагает заложить эти траты в тариф на вывоз отходов
Центробанк выявил манипуляции с акциями «Газпрома» и Сбербанка
торги
Центробанк выявил манипуляции с акциями «Газпрома» и Сбербанка
Центробанк РФ выявил факты манипулирования акциями «Газпрома», Сбербанка и Московской биржи, которые осуществлялись физическими лицами во время торгов с марта 2016 года по август 2018 года
ФАС возбудила дело из-за клипа рэпера Моргенштерна и «Альфа-банка»
закон о реклама
ФАС возбудила дело из-за клипа рэпера Моргенштерна и «Альфа-банка»
Эксперты ведомства после просмотра этого клипа пришли к выводу, что в нем были допущены многочисленные нарушения закона «О рекламе». Также сотрудники ФАС возмутились «непристойным образом» сотрудников банка в рекламном ролике.
Власти Финляндии вводят локдаун на три недели из-за роста заболеваемости COVID-19
коронавирус
Власти Финляндии вводят локдаун на три недели из-за роста заболеваемости COVID-19
В феврале финские специалисты выявили новый штамм коронавирусной инфекции, которую назвали Fin-796H. «Финский штамм» имеет черты как британской, так и южноафриканской мутаций COVID-19
Экс-министр Леонид Рейман оказался совладельцем элитной недвижимости в России и во Франции
Леонид Рейман
Экс-министр Леонид Рейман оказался совладельцем элитной недвижимости в России и во Франции
Бывший министр связи России Леонид Рейман оказался пайщиком фондов, которым принадлежит около 100 тысяч квадратных метров недвижимости и 1800 гектар земли в России и за границей
«Эта резиденция у того, у кого надо резиденция»
александр беглов
«Эта резиденция у того, у кого надо резиденция»
Городской суд Санкт-Петербурга прекратил производство по иску более 100 муниципальных депутатов и местных жителей к губернатору Александру Беглову, которые обнаружили нарушения в его декларации о доходах и имуществе
Политика
Алексею Навальному присудили премию мужества Женевского форума по правам человека
Российский политик Алексей Навальный стал лауреатом премии мужества Женевского форума по правам человека и демократии. Соответствующее письмо получил соратник оппозиционера Леонид Волков
Король госзаказов и Герой труда
Крым
Король госзаказов и Герой труда
Связанные миллиардером и другом президента Аркадием Ротенбергом компании и фонды за последние пять лет освоили на государственных заказах в Крыму около 300 млрд рублей. Это примерно 25% от всех федеральных средств, выделенных на развитие полуострова
Общество
Вступление в силу новых правил проведения техосмотра автомобилей перенесли
Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что введение нового порядка ТО власти решили отложить в связи со «сложившейся ситуацией». Какой именно ситуацией, премьер не уточнил. Возможно, речь идет о пандемии коронавируса
Мэрия Москвы выделила 2 млрд рублей на благоустройство нескольких улиц
благоустройство москвы
Мэрия Москвы выделила 2 млрд рублей на благоустройство нескольких улиц
В одной заявке речь идет о благоустройстве Садовнической набережной, Садовнической улицы и их окрестностей на участке от улицы Балчуг до Большого Краснохолмского моста
В России каждое десятое предприятие готовится закрыться из-за падения выручки
малый бизнес
В России каждое десятое предприятие готовится закрыться из-за падения выручки
Российский малый и средний бизнес пессимистично оценили свое будущее в текущем году. Из-за снижения выручки и спроса закрыться собирается каждая десятая фирма
Проект «Северный поток-2» из-за угрозы санкций покинули 18 страховых компаний
северный поток
Проект «Северный поток-2» из-за угрозы санкций покинули 18 страховых компаний
Из проекта «Газпрома» вышли страховые компании, главные офисы которых расположены в Великобритании. Об этом сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на отчет госсекретаря США перед Конгрессом
Политика
Бизнесменов и представителей НКО после участия в протестах стали массово вызывать в ОБЭП
Бизнесмены и представители некоммерческих организаций из Москвы и Петербурга, которые принимали участие в протестных акциях в поддержку Алексея Навального, сообщили журналистам о вызовах в полицию