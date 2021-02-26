Валерий Авдерин: Прогресс и вольнодумство
Несмотря на то, что с большой высоты человечество напоминает стадо баранов, послушно следующее прихотям своих вожаков-идиотов… Вернее, много разных стад. В придачу к прочим глупостям ещё и воюющих между собой.
Так вот, несмотря на всё это, человечество проделала за свою историю огромный путь к приданию каждой отдельной жизни своей собственной ценности. К возможности жить так, как удобнее конкретному индивидууму. К возможности не идти всегда вместе со всеми, а хотя бы иногда выбирать свой собственный путь. Конечно, этому конкретному индивидууму подобные потуги порой приносят ощутимые проблемы. Конечно, это может осложнять отношения с вожаками и со всем (или почти всем) стадом. Но такая возможность всё-таки появилась. И убивают за это уже во много раз реже. Человечество чему-то учится и идёт, в общем-то, вверх и вперёд. Хотя бывают разные зигзаги.
Ещё пару-тройку столетий назад в любом уголовном законодательстве были десятки статей со смертной казнью. И прежде всего – это были статьи за государственную измену, неправильные мысли и слова. В большинстве стран любое высказывание против правителя и его наместников считалось государственной изменой. А если ты не веришь в бога или веришь не так, как все – запросто можно было (а где-то – запросто можно и сейчас) угодить на каторгу, а чуть пораньше – и на костёр.
Сегодня в большинстве мест позволено ругать верховного правителя, позволено не признавать никаких богов – это вообще никого не волнует. И власть, и церковь при этом просто стараются тебя не замечать. Как и сам бог. Которому тоже лень ввязываться в глупые дискуссии. Вольнодумство, инакомыслие уже не считается чем-то, нарушающим основы мироздания. В среде верующих можно запросто сказать, что ты атеист. Гораздо опаснее в толпе фанатов «Спартака» сказать, что ты болеешь за «Динамо». Вот там могут быть очень серьёзные последствия.
Властители, которые поумнее, теперь просто не замечают тех, кто называет их идиотами или дебилами, но могут по полной отомстить тем, кто публикует их счета в иностранных банках и адреса их дворцов на другом конце Земли. Всё стало проще и конкретнее.
И, заметьте – мир не рухнул от того, что учение Дарвина сменило веру в божье предопределение, а верховные правители уже не считаются сыновьями Солнца и внуками Луны. Хотя тысячи лет всем доказывали, что без этого жить просто невозможно. Пройдёт 200-300-500 лет – и многое, что преподносится сегодня как краеугольная основа существования мира, будет вызывать лишь недоумение и насмешки. Мол, какими же тупыми дебилами были наши предки, если верили во всю эту ахинею.