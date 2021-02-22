Антон Орехъ: Жизнь без космоса
Чьи яблони зацветут на Марсе?
Утром, после успешной посадки марсианского ровера NASA «Настойчивость», Дмитрий Рогозин, прежде чем поздравить коллег с удачной операцией, поупражнялся в сетевом остроумии. Мемами, ассиметрично, так сказать, ответил. Тут тебе и лицо самого Рогозина в иллюминаторе, тут и марсиане с плакатиками «Янки гоу хоум». Смешно, конечно, что тут скажешь. И своевременно. И затрат не требует – не только материальных, но и мыслительных.
В последнее время наша космическая отрасль именно таким образом и отвечает на достижения других стран. Японцы взяли пробы грунта на астероиде, а мы запустили лифт с голосом Гагарина. Китайцы высадились на обратной стороне Луны, а мы на сайте «Роскосмоса» выложили песни самого Рогозина. Эмираты отправили к тому же Марсу станцию – первый подобный проект для арабских стран! – а мы представили проект небоскреба для космической госкорпорации.
Нельзя сказать, что Россия не делает вообще ничего. Вот осенью мы тоже отправим к Луне зонд. И на МКС работаем. Но очевидно, что мы в этой сфере уже не только не лидеры, но и сползаем во второй эшелон. Самостоятельно осуществлять большие проекты Россия не может, но при этом требует себе ключевую роль в разработке международных программ и не хочет быть частью массовки. Именно поэтому окололунную станцию будут создавать, судя по всему, без нас.
Для среднестатистического россиянина все эти рассуждения и идеи не очень интересны. Цены на сахар и подсолнечное масло ему как-то понятнее и ближе. Мы, во всех смыслах, земные люди. И традиционно считаем, что деньги можно потратить на решение насущных проблем или просто раздать всем нам по чуть-чуть. Но из насущных проблем у государства почему-то лучше всего получается строительство апарт-отелей в теплых краях (хотя и этот проект вышел каким-то криворуким), а деньги после ковидных выплат в следующий раз раздадут, возможно, только к выборам. «Вертолетного» финансирования на постоянной основе не ждите.
А про космос мы забыли совершенно напрасно. Во-первых, космические технологии – они реально космического уровня. Но к нам они придут позже, и нам за них придется платить, а не продавать самим. Наша страна и так почти полностью зависит от чужих достижений и технологий. Да и зачем нам все это нужно, пока нефть и газ фонтанируют из недр?
Однако и тут есть плохие новости. Потому что освоение космоса и других планет имеет и более чем понятные нашим людям цели. Не зря же сейчас такой всплеск интереса к Луне. Ресурсы Луны огромны. Тот же знаменитый лунный гелий-3 мог бы обеспечить нашу планету энергетическими ресурсами примерно на 5000 лет. И хотя его добыча и переработка – перспектива совсем не близкого будущего, но первые шаги делаются именно сейчас и делаются не нами.
Ну, и другой важнейший момент. Прекрасно характеризующий вообще всю идеологическую политику России. У страны нет никаких больших проектов, кроме прокладки газопроводов в Европу. У советских людей была вера в некое светлое будущее. Были Днепрогэс, Целина, БАМ, ВАЗ и много чего еще. Я не говорю сейчас об эффективности советской экономики, о продуманности всех этих затей и их результатах. Но какой-то духоподъемный смысл в них был. Люди хоть понимали, чем они заняты и для чего это нужно. А что сейчас? Кроме светлого прошлого и непрекращающейся битвы с фашистами, которая доходит до окончательного гротеска, как на суде про ветерана и Навального?
Люди живут тупо от зарплаты до зарплаты, от понедельника до пятницы, не глядя за горизонт и не поднимая головы, чтобы увидеть звезды. Советская власть хотя бы придумала миф о самой себе. Но попутно ведь реально и заводы построила, и месторождения открыла. На том наследии мы во многом и продолжаем держаться, эксплуатируя все, что было тогда построено и открыто.
И это очень точно характеризует общую бездарность людей, которые нами правят. Они ведут себя не как созидатели, а просто как паразиты. Выкачать все что можно, украсть все что хорошо или плохо лежит, и провозгласить прошлое смыслом нашего существования. Конечно, какой тут Марс вообще может быть!
Источник - «МБХ медиа»