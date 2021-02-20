«А жить-то мне где?»
Как бизнесмен остался без дома, жены и бизнеса за замечание в паспортном столе
В Калуге 19 февраля был задержан директор ООО «Ритуал-сервис» Илья Болтунов. Полиция провела целую спецоперацию, чтобы доставить его в отдел и предъявить обвинение в оскорблении сотрудницы паспортного стола уже в третьей редакции. После следственных действий у Болтунова отобрали телефон и отпустили под подписку о невыезде. Из-за действий силовиков при обыске и задержании с ним перестала общаться жена, он не может попасть в свою квартиру и почти утратил контроль над бизнесом, пишут «МБХ медиа».
Утром 19 февраля Илья Болутнов приехал в Калугу по работе — он владелец крупной компании, предоставляющей ритуальные услуги, которая работает с клиентами по всей России. Сам он калужанин, но в последнее время живет на два города — в Москве и Питере. В тот момент, когда он ехал на автомобиле по городу, его заблокировал патруль ДПС. В течение пяти минут к месту подъехали еще два автомобиля оперативников службы собственной безопасности УМВД. Как рассказал Илья Болтунов, основанием послужило то, что он находится в розыске по делу об оскорблении сотрудницы паспортного стола (по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти»).
«Точнее, основанием для задержания стало то, что я не явился по какой-то повестке по этому делу, которую я в глаза не видел и которую, как они сказали, кидали мне в почтовый ящик. Это при том, что я не живу в Калуге и ранее даже уведомлял об этом Следственный комитет», — рассказал Болтунов. «Это был цирк, — продолжил он, — меня задерживали, как террориста. 10-13 оперативников перекрыли участок улицы с двух сторон, часть — блокировали машину, часть — задерживали меня, а потом увезли в СК».
Дело против Ильи Болтунова, известного ритуальщика, который борется против коррупционных схем в этой сфере, — было возбуждено в конце прошлого года. Поводом послужили события, произошедшие месяцем ранее. 13 ноября 2020 года Болтунов обратился в паспортный стол, чтобы прописать в калужской квартире сестру. В учреждении ему пришлось долго ждать, на что он обратил внимание сотрудников. Когда в ответ бизнесмен услышал слова «закройте рот», он сделал замечание начальнице отделения паспортного стола, а также указал на то, что сотрудники там работают без масок, а в регионе тем временем объявлен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Вместо извинений начальница велела персоналу надеть маски, а сама вызвала Росгвардию. Им она сказала, что Болтунов «оскорбил в грубой форме представителя власти».
Как рассказал сам Болтунов, 19 февраля в отделе СК, как выяснилось, следователем нужно было всего лишь зачитать ему новое обвинение по 319-й статье. По словам бизнесмена, это уже третья редакция: «Все свидетелей меняют». До этого он уже жаловался руководству СК в Москве — отправлял им и видеозапись инцидента, и указывал на то, что, по его мнению, дело фабрикуется. Но реакции на действия силовиков не последовало. Напротив, сначала на прошлой неделе был проведен обыск в калужской квартире Болтунова, а затем проведено его задержание.
«В отделе мне также объявили, что изымают у меня телефон. На мой вопрос, на каком основании, мне показали постановление. Там написано: изъять телефон, который находился при мне в ноябре 2020 года. Цель — найти ту самую видеозапись, которую я сделал в паспортном столе. Я это видео еще в декабре в СМИ отправлял. Там как раз видно, что я никого не оскорблял», — сказал Болтунов.
Болтунов объяснил следователю, что у него в пользовании уже нет того телефона, на который проводилась съемка. Тогда следователь решил изъять новый iPhone 12, который Болтунов купил себе на день рождения уже в этом году. «В этот момент ко мне из-за спины подскочили два сотрудника, заломили мне руку, забрали телефон и бросили его в снег», — рассказал Болтунов. Обо всем этом он также написал в протоколе выемки.
Но самое важное, отметил бизнесмен, что этот телефон не только не имеет отношения к уголовному делу, но на нем содержатся все контакты его клиентов. По сути — это рабочий телефон, с помощью которого он управляет всем своим бизнесом. «Все похороны, запланированные на сегодня-завтра и ближайшие дни сорваны. Сейчас никто не может мне дозвониться. А мы не можем информацию восстановить. Происходит полный хаос», — сказал Болтунов.
Более того, без телефона он также не может разблокировать двери своего автомобиля. Илью Болтунова отпустили из отдела СК около двух часов дня, вручив ему подписку о невыезде. В машине у него все вещи и ключи от калужской квартиры. Но попасть он туда не может. Когда Болтунов позвонил следователю, чтобы узнать, что же ему делать, между ними произошел следующий диалог (запись имеется в распоряжении редакции):
— Я по поводу подписки о невыезде, — говорит Болтунов. — Адрес, который вы написали [в ней]… Чтобы мне туда попасть, мне нужно мои вещи забрать из машины. Машина закрыта. Она открывается только с того синего телефона, который вы у меня забрали. Причем он был куплен в январе, то есть уже после тех событий, которые мне вменяются. Что мне делать?
— Илья Сергеевич, — спокойным тоном отвечает следователь, — телефон отдадим вам попозже, после того, как осмотрим. Как решить вопрос, не могу вам подсказать.
— Так я не могу быть по подписке там!
— У вас там супруга проживает, позвоните ей.
— Супруга после вашего обыска съехала оттуда. И мы с ней разводимся!
— Я все понимаю, но помочь вам не могу. Предлагаю вам ключи взять у кого-нибудь из родственников. Телефон я не могу вам отдать, пока мы не проведем с ним следственные действия.
— А жить-то мне где?
— Давайте не будем спорить.
По словам Ильи Болтунова, обыск в его калужской квартире 10 февраля внес серьезный раскол в семью. Во время следственных действий супруга бизнесмена отказалась открывать следователям дверь, потому что те не объясняли ей, что им нужно. В постановлении суда при этом говорилось, что обыск проводится «с целью обнаружения обвиняемого». В итоге дверь просто выломали. В квартире в этот момент помимо жены находились двое малолетних детей, и они были сильно напуганы. После тех событий супруга с бизнесменом не общается: «Она сказала, что терпеть этого не будет».
На момент подготовки заметки Илья Болтунов писал ходатайство на имя руководителя калужского управления СК с тем, чтобы ему вернули телефон или объяснили, каким образом он может соблюдать требования подписки о невыезде.