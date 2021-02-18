«Преданные» за дорого
Февраль – 2021 стал для московской мэрии провально-навальным. Но с любыми неприятностями Сергею Собянину помогают справляться преданные товарищи в его окружении. И эта «преданность», похоже, все дороже обходится москвичам
«Никогда такого не было, и вот опять!»
Правление мэра Сергея Собянина в Первопрестольной, помимо прочего, постоянно ознаменовывается еще и какими-то экстремальными явлениями природы. Не прошло и трех лет, а Москву вновь, как и в 2018-м, накрыли «беспрецедентные» снегопады. Дороги, как водится, стали мегапробками, а дворы – снежными катакомбами с «собачьими» тропками.
Не знали? Не ждали? Снежный завал тысячелетия в 35 мм осадков? А ведь лихие снегопады московские синоптики спрогнозировали за несколько дней до события, ставшего почему-то для столицы отнюдь не Эквадора неожиданными. Что характерно, вероятность осадков прогнозируют и на ближайшие выходные и даже на следующую неделю.
Но нынешние чиновники с Тверской, 13 – не начальник ЖЭКа советского образца, который точно знал: зимой идет снег и всегда был к этому готов. Тогда не было «15 тысяч единиц снегоуборочной техники», а были (были на деле, а не значились на словах и на бумаге) дворники с лопатами, которые чистили дворы до асфальта.
«А за то, что сейчас творится во дворах и на дорогах, я считаю, должны нести ответственность Собянин и Бирюков, – пишет в группе «Я против нового срока мэра Собянина» в Facebook возмущенная москвичка Ирина Анпилова. – А то центр вычистили, а окраины (Бутово, Орехово, Марьино и другие районы) до мая, похоже, в снегу будут». «Немного подождем – начнется экстремальное снеготаяние, потом экстремальный ливень, потом листопад – и начинай сначала», – вторит другая жительница столицы Ольга Степанова.
Снегопад и мороз, однако, не остановили участников акции «Любовь сильнее страха» в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая состоялась в Москве (и других регионах страны) 14 февраля. По словам сотрудников столичного штаба оппозиционера, «акция была многочисленной», ни одного задержания зафиксировано не было. Пользователи с фонариками в руках публиковали фотографии из дворов многих районов столицы, десятки человек собрались и в центре – на Тверской улице, Патриарших прудах и Пушкинской площади, более полусотни человек собрались у главного здания МГУ и общежития университета.
Логично было бы предположить, что в этот момент всем московским службам было не до акций и задержаний – снег продолжал заваливать мегаполис. Нужно было срочно разруливать ситуацию на дорогах, где автомобили замерли вместе с общественным транспортом, даже до «спасительного» метро еще нужно было добраться через валуны сугробов. А на МКАДе, рассказывают, образовывались целые караваны фур, и непонятно было, когда и кто, а главное как сможет двигаться дальше.
Когда лучше жевать…
Ан нет. Те же соцсети наперебой вещают – к примеру, у Департамента транспорта столицы в минувшие штормовые выходные были… выходные. «Дептранс – провал, ЦОДД – провал, ГИБДД – провал. Работать – не умеем, не хотим, не можем (нужное подчеркнуть), – пишет в той же группе Иван Курносов. – Умеем собирать дань. Осваивать средства. Гонять порожняк. Больше ничего. Собянин – это ПРОВАЛ! Три часа без движения на МКАД. Никаких городских служб. Никакой техники. Ничего».
«Коммунальные службы работают без отдыха и днем, и ночью», – оправдывает руководство Москвы в Telegram … нет, не Петр Бирюков. Хотя, конечно, заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства сообщил – мол, по состоянию на 16 февраля от снега очищены почти 80% улиц и 75% дворов. Не все окраины, правда, это увидели, судя по сообщениям, фото и видео в соцсетях.
К Петру Павловичу мы как-то привыкли: сказал – не значит сделал. Но теперь пропагандистская машина мэрии усилилась новым винтиком. С загадочной девой по имени Рита Эбзеева общественность познакомилась в самом начале месяца, но об этом чуть ниже. То ли помощница, то ли пиарщица Сергея Собянина (судя по сообщениям в СМИ, которые так и не смогли полноценно сформулировать ее должность) активно постит на своей страничке в Telegram всяческие распоряжения непосредственного начальника и демонстративные фото о коммунальщиках-стахановцах.
Листаешь страничку девушки и глаз радуется – неблагодарные москвичи, видимо, просто не замечают, «как же похорошела Москва при Собянине»? И тут натыкаешься на комментарий типа «Митинговать мы не бросим... или о том, как девочки морозили свои ж...», «вечером в поддержку самого Навального – тоже несколько сот персонажей с фонариками» – судя по всему, это, конечно, пренебрежительно-пошлое об акции «Любовь сильнее страха».
Возвращаясь, к знакомству с госпожой Эбзеевой, впервые то ли пиарщица, то ли помощница Сергея Семеновича словила хайп в своем Instagram, когда фактически оскорбила участников митинга в поддержку Алексея Навального, назвав их «зажравшимися сопливыми малолетками».
«С айфонами, тик-токами… Лентяи, которые не хотят работать. Превращение городов России в Киев-2014 и Минск-2020 – непоправимое зло», – напомним, именно так написала Рита Эбзеева в своем Instagram (пост опубликован в «сторис», которые хранятся только 24 часа - ред.).
Также напомним, что в протестных акциях в поддержку арестованного Алексея Навального 23 и 31 января в основной массе принимали участие совершеннолетние россияне и люди старшего поколения. Более того, соратники оппозиционера просили подростков остаться дома и призывали на митинг только их родителей. А соцсети переполнили месседжи с «благодарностями» в адрес госпожи Эбзеевой из серии «вот спасибо, не знала, что в свои 50, я – «сопливая малолетка». «Из-за сопливых малолеток закрыли сначала 7, а потом 11 станций метро и блокировали движение в центре Москвы! Ай да малолетки!», – иронизирует в FB Дмитрий Каплун.
Клан из КБР
Ведущий «Темы дня» Александр Никишин отмечает, что такие высказывая обусловлены тем, что семье Эбзеевых в «случае смены власти» есть, что терять. Фамилия у мадам Риты уж больно говорящая, да и СМИ сразу поняли: похоже, девушка – совсем не чужой человек в семье видного члена ЦИК РФ Бориса Эбзеева, который, по слухам, останется на своем месте и в новом, послемартовском составе «памфиловцев».
Впрочем, она и сама это фактически подтвердила. В Facebook под именем rita_ebzeeva, с фото все той же девушки и статусом «Департамент образования города Москвы» общественником Леонидом Волковым в частности, была зафиксирована целая хвалебная ода под изображением все того же члена ЦИК Бориса Сафаровича. «Сегодня день рождения у самого честного, лучшего, самого дорогого, сильного, самого неповторимого! Я не смогу высказать всей моей любви и благодарности, у меня просто не найдется нужных слов! Целый год я готовила речь, но сейчас пропали все слова… (и тут же нашлись - ред.). Для меня просто нету дороже человека! Я родилась с этим чувством, но вчера задумалась, а можно ли как-то обосновать эту любовь? И поняла – нет! Сумасшествие – это неспособность передать другим свое восприятие. И потому я всегда говорю о нем с гордостью и с особой любовью!» (стиль и орфография автора сохранены - ред.).
Опустим ремарку про кошмар прочитавших это все филологов – девушка вот не митингует, работает! Тут, впрочем, опять-таки не до конца понятно, к кому у мадам Риты такая страсть? К мужу? «Я родилась с этим чувством…», - восторженно пишет госпожа Эбзеева. В обычном понимании, родиться с готовым чувством такой безграничной преданности можно только к старшему родственнику, а на фото именно господин Эбзеев. Отец? Но открытые данные говорят, что у Бориса Сафаровича только один ребенок – сын Борис Борисович. Кстати, бывший зампредседателя Пенсионного фонда России, а ныне – гендиректор, предправления ПАО «Россети Юг», которое поставляет электроэнергию в четыре региона страны – Ростовскую, Астраханскую, Волгоградскую области и Республику Калмыкия.
Указано также, что у Бориса Сафаровича есть внук – Артур Борисович и внучка (почему-то безымянная). Можно предположить, что Рита Эбзеева – она и есть. Тем более, согласно данным ЕГРЮЛ, некогда в Республике Карачаево-Черкесия даже существовала предприниматель Эбзеева Рита Борисовна. А Борис Сафарович не просто родом оттуда, он ведь еще и бывший президент КЧР. В-общем, дочь или внучка, ясно одно – представительница династии Эбзеевых, у которых, видимо, может быть только одно отношение к нынешней власти – верноподданическое.
Да, именно Борис Эбзеев вносил проект решения ЦИК об отказе Алексею Навальному в праве баллотироваться в президенты (пишет Волков), именно он «возмущался попыткам толковать закон с точки зрения здравого смысла» (пишет пользователь FB Алексей Ушаровский), именно он в ЦИКе придумывает юридические обоснования всему тому «цирку», которое не допускает независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. И именно у него – наверное, самый талантливый и успешный внук в истории человечества, пишет ФБК, признанный иностранным агентом.
В августе 2019 года Фонд Борьбы с коррупцией, напомним, опубликовал расследование о недвижимости 10-летнего Артема Эбзеева. История пережевана и, судя по всему, подзабыта, но в общих чертах в ней говорится о том, как внук члена ЦИК (согласно документам) приобрел самую большую двухэтажную квартиру площадью 274 кв. м. в элитном доме в районе Остоженки, когда ему было всего четыре (!) года. Рыночная стоимость такой квартиры около 500 миллионов рублей, отмечалось в расследовании.
В сообщении ФБК также говорилось, что в семь лет Артур Эбзеев «инвестировал пару сотен миллионов рублей в дом на Рублевском шоссе». Ранее ему принадлежала еще одна квартира в Крылатском, но перед покупкой дома на Рублевке он «зашел на рынок недвижимости, заключил сделку с оффшором с Британских Виргинских островов» и продал ее.
«Это один из редких случаев, когда можно сказать, что объяснить эту покупку каким-либо законным способом – невозможно. Нет такого сценария, при котором в семье чиновников могли оказаться лишние полмиллиарда на квартиру. За время существования Фонда борьбы с коррупцией мы, наверное, тысячи, может, десятки тысяч выписок заказывали и изучали – мы реально никогда такого не видели. Это какой-то абсолютно новый уровень бессовестности!»
«Его (Бориса Эбзеева) работа, что в ЦИКе, что в Конституционном суде (где он ранее был судьей – ред.) проста по смыслу, но сложна в исполнении – он гнет, вертит и выворачивает закон таким образом, чтобы преступные решения руководства России выглядели … ну более-менее терпимо с юридической точки зрения. Бесконечные президентские сроки Путина, отсутствие независимых кандидатов на любом уровне, откровенные фальсификации на выборах, «демократически избранные» единороссы по всей стране – вот Борису Сафаровичу за это надо говорить спасибо», – подчеркивалось в расследовании ФБК.
Окруженье - окруШайка?
Вот, может быть, промолчи Рита Эбзеева со своими оскорблениями в адрес простых граждан – глядишь, и не припомнили бы ее родственникам все эти грешки. Да и Сергею Семеновичу сейчас, наверное, совсем не на руку лишний раздражитель. По словам его приближенных – Москва уже почти совсем вычищена, проблем нет. Да только вот «снег не знал и падал».
Но у столичных чиновников, вероятно, в крови схема: «если уж бить поклоны, так чело – в кровь». Иначе откуда берутся такие «кривоперлы» в период, когда все плохо?
Про Артура Эбзеева (который в силу юности, конечно, не в ответе за отцов) все уже поняли. А что до самой «разоблачительницы зажравшихся» – тут на ум почему-то сразу приходит дорогое слово «тюнинг». «Причем инста данной мадам завалена фотками, с различных дорогих ресторанов, самолетов, курортов и прочее, а зажрались обычные граждане», – заключает пользователь Пикабу PiyPiy89.
Собянинские чиновники, а особенно чиновницы, надо сказать, вообще не умеют жить скромно. Не далее, как года три назад заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова (которую в простонародье почти в открытую называют «Хозяйкой города») сравнила москвичей с советским народом и предложила не проводить собрания собственников жилья по вопросу пресловутой реновации, считая такую форму голосования «революционной».
«Это не программа улучшения жилищных условий, это программа уменьшения аварийного фонда. Улучшение жилищных условий только для очередников, пусть хоть десять семей в квартире живет, хоть больные туберкулезом. Иначе вся программа пролетит. Те, кто в программу не попал, будут локти кусать. Всегда надо делать что-то дефицитное, наш советский народ любит дефицит», – какого еще перла можно ждать от дамы, имеющей гардероб, ценой в бюджет какого-нибудь небольшого государства?
Неугомонный ФБК в период коронавируса припомнил «первой леди» Москвы и пальто Lora Piana стоимостью около 450 тысяч рублей, и блузку Kiton за 94,5 тысячи, и бриллиантовую подвеску от Graf за 8 млн. Сюда же брючные костюмы все от того же Kiton стоимостью от 365 до 507 тысяч рублей.
Общая стоимость одежды и украшений вице-мэра превышает 15 млн. рублей, прикинули борцы Фонда. При этом в последние годы Анастасия Ракова декларировала доход в размере всего 7 млн. рублей в год.
«Отметим, что Анастасия Ракова курирует вопросы оказания помощи социально незащищенным слоям населения и определяет размер государственной помощи нуждающимся. Также в сферу ее ответственности входит определение и установление размера прожиточного минимума».
В ФБК выразили недоумение тем, что чиновница, «которая считает нормальным тратить полмиллиона рублей на одно пальто», может заниматься проблемами малоимущих, пенсионеров или ветеранов. «Что она может знать и понимать о том, как живут обычные москвичи, какие им нужно платить субсидии и сколько им нужно денег на еду, когда она сама идет в магазин и отдает двухгодичную пенсию москвича на один плащ? 10 выходов в свет – и вот уже однушка в Москве. Добавим всего два пальто – и двушка. Очевидно, что Ракова живет далеко не на зарплату вице-мэра. Но ей даже не приходит в голову это скрывать», – говорится в расследовании.
ПрЕдамся. Дорого!
В эти дни сложно не вспомнить и Максима Ликсутова – «транспортного» вице-мэра, главы того самого Дептранса, у которого выходной, когда у всех на дорогах снежный апокалипсис. Уж сколько раз москвичи массово митинговали, протестуя против очередного повышения цен на платных парковках Москвы и требуя отставки одиозного чиновника. Но Максим Станиславович и по сей день хранит загадочное молчание по поводу того, куда уходят средства, вырученные от «снятия стружки» с автовладельцев – платных парковок и эвакуации автомобилей. Хотя и так очевидно, что все финансовые инструменты, которыми Дептранс рассчитывал очистить центр от пробок, до сих пор не сработали.
Что и говорить, если «пробки» в часы пик образовываются даже в метрополитене. И все прекрасно понимают, что столичная транспортная инфраструктура давно работает на пределе, а малейший сбой несет катастрофические последствия. Но и здесь Дептранс работает по принципу «замены плитки»: ликвидировав троллейбусное движение в столице, Ликсутов выводит на дороги Москвы сырые в техническом отношении, зато «золотые» –в финансовом электробусы.
«Маразм – избавляться от единственно экологически чистого вида транспорта и переходить на дорогой аккумуляторный транспорт, стимулируя вредное для экологии аккумуляторное производство и, соответственно, постоянные закупки аккумуляторов за счет бюджета, читай – за счет налогов – денег из кармана горожан, - пишет на одном из форумов пользователь Аркадий. - Идеальная схема по отмыванию денег московского бюджета. Как обычно – за счет горожан».
Не исключение и вышеупомянутый Петр Бирюков – «динозавр» столичной мэрии, единственный, оставшийся здесь еще с лужковских времен. В Москве давно говорят, что лучше всех в своих интересах бюджет осваивает именно вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства. Чего стоят только десятки тонн реагентов, опасных для всего живого, которыми каждую зиму в промышленных масштабах засыпают ставшую поистине бриллиантовой собянинскую плитку, вновь расходуя на это бюджетные миллиарды!
«Непотопляемый» Петр Павлович давно освоил многосерийный «стрит-тетрис» – собянинский «бутерброд» с бесконечным перекладыванием дорожного покрытия. Тем более, принятый на 2021-2023 гг столичный бюджет снова обещают потратить на социалку, реализацию транспортных, инфраструктурных, инновационных проектов. «Объективно по ряду направлений прогнозируется снижение доходов, но экономика столицы справляется с трудностями», – отмечал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Еще один преданный в окружении столичного мэра, хоть и сам по себе уже миллиардер. Причем, непонятно откуда что взялось – но так говорит декларация господина Шапошникова за 2019 год. Московским парламентом он руководит седьмой год, на госдолжностях вообще с 2003 года, а вот поди ж – взял и прикупил себе в одно время 270-метровый пентхаус в центре Москвы, сообщает ФБК.
Но никто квартирно-гардеробными вопросами столичных чиновников не задается. Несогласных в МГД не пускают – ЦИК не дремлет. За старания можно и дочку-внучку-жучку в мэрию на непонятную должность посадить. Да еще и «обгавкать» этих самых несогласных. Дешево, зато за дорого. И все так чинно, благородно!
«Собянин возглавляет исполнительную власть, а Шапошников законодательную. Все эти удивительные эксперименты Сергея Бордюровича по перекладке плитки по два раза в год невозможны без Шапошникова, который с помощью депутатов «Единой России» утверждает бюджет, а потом осуществляет надзорную функцию. Шапошников – ключевое звено московской коррупции, и, как мы видим, денег у него так много, что их даже уже спрятать невозможно», – отмечал ФБК.
Ожидается, что в 2021 году дефицит бюджета Москвы составит порядка 510 млрд. рублей. Что вообще удивительно для одной из самых дорогих столиц мира, при колоссальных размерах ценника на все. Но ценник – он ведь для простых людей и бизнесменов-«чужаков», которые виноваты уж тем, что хочется «своим» кушать. А кушать всякие раковы-шапошниковы-бирюковы-ликсутовы и прочие хотят вкусно и на народные. Потому что «средняя температура по больнице» все равно будет нормальной.