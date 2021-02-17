Члены СПЧ и МХГ обратились к председателю Мособлсуда
При рассмотрении апелляции по делу Шестуна они просят устранить допущенные ранее нарушения
Председатель Московского областного суда Алексей Харламов накануне получил обращение, подписанное членами Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), а также представителей правозащитных организаций - «Московской Хельсинской Групп» (МХГ). Все они просят руководство Мособлсуда, при рассмотрении апелляционной жалобы экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна (намеченой на 18 февраля), устранить многочисленные нарушения, допущенные судом первой инстанции.
В декабре прошлого года Подольским городским судом Шестуну был вынесен беспрецедентно жесткий приговор - 15 лет колонии строгого режима и материальное взыскание - 49 млн рублей.
Дело бывшего главы подмосковного района вызвало резонанс. Его широко освещали российские и зарубежные СМИ. Многие правозащитники, юристы, политики, представители творческой интеллигенции откровенно высказались относительно несоразмерности наказания на фоне невнятных обвинений, слабой доказательной базы и политической подоплеке самого уголовного преследования Шестуна, его семьи и окружения. В последние дни часто можно услышать о несправедливости этого вердикта, на фоне того, что убийцы, совершившие резонансные преступления, получают снисхождение суда и гораздо меньшие сроки.
В своем обращении правозащитники напоминают о многочисленных нарушениях норм уголовно-процессуального законодательства, принципов уголовного судопроизводства и фундаментальных основ Конституции в суде Подольска.
Члены СПЧ и МХГ пишут о том, что «...встревожены ситуацией по делу Шестуна... ведь речь идет о соблюдении конституционного права гражданина Российской Федерации на справедливое судебное разбирательство по уголовному делу».
Они надеются на то, в апелляционной инстанции дело рассмотрят обстоятельно, беспристрастно и объективно изучив не только доводы следствия, но и защитников.