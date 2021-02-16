Валерий Авдерин: Про доброго царя и нерадивых бояр
Один царь решил, что людЯм науки надо платить достойные деньги. И даже сказал об этом вслух. Мол, а положим-ка мы им по восемьдесят тыщ на каждое рыло. Пусть радуются жизни и моей доброте. Сказал. Но денег на выплаты не дал. Ни копейки. Естественно, людЯм науки, как прежде платили – так и платят до сих пор.
Понятно, с деньгами-то большие зарплаты может платить любой дурак. А ты попробуй увеличить их вдвое-втрое без денег…
Теперь царь-батюшка хочет точно так же увеличить зарплаты и всем остальным. Чтобы все видели, как он о народе печётся. А, если и в этот раз народ останется с носом – так это бояре. Не хотят они, гады, царские указы выполнять!
Царь иной раз даже ножкой топнет: Мол, сделайте так, чтобы все были сыты и счастливы. Чтобы у каждого на столе стояла пятилитровая банка красной икры и трёхлитровая – чёрной. Но бояре ничего для этого не делают! Безобразие – и только. Хотя вся страна видела в телевизоре, как им царь это приказал.
Так государь и на этом останавливаться не хочет! Теперь он готовит указ: дать каждому россиянину, от старика до младенца, по три пятикомнатных квартиры. В одной можешь жить сам – а две других сдавать за деньги.
Ещё к лету каждой семье выделят на Луне по дачному участку. Небольшому, 6 соток. Луна – планета маленькая. Не то, что Уран или Нептун. Но зато каждый теперь сможет отдохнуть в выходные на первозданной природе. Никакого мусора, шума, автомобильных выхлопов. С транспортом пока только непонятно. Добираться придётся самостоятельно.