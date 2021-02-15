Александр Дмитриев: Придет ли конец ученому мракобесию?
Избыток интернет - ресурсов, телепередач и журнальных публикаций на тему «черных дыр» - ЧД, невольно заставляет вспомнить словечко «мракобесие». С одной стороны, интеллектуальный мрак (черная дыра), с другой – форменное беснование теоретиков и популяризаторов и вокруг этой частной проблемы астрофизики. Вакханалии, учиненной над идеей ЧД, можно было бы не придавать значения, если не два прискорбных обстоятельства. Во-первых, жаль времени и сил, потраченных математиками на схоластические измышления вокруг гипотезы ЧД. Во-вторых, апологеты ЧД наносят ущерб экономике страны, расширяя черные дыры в бюджете академии наук и стимулируя пустейшие научно-технические проекты, проводимые в ущерб более значимым научным исследованиям. Можно назвать и третье прискорбное обстоятельство – приверженцы гипотезы ЧД сознательно уничтожают любые альтернативные направления научных исследований в области физики.
Казалось, мир давно пережил эпоху средневековой схоластики с ее нетерпимостью к прогрессу и полновластием религиозных начетчиков. Но, видимо, таков объективный закон природы: на смену выбывшим из строя закоснелым ученым авторитетам явились новые – учредители «подлинно-научного» мировоззрения, основанного на релятивистских моделях пространства и времени. В результате, практика и опыт сегодня уже не признаются критерием истины, наоборот – истинным считается только то, что не противоречит утвержденным особой группой научных идеологов теоретическим установкам.
Размах научных фантазий чернодырщиков, монополизировавших заодно и проблемы эволюции всей Вселенной, ошеломляет. Одно перечисление ежегодно издаваемых высоконаучных трудов по ЧД составит десятки журнальных страниц. Но, как это нередко случается, песчинка, угодившая в сложный механизм часов, приводит их в негодность. Такой «песчинкой» в вавилонской башне обширных теорий ЧД встает вопрос: осуществим ли в принципе коллапс масс, приводящий к образованию столь экзотической «сингулярности» - ЧД? Еще в элементарной механике и термодинамике, бесцеремонно используемых в теориях ЧД, приняты закон сохранения момента импульса и закон сохранения энергии. Из первого следует, что при уменьшении радиуса сжимающегося ротора скорость его вращения, подобно «волчку» в фигурном катании, возрастает. В состоянии, близком к «сингулярности», центробежные силы превзойдут силы сцепления частиц ротора и просто разорвут его на части.
Есть и другое обстоятельство. Согласно закону сохранения энергии, при гравитационном коллапсе потенциальная энергия взаимного положения частиц сжимающейся массы перейдет в кинетическую их теплового движения, следствием чего станет увеличение температуры массы, значительной при достижении пресловутой «сингулярности». Рост абсолютной температуры коллапсирующей массы будет влиять на силу гравитационного взаимодействия ее частиц. Как подтверждено лабораторными экспериментами, сила гравитации уменьшается при росте температуры взаимодействующих масс. В результате, гравитационный коллапс принципиально не может достичь состояния «сингулярности», то есть образования ЧД.
Неудивительно, что приведенные выше элементарные рассуждения отвергаются энергичными апологетами ЧД. Ими придуманы десятки специальных процессов, сопровождающих гравитационный коллапс масс, с одной лишь целью сохранить главную идею ЧД. Клубок теорий, призванных уберечь выдумку ЧД от кончины, множится с каждым годом.
Чем дальше, тем заметнее космическая физика как наука «исчезает», вырождается в развлекательное шоу болтливых теоретиков, жонглирующих терминами сингулярность, гравитационная волна, галактики, нейтрино, «миллиард солнечных масс» и тому подобными. Наблюдается парадоксальное сращивание понятий науки, эстрады и футбольной эйфории. В общем, неисповедимы и непредсказуемы пути науки.