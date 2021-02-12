Документ эпохи
Счетная палата проверила, как развивается массовый спорт, и обалдела: заниматься негде и дорого, а Минспорт химичит со статистикой
В России беда с массовым спортом – печальный вывод, к которому пришла Счетная палата после проверки доступности для населения занятий физической культурой.
По мнению зампредседателя Счетной палаты Галины Изотовой (именно она проводила проверку), «Стратегия развития физической культуры и спорта в России до 2020 года», утвержденная еще в 2009-м премьер-министром Владимиром Путиным, за 11 лет не достигла, пожалуй, главной цели: обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения.
Мы изучили удивительный 50-страничный отчет Счетной палаты, который местами больше похож на очередное расследование Навального, и собрали самые важные подробности.
Что это вообще за стратегия?
Первое необходимое уточнение – речь не профессиональном спорте или спорте высших достижений (профессиональные клубы, сборные), а о том, чтобы обычные люди, мы и наши дети, могли заниматься любимым делом: выходить на площадку возле дома, плавать в бассейне или посещать фитнес-центры.
В конце нулевых Правительство подтвердило, что «расходы государства на занятия физической культурой являются экономически эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни».
С этой фразы начинается «Стратегия развития физкультуры и спорта в РФ до 2020 года» – там в далеком 2009-м прописали множество ориентиров и показателей, которых ответственные за спорт ведомства должны достичь к 2020 году. В то время строить воздушные замки на десятилетия было трендом не только в спорте, сейчас в моде другое – рисовать эти замки в настоящем.
А вот главные цели из 2009 года, до которых Минспорт планировал дорасти к нашим дням:
• увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 15,9% в 2008 году до 40% к 2020-му;
• увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, с 20,2% до 50%;
• увеличение количества штатных работников физкультуры и спорта с 295,6 тысячи человек до 360 тысяч;
• повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности с 22,7% до 48%;
• победа сборной России в командном зачете на Играх-2014 в Сочи, вхождение в тройку призеров на других Олимпиадах, а также победа в командном зачете на летней Универсиаде-2013 в Казани.
С последней целью справились, но как выяснилось, не самым честным способом – в ближайшее время Россия потеряет первое место в медальном зачете Сочи-2014 после дисквалификации золотой биатлонной эстафеты и конкретно Евгения Устюгова.
Остальных показателей достигли еще проще. Год назад Минспорт отчитался, что систематически физкультурой и спортом в России занимаются уже 43% населения в возрасте от 3 до 79 лет (58,6 млн).
Ура, к намеченной цели пришли с опережением в 3%.
Но специалисты Счетной палаты, похоже, просто огляделись вокруг, и, прикинув реальное количество спортсменов, в официальные цифры не поверили.
Проверка вышла разгромной.
Минспорт отчаянно завышал статистику, где-то количество занимающихся даже превышало реальное население России
Для начала несколько сухих цифр из отчетности Министерства спорта. Их правдивость каждый может прикинуть самостоятельно – на примере друзей, родственников или соседей.
Итак, Минспорт считает, что сейчас в России:
• систематически физкультурой и спортом в России занимаются 43% населения в возрасте от 3 до 79 лет;
• среди старшего населения (женщины от 55 до 79 лет, мужчины – от 60 до 79) процент регулярно занимающихся спортом – 11;
• в возрастной категории от 15 до 18 лет спортом регулярно занимаются 5,84 млн человек;
• по данным Минспорта о суммарной загруженности спортивных сооружений, спортом в России вообще занимаются 100,3 млн человек – в 2 раза больше цифр из другой отчетности.
Кто не в курсе – по нормативам, занятие спортом считается систематическим, если человек соблюдает необходимый двигательный режим в объеме от 90 до 125 минут в неделю (в зависимости от возраста) и проводит не менее 8 занятий в месяц.
Теперь о претензиях Счетной палаты. Она сверила оптимистичные данные Минспорта со статистикой Росстата (результатами Комплексного наблюдения условий жизни населения) и обалдела – местами получилось даже смешно.
Выяснилось, например, что по данным Минспорта, количество россиян в возрасте от 15 до 18 лет, занимающихся спортом, на 7% превышает общую численность населения России в этой возрастной категории. Согласитесь, чудесно – всего в России живет 5,5 млн парней и девчонок в этом возрасте, а спортом официально занимаются 5,8 млн из них?
В целом, по данным Счетной палаты, сведения Министерства о количестве занимающихся спортом расходятся с реальностью в 2,5 раза. И даже такой коэффициент выглядит слишком оптимистичным.
Похожая картина и в обеспечении населения спортивными сооружениями: в России не нашлось ни одного региона, где доступ к таким объектам имели бы 100% населения. Минспорт дает цифру в 55,7%, но в региональных данных все намного хуже: в Ингушетии всего 16,6%, Дагестане – 28,5%, Московской области – 30,4%, Республике Крым – 32,5%.
И все это несмотря на то, что на федеральном и региональном уровнях бюджетные средства в последние годы шли исключительно на развитие спортивной инфраструктуры.
А вот еще цифры Росстата – словно из другой реальности:
• всего активным отдыхом занимаются 21,6% россиян старше 15 лет;
• 2,8% из них тренируются в спортивной секции или спортивной школе;
• 9,6% посещают абонементные занятия плаванием или фитнесом;
• 10,1% занимаются силовыми тренировками, спортивными танцами, хоккеем, футболом и другим активным отдыхом.
Зачем же Минспорт приукрашивает реальность?
В Министерстве объясняют расхождения в цифрах довольно обтекаемо.
«Что касается расхождений данных статистики, то такие моменты есть, и они требуют выверки. Мы сейчас находимся на этапе разработки большой ведомственной программы цифровой трансформации. Частично она начнет внедряться уже с 2021 года. Надеемся, что это позволит нам иметь корректные цифры, которые будут сходиться с регионами и Росстатом», – успокоил первый зам министра спорта Азат Кадыров.
Понятно, что в нынешней российской системе отчетность важнее реальности, а цифры на бумаге можно рисовать вообще любые – хоть 107% занимающихся спортом, хоть 146 проголосовавших на выборах. Важно отчитаться перед начальством – критерии выполняем, спорт развиваем, бюджеты осваиваем по назначению, а население бодреет и здоровеет с каждым днем.
Но даже счетная Палата заключает: у Минспорта отсутствует какая-либо информационная система, которая содержала бы достоверные сведения о лицах, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Не существует и актуального реестра объектов физкультуры и спорта.
Другими словами, все цифры Минспорта, по сути, брались из воздуха – наверное, если бы 12 лет назад в Стратегии написали, что к 2021 году 100% населения России должны стать олимпийскими чемпионами, Минспорт на днях отчитался бы об успешном выполнении и этой задачи.
Какие еще выводы сделала Счетная палата?
Пожалуй, главный и самый глобальный вывод – для большинства населения физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги недоступны из-за высокой стоимости, недостаточного развития сети физкультурно-спортивных организаций и их удаленности от мест проживания.
Иными словами, заниматься спортом в России дорого и негде. Даже несмотря на то, что за три последних года все бюджетное финансирование массового спорта (почти 250 млрд рублей) уходило на развитие спортивных объектов.
Тем не менее, больше половины россиян (56%) до сих пор не имеют возможности заниматься в бассейне, а почти 60% - в тренажерном зале.
Еще одна забавная подробность – в федеральном законе «О физической культуре и спорте в РФ» вообще нет таких понятий, как «физкультурно-оздоровительные» и «спортивные» услуги. Не прописаны в нем и принципы их предоставления и повышения доступности для граждан.
В каждом регионе делают вид, что помогают населению заниматься спортом – на бумаге помощь прописана красиво и подробно. На деле все оказывается предельно сложно – реальную поддержку занятий спортом проверяющие нашли только в одном регионе – Москве.
Яркий пример Счетной палаты из Воронежской области. Здесь с 2013 года малоимущим слоям населения положена субсидия, возмещающая половину месячного абонемента на занятия в фитнес-центрах. За все время услугой не воспользовался ни один человек.
И что дальше?
Похоже, ничего.
Первая рекомендация Счетной палаты – направить отчет в Совет Федерации и Госдуму, а информационное письмо об итогах – в Правительство. Ни Следственного комитета, ни Генпрокуратуры среди адресатов нет.
Все остальные предложения выглядят слишком туманно и бюрократично, но это понятно – не Счетной палате разрабатывать механизмы, как должен работать спорт в России.
Их рекомендации – взаимодействие государства с физкультурно-спортивными организациями; разработка перечня бесплатных/льготных услуг для малообеспеченных групп; дополнительные меры по привлечению внебюджетных инвестиций; перераспределение бюджетных средств с создания крупных спортивных комплексов на предоставление льготных занятий для малообеспеченных групп населения; проведение проверки данных о численности занимающихся, количестве и продолжительности занятий, реальном уровне загруженности спортивных сооружений и другой отчетной информации – утонут в новой волне приписок, красивых цифр и бесконечного роста массового спорта в России.
Независимо от того, кто будет министром спорта в этот момент – Мутко, Колобков, Матыцин или кто-то еще.
Ведь в национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» наши чиновники уже пообещали, что в России к 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составит 70%.
И можно не сомневаться – так и будет.