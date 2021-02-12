Меню
Спорт
Как сделать миллионы на ЖКХ
массовый спорт
Алексей Авдохин
SPORTS.ru
12 февраля 2021, 18:51

Документ эпохи

Счетная палата проверила, как развивается массовый спорт, и обалдела: заниматься негде и дорого, а Минспорт химичит со статистикой

Документ эпохи

В России беда с массовым спортом – печальный вывод, к которому пришла Счетная палата после проверки доступности для населения занятий физической культурой.

По мнению зампредседателя Счетной палаты Галины Изотовой (именно она проводила проверку), «Стратегия развития физической культуры и спорта в России до 2020 года», утвержденная еще в 2009-м премьер-министром Владимиром Путиным, за 11 лет не достигла, пожалуй, главной цели: обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения.

Мы изучили удивительный 50-страничный отчет Счетной палаты, который местами больше похож на очередное расследование Навального, и собрали самые важные подробности.

Что это вообще за стратегия?

Первое необходимое уточнение – речь не профессиональном спорте или спорте высших достижений (профессиональные клубы, сборные), а о том, чтобы обычные люди, мы и наши дети, могли заниматься любимым делом: выходить на площадку возле дома, плавать в бассейне или посещать фитнес-центры.

В конце нулевых Правительство подтвердило, что «расходы государства на занятия физической культурой являются экономически эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни».

С этой фразы начинается «Стратегия развития физкультуры и спорта в РФ до 2020 года» – там в далеком 2009-м прописали множество ориентиров и показателей, которых ответственные за спорт ведомства должны достичь к 2020 году. В то время строить воздушные замки на десятилетия было трендом не только в спорте, сейчас в моде другое – рисовать эти замки в настоящем.

А вот главные цели из 2009 года, до которых Минспорт планировал дорасти к нашим дням:

• увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 15,9% в 2008 году до 40% к 2020-му;

• увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, с 20,2% до 50%;

• увеличение количества штатных работников физкультуры и спорта с 295,6 тысячи человек до 360 тысяч;

• повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности с 22,7% до 48%;

• победа сборной России в командном зачете на Играх-2014 в Сочи, вхождение в тройку призеров на других Олимпиадах, а также победа в командном зачете на летней Универсиаде-2013 в Казани.

С последней целью справились, но как выяснилось, не самым честным способом – в ближайшее время Россия потеряет первое место в медальном зачете Сочи-2014 после дисквалификации золотой биатлонной эстафеты и конкретно Евгения Устюгова.

Остальных показателей достигли еще проще. Год назад Минспорт отчитался, что систематически физкультурой и спортом в России занимаются уже 43% населения в возрасте от 3 до 79 лет (58,6 млн).

Ура, к намеченной цели пришли с опережением в 3%.

Но специалисты Счетной палаты, похоже, просто огляделись вокруг, и, прикинув реальное количество спортсменов, в официальные цифры не поверили.

Проверка вышла разгромной.

Минспорт отчаянно завышал статистику, где-то количество занимающихся даже превышало реальное население России
Для начала несколько сухих цифр из отчетности Министерства спорта. Их правдивость каждый может прикинуть самостоятельно – на примере друзей, родственников или соседей.

Итак, Минспорт считает, что сейчас в России:

• систематически физкультурой и спортом в России занимаются 43% населения в возрасте от 3 до 79 лет;

• среди старшего населения (женщины от 55 до 79 лет, мужчины – от 60 до 79) процент регулярно занимающихся спортом – 11;

• в возрастной категории от 15 до 18 лет спортом регулярно занимаются 5,84 млн человек;

• по данным Минспорта о суммарной загруженности спортивных сооружений, спортом в России вообще занимаются 100,3 млн человек – в 2 раза больше цифр из другой отчетности.

Кто не в курсе – по нормативам, занятие спортом считается систематическим, если человек соблюдает необходимый двигательный режим в объеме от 90 до 125 минут в неделю (в зависимости от возраста) и проводит не менее 8 занятий в месяц.

Теперь о претензиях Счетной палаты. Она сверила оптимистичные данные Минспорта со статистикой Росстата (результатами Комплексного наблюдения условий жизни населения) и обалдела – местами получилось даже смешно.

Выяснилось, например, что по данным Минспорта, количество россиян в возрасте от 15 до 18 лет, занимающихся спортом, на 7% превышает общую численность населения России в этой возрастной категории. Согласитесь, чудесно – всего в России живет 5,5 млн парней и девчонок в этом возрасте, а спортом официально занимаются 5,8 млн из них?

В целом, по данным Счетной палаты, сведения Министерства о количестве занимающихся спортом расходятся с реальностью в 2,5 раза. И даже такой коэффициент выглядит слишком оптимистичным.

Похожая картина и в обеспечении населения спортивными сооружениями: в России не нашлось ни одного региона, где доступ к таким объектам имели бы 100% населения. Минспорт дает цифру в 55,7%, но в региональных данных все намного хуже: в Ингушетии всего 16,6%, Дагестане – 28,5%, Московской области – 30,4%, Республике Крым – 32,5%.

И все это несмотря на то, что на федеральном и региональном уровнях бюджетные средства в последние годы шли исключительно на развитие спортивной инфраструктуры.

А вот еще цифры Росстата – словно из другой реальности:

• всего активным отдыхом занимаются 21,6% россиян старше 15 лет;

• 2,8% из них тренируются в спортивной секции или спортивной школе;

• 9,6% посещают абонементные занятия плаванием или фитнесом;

• 10,1% занимаются силовыми тренировками, спортивными танцами, хоккеем, футболом и другим активным отдыхом.

Зачем же Минспорт приукрашивает реальность?

В Министерстве объясняют расхождения в цифрах довольно обтекаемо.

«Что касается расхождений данных статистики, то такие моменты есть, и они требуют выверки. Мы сейчас находимся на этапе разработки большой ведомственной программы цифровой трансформации. Частично она начнет внедряться уже с 2021 года. Надеемся, что это позволит нам иметь корректные цифры, которые будут сходиться с регионами и Росстатом», – успокоил первый зам министра спорта Азат Кадыров.

Понятно, что в нынешней российской системе отчетность важнее реальности, а цифры на бумаге можно рисовать вообще любые – хоть 107% занимающихся спортом, хоть 146 проголосовавших на выборах. Важно отчитаться перед начальством – критерии выполняем, спорт развиваем, бюджеты осваиваем по назначению, а население бодреет и здоровеет с каждым днем.

Но даже счетная Палата заключает: у Минспорта отсутствует какая-либо информационная система, которая содержала бы достоверные сведения о лицах, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Не существует и актуального реестра объектов физкультуры и спорта.

Другими словами, все цифры Минспорта, по сути, брались из воздуха – наверное, если бы 12 лет назад в Стратегии написали, что к 2021 году 100% населения России должны стать олимпийскими чемпионами, Минспорт на днях отчитался бы об успешном выполнении и этой задачи.

Какие еще выводы сделала Счетная палата?

Пожалуй, главный и самый глобальный вывод – для большинства населения физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги недоступны из-за высокой стоимости, недостаточного развития сети физкультурно-спортивных организаций и их удаленности от мест проживания.

Иными словами, заниматься спортом в России дорого и негде. Даже несмотря на то, что за три последних года все бюджетное финансирование массового спорта (почти 250 млрд рублей) уходило на развитие спортивных объектов.

Тем не менее, больше половины россиян (56%) до сих пор не имеют возможности заниматься в бассейне, а почти 60% - в тренажерном зале.

Еще одна забавная подробность – в федеральном законе «О физической культуре и спорте в РФ» вообще нет таких понятий, как «физкультурно-оздоровительные» и «спортивные» услуги. Не прописаны в нем и принципы их предоставления и повышения доступности для граждан.

В каждом регионе делают вид, что помогают населению заниматься спортом – на бумаге помощь прописана красиво и подробно. На деле все оказывается предельно сложно – реальную поддержку занятий спортом проверяющие нашли только в одном регионе – Москве.

Яркий пример Счетной палаты из Воронежской области. Здесь с 2013 года малоимущим слоям населения положена субсидия, возмещающая половину месячного абонемента на занятия в фитнес-центрах. За все время услугой не воспользовался ни один человек.

И что дальше?

Похоже, ничего.

Первая рекомендация Счетной палаты – направить отчет в Совет Федерации и Госдуму, а информационное письмо об итогах – в Правительство. Ни Следственного комитета, ни Генпрокуратуры среди адресатов нет.

Все остальные предложения выглядят слишком туманно и бюрократично, но это понятно – не Счетной палате разрабатывать механизмы, как должен работать спорт в России.

Их рекомендации – взаимодействие государства с физкультурно-спортивными организациями; разработка перечня бесплатных/льготных услуг для малообеспеченных групп; дополнительные меры по привлечению внебюджетных инвестиций; перераспределение бюджетных средств с создания крупных спортивных комплексов на предоставление льготных занятий для малообеспеченных групп населения; проведение проверки данных о численности занимающихся, количестве и продолжительности занятий, реальном уровне загруженности спортивных сооружений и другой отчетной информации – утонут в новой волне приписок, красивых цифр и бесконечного роста массового спорта в России.

Независимо от того, кто будет министром спорта в этот момент – Мутко, Колобков, Матыцин или кто-то еще.

Ведь в национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» наши чиновники уже пообещали, что в России к 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составит 70%.

И можно не сомневаться – так и будет.

Материалы по теме
Московские фитнес-клубы из-за коронавируса оказались на грани банкротства
Россияне смогут оформить налоговый вычет за оплату занятий спортом
Директора Центра подготовки российских сборных команд задержали по делу о растрате
Сейчас на главной
Власти Белоруссии обвинили Марию Колесникову в заговоре с целью захвата власти
мария колесникова
Власти Белоруссии обвинили Марию Колесникову в заговоре с целью захвата власти
Правоохранительные органы Белоруссии возбудили против члена президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Марии Колесниковой два новых уголовных дела
Президент Белоруссии призвал граждан отказаться от смартфонов в пользу кнопочных телефонов
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии призвал граждан отказаться от смартфонов в пользу кнопочных телефонов
Александр Лукашенко рекомендовал гражданам пользоваться кнопочными телефонами потому, что «американская разведка ведет за гражданами активную слежку через смартфоны»
Бизнес
Лига выдающихся мошенников
Изобретателя «квантового структурного преобразователя» — а на самом деле куска чёрной трубы — Евгения Мурышева в ноябре 2020 года признали невиновным. Его подозревали в мошенничестве, следствие длилось шесть лет: Мурышев заставил энергетиков в городе Муром поверить, что его труба сама греет воду
Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом
антироссийские санкции
Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы разорвать отношения с Евросоюзом, если против страны будут введены «чувствительные для экономики» санкции
В японском правительстве появился министр одиночества
правительство
В японском правительстве появился министр одиночества
Главой Минодиночества стал Тэцуси Сакамото, который будет совмещать эту должность с работой в Министерстве регионального развития. Глава нового министерства займется решением проблем одиноких жителей Японии
Минцифры предложило изменить российские телефонные номера
минцифры
Минцифры предложило изменить российские телефонные номера
Минцифры России предложило изменить телефонные номера и вместо нынешнего кода «8» при совершении междугородних звонков и звонков на мобильные телефоны использовать код «0»
Разогнать за 10 тысяч рублей
акции протеста
Разогнать за 10 тысяч рублей
Премии получили сотрудники спецполка МВД - главного «митингового» подразделения главка полиции Москвы, а также некоторые сотрудники полиции, которые помогали с оформлением задержанных и участвовали в регулировке улиц
Авторская колонка
Когда начнётся Третья мировая?
Каждый день какое-нибудь российское СМИ заговорщицким тоном сообщает мне, что, по их данным, в генштабе Швеции, Люксембурга или Швейцарии группа офицеров разрабатывает план высадки десанта на Камчатке
Авдерин Валерий
Авиакомпания S7 разрешила перевозить на одном рейсе до пяти животных
авиакомпании
Авиакомпания S7 разрешила перевозить на одном рейсе до пяти животных
Авиакомпания S7 увеличила количество животных, которых можно будет провозить на одном рейсе. Теперь на борт будут допускать до пяти питомцев. Новые правила ступают в силу 15 февраля
Россия выплатит Алексею Навальному компенсацию за незаконное задержание на Болотной площади в 2012 году
Алексей Навальный
Россия выплатит Алексею Навальному компенсацию за незаконное задержание на Болотной площади в 2012 году
Минюст России не стал обжаловать решение ЕСПЧ в Страсбурге о выплате компенсации Алексею Навальному за незаконное задержание во время протестной акции на Болотной площади в 2012 году
Государственная группа отравителей
ФСБ
Государственная группа отравителей
Издания The Insider и Bellingcat опубликовали новое расследование о причастности сотрудников ФСБ России к расправам над оппозиционными деятелями. Это расследование посвящено отравлению журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы-младшего
Страны Евросоюза приступили к подготовке новых санкций против российской элиты
антироссийские санкции
Страны Евросоюза приступили к подготовке новых санкций против российской элиты
Страны Евросоюза приступили к подготовке нового пакета антироссийских санкций. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано
Подмосковный полицейский отказался выполнять приказ о разгоне протеста и уволился
МВД
Подмосковный полицейский отказался выполнять приказ о разгоне протеста и уволился
В Московской области капитан полиции Николай Королев написал рапорт об уходе после получения приказа о разгоне участников протестного митинга
ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов для 12 млн абонентов
сотовая связь
ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов для 12 млн абонентов
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении мобильного оператора Tele2 из-за повышения стоимости услуг связи для абонентов
В мире
Совет Европы потребовал от главы МВД России объяснений по поводу жесткого разгона протестов
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович направила Владимиру Колокольцеву письмо, в котором выразила свою обеспокоенность по поводу жестких действий полиции
«Загадочный» россиянин купил за 140 млн долларов бывший участок Дональда Трампа в Палм-Бич
элитная недвижимость
«Загадочный» россиянин купил за 140 млн долларов бывший участок Дональда Трампа в Палм-Бич
Неизвестный россиянин купил за, порядка 10,4 миллиарда рублей, бывший участок в Палм-Бич экс-президента США Дональда Трампа и миллиардера Дмитрия Рыболовлева
«Очень похоже на массовые беспорядки»
акции протеста
«Очень похоже на массовые беспорядки»
Генпрокуратура заявила о незаконности призывов и участия в акции солидарности с супругой Алексея Навального Юлией, которая запланирована на 14 февраля - в День всех влюбленных
Александр Лукашенко приедет в Россию за кредитом для Белоруссии в 3 млрд долларов
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко приедет в Россию за кредитом для Белоруссии в 3 млрд долларов
Президент Белоруссии в ближайшее время приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Главы двух государств планируют обсудить вопрос о предоставлении Минску нового кредита