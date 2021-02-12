Лига выдающихся мошенников
Россия признала существование вечного двигателя. Это кусок чёрной трубы в Муроме
Изобретателя «квантового структурного преобразователя» — а на самом деле куска чёрной трубы — Евгения Мурышева в ноябре 2020 года признали невиновным. Его подозревали в мошенничестве, следствие длилось шесть лет: Мурышев заставил энергетиков в городе Муром поверить, что его труба сама греет воду. Казус из глубинки сразу попал в новости: никто не понимал, как потрепанный старичок в очках в образе безумного ученого может продать «вечный двигатель» государству за 100 миллионов рублей — и это окажется законным. Что-то здесь было не так.
Репортёр Baza покопался в этой истории и обнаружил, что за Мурышевым стоит целая «лига выдающихся джентльменов», среди которых генерал службы внешней разведки, топ-менеджер Газпрома и чиновник из администрации президента — все они лоббировали антинаучные изобретения много лет подряд. Мурышев внедрил свой «преобразователь» как минимум в девяти областях России, а филиалы его компаний удалось найти даже в закрытых атомных городах. Как они провернули эту аферу? И может ли «квантовый преобразователь» реально работать? Чтобы разобраться, нужно совершить путешествие по самым громким псевдонаучным стихиям последних десятилетий: от «памяти воды» и «детекторов ауры» до «холодного термоядерного синтеза» и «энергетического спектра Земли» — ведь команда Мурышева укротила их все.
Старик путешествует
«Это совсем другая физика. Явления, происходящие под его воздействием, не вписываются в рамки классической науки. Мы научились использовать энергию квантов. В воде с температурой 70°С появляется лёд. Пощупать и разглядеть его невозможно — он представлен в виде микроскопических частичек, которые и захватывают свободные электроны. Поверить в это, конечно, трудно, зато температура воды повышается ощутимо. Фокус в том, что прибор не требует никакого питания. Чистый конструктив»*. Это псевдонаучное месиво — рекламная статья про «квантовый структурный преобразователь» в старой газете, прибор нужно установить в котельную. Цой, Башлачёв и Майк Науменко когда-то работали в романтичной угольной кочегарке, вырастив вокруг неё культ. Но кочегары больше не нужны: воду теперь греет газ, она течёт по трубам и отапливает целые города. Рок-звёзды не ходят в газовые котельные — только скучающие операторы и один гениальный изобретатель.
За 15 лет Евгений Мурышев объездил полстраны и установил свой «квантовый преобразователь» в Москве и Владимире, в Химках, Коломне, Норильске, Твери, Великом Новгороде, Коврове, Ярославле, Курске, Туле и Белгороде — и это только то, что журналистам удалось найти уже после скандала. Во время гастролей Мурышев всегда был убедителен и знал свою аудиторию: простым работягам в котельных он давал прикоснуться к настоящей науке, а их начальники в кабинетах и так считали каждый лишний киловатт/рубль, когда Мурышев вдруг врывался со своей чудо-трубой и предлагал сэкономить треть всего газа, который сжигал город. Грех было не попробовать.
«Квантовый структурный преобразователь» обещал поднять КПД выше 100% — это универсальный маркер «вечного двигателя»: замкни такую трубу в кольцо, и можно греться бесконечно долго. Физики называют это нарушением первого и второго законов термодинамики: энергия не возникает сама по себе, в реальности всегда приходится потратить больше усилий на её получение. Мурышев знал это: он хитрый, а не безумный человек. Поэтому его легенда о сути «преобразователя» будет несколько раз меняться прямо на лету, — а пока продавать чудо-трубу нужно было быстро, ведь её постоянно возвращали клиенты, не обнаружившие эффекта.
В 2006 году изобретателю крупно повезло: власти города Муром подписали с ним контракт сразу на 17 лет — до 2023 года. Специальная формула в договоре гарантировала, что он будет получать половину от денег, якобы сэкономленных на газе, и даже если Муром захочет без причины разорвать соглашение, всё равно придётся платить до конца срока. Сейчас общая сумма по этому действующему контракту достигает полумиллиарда рублей — если учитывать как уже отправленные Мурышеву деньги, так и долги города перед ним. Сколько же Мурышев заработал на всех городах, где ставил «преобразователь», — просто неизвестно.
Власть в Муроме сменилась в 2011 году, новый мэр обнаружил финансовую кабалу: установки не давали никакого эффекта, зато съедали по 5 миллионов рублей за сезон — их педантично выплачивали загадочному изобретателю. Город начал судиться — но безуспешно. Потом добавилось уголовное дело о мошенничестве, за 6 лет в нём набралось 44 тома. Но и Мурышев не собирался сдаваться: тут и там возникали учёные, которые утверждали, что «преобразователь» теоретически может работать. Следователи запутались, Мурышев ликовал: теперь суд в маленьком Муроме фактически должен был доказать или опровергнуть существование вечного двигателя — а значит, играл на его поляне.
Пресс-секретарём загадочного академика оказался прокремлёвский политтехнолог Антон Коробков-Землянский, — директор из «Сколково» и экс-пиарщик Филиппа Киркорова. По данным Baza, Коробков помогает Мурышеву формировать его положительный образ в прессе в ответ на негатив. За последние три года появилось много анонимных комплиментарных статей про «беззащитного инноватора» где обязательно упоминается, что изобретателю уже 73 года, и его сердце может не выдержать очередного процесса.
В коридорах суда же Мурышев запугивал противников: мол, у него «связи на самом верху», а атаки на его изобретение угрожают «национальной безопасности». Он писал жалобы даже на имя главы ФСБ Патрушева — и Патрушев вдруг отвечал ему (копия переписки есть в распоряжении редакции). Всё потому, что в кулуарах «академик» не врал: у него действительно «серьёзные друзья».
Кто такой Мурышев на самом деле
Вот что известно про Евгения Мурышева точно: начинал слесарем на заводе ЗИЛ в Москве в 60-х, потом перешёл Институт химии и механики (ЦНИИХМ) на Автозаводской — это старейший центр создания взрывчатых веществ в России. Там Мурышев стал оружейником: улучшал фугасно-осколочные снаряды и бомбы, потом дорос до ведущего инженера лаборатории. В последнее время ЦНИИХМ упоминался только в двух новостях: они зачем-то создали порох из льна и конопли, а ещё в прошлом году США объявили против него санкции за разработку вируса-трояна Triton, который атаковал нефтехимические объекты на Ближнем Востоке — в рамках каких-то геополитических игр.
Любопытно, что Евгений Мурышев когда-то тоже увлекался политикой. Он из «красно-коричневых»: в 1998 году вместе с генералом Борисом Тарасовым создал патриотическое «Общество „Отчизна“», которое даже избиралось в Госудуму в составе блока «Русское дело» Александра Коржакова — всесильного охранника Бориса Ельцина: «Был нарисован образ „Новой России на Трёх Китах“: национальном (общинность, воинская верность, любовь к семье, хлебосольство), социальном (бесплатные блага) и мировом (японском, а не американском)». Между делом Мурышев получит звание академика — только не в Академии наук, а в «Международной академии информатизации», которая известна торговлей степенями среди прорицателей и колдунов. МАИ — это обитель учёных-изгнанников и шарлатанов, зато презентабельная: их главный офис с видом на Кремль и сейчас находится в особняке на Тверской, справа от отеля «Ритц-Карлтон», а среди почётных членов был патриарх Алексий II (это примерно как Рамзан Кадыров, который стал академиком РАЕН).
Уволившись из института, Мурышев перешёл на работу в самый главный завод России, который делает космические аппараты, — НПО имени Лавочкина. Это сейчас его новые разгонные блоки «Фрегат» отправляются на орбиту буквально каждые два месяца, а тогда в 90-х завод еле держался на ногах. По иронии, именно здесь Мурышев окончательно погрузится в альтернативную физику, попутно вовлекая коллег. В соавторы своего главного изобретения — трубы со стальными колечками внутри, которые должны менять свойства воды, — станет начальник всего «Лавочкина» Анатолий Баклунов, а вместе с ним Мурышев тайно впишет в патент директора «Норильского никеля» Джона Хагажеева и бизнесмена Хендрика Ван ден Торена из Германии — всех, у кого будущий «квантовый структурный преобразователь» и правда тестировался, но не показал результатов. Позже на суде эти люди открестились от упоминания в патенте — потому что даже не знали о нём.
Для эпохи девяностых — где были Чумак, Джуна, Кашпировский и продавцы «красной ртути» — Мурышев выглядит не самым примечательным персонажем: потому что его триумф случится позже, уже в нулевых, как и у легендарного Виктора Петрика. Патентные бюро завалены вечными двигателями: там проверяют только наличие нужных бумажек, а не их содержание. Большинство таких «патентных гениев» всплывали именно с военных заводов и засекреченных институтов — но к успеху приходили только те, кому удавалось завербовать своих представителей во властных структурах.
Мурышев терпелив и настойчив: следующие 20 лет он будет избегать публичности и не даст ни одного интервью. Зато Baza обнаружила, что из влиятельных людей, которых он брал в партнёры, складывается целая лига «спасителей мира» — все знакомы друг с другом и все рано или поздно заражались псевдонаукой.
«Русский двигатель» и холодный термояд
Свой главный бренд академик Мурышев назвал просто и пафосно — «Русский двигатель». Первым партнёром по фирме стал его товарищ из политики Владимир Федоровых — знакомый из партии генерала Тарасова, который параллельно вкладывался в бизнес по продаже кислородных коктейлей и аппаратов для электрофореза (хотя физиотерапия бездоказательна), а позже — БАДов и гомеопатии под маркой Vita Gold (её и сейчас можно найти в магазинах, хотя БАДы — это не лекарства, а гомеопатия просто не работает). Второй стартапер-партнёр Мурышева Александр Лищук состоял в благотворительном фонде «Здоровая нация — сильное Отечество» — смеси из православных, ветеранских, казаческих и дворянских организаций, включая «Фонд святителя Луки».
В 1998 году Мурышев вместе с Лищуком патентует одно из своих первых изобретений с намёком технологическую революцию — «многотопливный двигатель», который должен был управлять сам собой с помощью датчиков. В соавторах патента — Виктор Брилев. Помимо работы в «Русском двигателе» он был представителем австрийского фонда Wensar (Unifin) — инвестировал в энергетику и продавал сотни вагонов с химикатами. Божена Рынска в 2004 году называла владельца фонда, «Амиэля Якупова», крупнейшим спонсором синагоги на Большой Бронной улице в Москве. Но гораздо важнее, что Брилев В.Л. и Якубов А.Э. вместе запатентовали свой способ «холодного ядерного синтеза» — это знаменитая псевдонаучная концепция, по которой якобы можно добиться деления и слияния ядер атомов чуть ли не при комнатной температуре, — а значит, потратить минимальные усилия для того, чтобы получить огромную энергию.
Конечно, холодного термояда не существует. Мурышев грезил им еще в ЦНИИХМ, но позже понял, что тема воспринимается враждебно — поэтому никогда не заявлял, что ядерный синтез используется в его «ноу-хау». Изобретателя «подставили» его же менее аккуратные агенты-продавцы. Самый загадочный из них — Сергей Шевляков. Вот письмо 2010 года, где сотрудница энергетической компании рассказывает, кто приезжал к ним с «чудо-трубой»: «На прошлой неделе встречалась с представителем „Русского двигателя“. Спешу поделиться впечатлениями. Шевеляков (автор перепутала одну букву в фамилии. — Прим. редакция трудится в Администрации Президента РФ: „всё новое поначалу всегда воспринимается в штыки, 99% учёных в нашей стране — ретрограды, не способные мыслить за рамками академической науки“. Короче говоря, политика фирмы — „устанавливайте у себя и наблюдайте грандиозный эффект — мы рассказывать не будем“. Слегка завесу тайны господин Шевеляков всё же приоткрыл. Работа устройства основана на принципах релятивистской термодинамики, все процессы происходят на молекулярном уровне; были вскользь упомянуты вихревые теплогенераторы, и даже „холодный термоядерный синтез“»*.
Журналисты обнаружили, что Шевляков С. В. действительно работал в Администрации Президента в начале 2000-х, — где он занимал должность «замначальника сводного отдела экономического управления». Потом Шевляков перешел в Минпромнауки РФ, где был главой департамента оборонной промышленности и курировал разные выставки технологий, например «Брюссель-Эврика 2002». В мае 2009 года Шевляков вместе с Мурышевым создаёт «Концерн „Солнечный ветер“» — самую загадочную фирму изобретателя. Их офис открывается на Мясницкой, в здании нынешнего ФРИИ — фонда венчурных инвестиций. Чем конкретно занимался «Солнечный ветер», не удаётся выяснить до сих пор. Зато у него была целая сеть филиалов по стране, и во всех адресах чувствуется тяга к секретному, военному или научному, — ничем другим, кроме фетишизма или страсти к мистификации, эти места связать не удаётся.
Например, филиал в Екатеринбурге был в здании оборонного завода ЗиК, а в Раменском — на фабрике «НПО Логис», которая производит обнаружители взрывчатых веществ для спецслужб. Филиал в Перми указан по адресу «Красноборская, 777» — но в реальности на этой улице нет такого дома. «Объект 777» — это шифр советского завода ракетного топлива, к которому от Перми тянется мрачная дорога вглубь леса мимо кладбища. Тут работал завод «Тривектр», который оказался крупнейшим в мире производителем прекурсора для изготовления амфетамина на чёрном рынке. Был очень крупный скандал, директор бежал в Израиль, утверждая, что на самом деле производство всё время крышевали генералы ФСКН. Как именно «Солнечный ветер» Мурышева мог получить на «Тривектре» помещение — неясно, но в 2011 году заводом всё ещё формально владела жена опального директора.
Филиалы у концерна Мурышева есть даже в закрытых атомных городах: например, в Озёрске под Челябинском, где стоит советский ядерный завод «Маяк», и в Железногорске под Красноярском, — с 2013 года «Солнечный ветер» стал резидентом здешнего инновационного кластера: обещал производить детекторы радиации, но исчез из списков уже через год. Ещё в загадочный концерн входил завод постоянных магнитов в Москве, а также у них был странный контракт на создание ТВ-сети в Чувашии — и это буквально всё, что удалось найти о самой загадочной компании Мурышева. Зато кроме Шевлякова из Администрации Президента у «Солнечного ветра» есть ещё два очень неординарных совладельца.
«Солнечный ветер», силовики и мечты о вихрях
Павел Шарай — генерал-лейтенант Службы внешней разведки, друг Сергея Чемезова и коллега Владимира Путина по КГБ в Германии. Он даже фигурирует в знаменитых «панамских архивах»: связанная с ним компания должна была протягивать континентальный оптоволоконный кабель от Финляндии до Казахстана по проекту «Ростеха». В «Солнечном ветре» у него была доля 20%. А ещё Шарай был «решальщиком», по словам общественницы Ольги Романовой.
Она неоднократно утверждала, что «Пал Палыч» рекламировал ей свои «услуги по удачным заносам следствию и суду» — то есть брал взятки: «Практически каждый день Шарай приносил мне свежие документы из дела [моего мужа]. Последней была бумага, где написано, что он переквалифицируется из подозреваемого в свидетеля. На этом моменте я 1,5 млн долларов в конце концов и отдала. После чего посредник исчез навсегда»*. Без сомнения, Шарай был самым влиятельным из друзей и партнёров Мурышева, но в 2019 году генерал тихо скончался, избежав каких-либо некрологов в прессе.
Анатолий Стехин — научный сотрудник Центра медико-биологических рисков ФМБА России, ещё один партнёр Мурышева в концерне, с такой же 20% долей. Стехин — адепт «структурированной воды», автор множества антинаучных книг на эту тему, фактически главный исследователь «памяти воды» в России: особая мода на неё появилась после телеблокбастера «Великая тайна воды» 2006 года, где заявлялось, что воду можно правильно облучать молитвами и неправильно — тяжёлым роком. Неважно, что все гипотезы про «устойчивые кластеры в воде» многократно опровергались и разоблачались. Учёные, которых завлекла альтернативная физика, рассуждают не научными фактами, а красивыми образами — их буквально завораживает то, как жидкость закручивается в воронку.
Видимо, поэтому партнер Мурышева Стехин стал совладельцем «Научно-производственного предприятия „Вихревые Технологии“». Что это за контора? Мы нашли их презентацию из Дубны: чтобы спасти Россию и обогнать Америку, обречённую на финансовый крах, компания Стехина предлагала инвестировать в собственные «гидровихревые генераторы ПЖ 3.00.00», — как раз о них выше упоминал Шевляков из Администрации Президента. Они якобы меняют структуру воды, «активируя её», — из-за этого цыплята на «Среднеуральской птицефабрике» растут без всяких стимуляторов, а в Ширакской области в высокогорьях Армении свёклу гигантских размеров уже много лет поливают именно этой «структурированной водой». Реклама таких проектов всегда одинаковая и напоминает хрестоматийный ролик про «витализатор Алоиса Грубера».
Но специалисты «Вихревых Технологий» Стехина уверены, что закрученная вода — ключ и к революции в энергетике тоже. Всё благодаря ещё одной древней гипотезе: турбулентность у «адептов воды» якобы выступает самым лучшим нагревателем за счёт явления кавитации — это когда в воде возникают и быстро схлопываются пузырьки воздуха (на самом деле они только разрушают лопасти и путают датчики температуры). Вы могли не слышать об этом, но идея «вихревых теплогенераторов» настолько популярна, что при беглом поиске в Google сейчас можно найти десятки компаний, внедряющих их в госучреждения и торговые центры по миллиону рублей за штуку, — и КПД всегда «не ниже 100%». Самое крутое, что нашла Baza в этой сфере, — «вихревые генераторы» установили даже на космодроме «Восточный», а на Avito висят объявления о продаже таких устройств с рук.
C «Вихревыми Технологиями» связана еще одна яркая история: в эту компанию инвестировал фонд «ЦАИР» — за ним стоит скромный человек Алексей Феликсович Власов. Когда в 1998 году страна фактически объявила себя банкротом — то есть «грянул дефолт», — Власов был директором самой первой русской фондовой биржи, «колыбели для брокеров», которая располагалась в здании Почтамта на Мясницкой (с тех пор он закрыт фальш-фасадом). То, что случилось дальше, теперь рассказывают учебники по новейшей экономике: игроки захотели обналичить акции и забрать свои деньги, но биржа внезапно схлопнулась, — в её сейфе зияла пустота. Директор Власов исчез — его даже объявили в федеральный розыск. Сейчас этот самый Власов стал венчурным инвестором и колесит по регионам с лекциями о том, как вкладываться в инновации. Он вообще не скрывается и даже распоряжается грантами из бюджета. Человек, которого мечтали найти и растерзать десять тысяч богатейших финансистов в момент самого глубокого экономического кризиса в истории России, с 2007 года вкладывался в вечные двигатели «лиги» Евгения Мурышева.
Череду таинственных связей завершает то, что в 2017 году весь концерн «Солнечный ветер» купил долю в фирме Умара Автурханова — одного лидеров Чечни в девяностых, возглавлявшего антидудаевскую коалицию, и бывшего замруководителя Налоговой службы России. В нулевые Автурханов с сыном Рамзаном ушёл в коммерцию, но какие именно дела связывали влиятельную чеченскую семью с Мурышевым и его «лигой», выяснить не удалось. У одной из фирм Автурханова, впрочем, есть лицензия на товарный знак «вода питьевая УМНАЯ».
История Мурышева показывает, что люди любых званий, должностей, образования и богатства падки на антинаучные теории. Как же на самом деле работает «квантовый структурный преобразователь»? Может ли он правда нагревать воду? Мы собрали и внимательно изучила объяснения «академика» и его защитников вместе с физиками — рассказываем коротко, в чём тут магия.
Почему «квантовый преобразователь» не может работать
Если вы не готовы вникать в научный разбор — этот раздел текста можно пролистнуть.
В самом патенте Мурышева конструкция «преобразователя» описана так: «элемент, содержащий конфузор, диффузор и хотя бы одну кольцевую канавку»* — то есть это стальная труба с двумя горлышками, а внутри она ребристая. Именно эти колечки внутри должны были как-то поменять воду.
Доказательства этого искал профессор Андрей Тихонов из Ивановского университета. Он заявляет, что наблюдал «возрастание энтропии на 200%, снижение фрактальности вдвое и рост среднеквадратичного отклонения втрое»*. Физики, опрошенные изданием, не смогли понять, что этот набор слов может говорить о свойствах воды, — разве что это «синонимы фразы „вода нагрелась“». Удивительно здесь то, что Тихонов изучал воду в «ГРВ-камере» — это самое популярное устройство для «фотографирования ауры» и «биополя человека». На самом деле никакой ауры не существует.
Но самую подробную и одиозную экспертизу устройства Мурышева сделали четыре инженера из газпромовской компании во Владимире, — там есть отсылки к квантовой механике и прямо утверждается, что «преобразователь» — это вечный двигатель. Вот самый важный фрагмент из неё:
«Источником внешней энергии в данном случае являются „горячие“ электроны проводимости, в некотором количестве присутствующие в металле КСП при любой температуре. При взаимодействии с водой „горячие“ электроны отдают свою энергию и перестают быть „горячими“, но, поскольку контур заземлён, концентрация „горячих“ электронов восстанавливается за счёт взаимодействия с энергетическим электронным спектром Земли. Таким образом, получается практически бесконечный источник энергии».
Конечно, никакого «энергетического электронного спектра Земли» просто не существует. Но чтобы разобраться, следователи допросили главу комиссии РАН по лженауке, академика Евгения Александрова. Он защищал диплом по физике полупроводников, а потом диссертацию по квантовой механике. В отличие от инженеров, которые вообще не заканчивали физмат:
«Когда говорится, что в металле имеются электроны с энергией в несколько электрон-вольт (энергия Ферми), имеется в виду кинетическая энергия этих электронов. Они действительно очень быстро движутся, так же, как и электроны в любом атоме. Но электроны очень сильно притягиваются ионами — или атомным ядром в атоме. Именно поэтому эти очень быстрые электроны не вылетают из куска металла наружу. Отобрать энергию у быстрых электронов в металле принципиально невозможно также и потому, что их кинетическая энергия имеет нетепловой характер. Она связана с фундаментальным квантово-механическим явлением, известным как принцип запрета Паули. Этот принцип обеспечивает устойчивость атомов и существование твердых тел. Любая возможность нарушения принципа Паули привела бы к разрушению физического мира, каким мы его знаем. Поэтому извлечь и использовать кинетическую энергию электронов в металле невозможно»*.
Академик Александров изучил и сам преобразователь: «Претенциозное название не имеет никакого отношения ни к конструкции устройства, ни к его функциям: никакой связи с квантовыми явлениями вихреобразование в трубе не имеет. Переименование банальной вихревой трубы в КСП имеет очевидные декоративные цели с тем, чтобы впечатлить наивного потребителя этой техники её „высокой научностью“».
Вердикт РАН: устройство «неработоспособно на уровне основополагающих принципов физики».
Когда Мурышев понял, что его разоблачили на таком уровне, — пришлось срочно искать новое объяснение. Теперь сама вода под высоким давлением якобы била по трубе так сильно, что в ней возникали «мартенситные переходы», — это то, что происходит со сталью при хорошей закалке, когда металл слегка меняет структуру своей кристаллической решётки. «Мартенситные переходы» были открыты ещё в 60-х годах прошлого века и идеально подходили Мурышеву под «преобразователь», но их ещё надо было обнаружить. Владимир Пушин из Института физики металлов уральского РАН в Екатеринбурге — действительно авторитетный учёный с десятками научных трудов — решил помогать самозванцу. Мурышеву нужен был человек, посвятивший изучению мартенситов всю жизнь, — чтобы он «нашёл» их и здесь тоже.
«Впервые комплексно исследованы структурно-фазовые изменения в образцах нержавеющей стали, подвергнутых длительному высокочастотному (50 МГц) гидродинамическому воздействию под высоким давлением (2–3 ГПа) в устройстве специальной конструкции. Обнаружено, что сплошной приповерхностный слой стали толщиной до 100 мкм имеет мартенситную структуру, сформированную деформационно-индуцированными двойникованными кристаллами. Наличие асимметрии фаз может привести, например, к устойчивому тепловыделению (генерации тепла)».
Это цитата из совместной научной статьи Мурышева и Пушина в 2017 году. Мы показали её физикам, изучающим «мартенситы»: там нет доказательств и объяснений, откуда в обычной котельной взялось давление воды в 3 гигапаскаля — это 29 тысяч атмосфер — и откуда взялась частота ударов воды в 50 мегагерц — то есть 50 миллионов раз в секунду. Это невероятные величины. 100 микрометров стали — это толщина человеческого волоса. Невозможно, чтобы такой тонкий слой нагрел мощный поток воды хотя бы на 1 градус. Но самое главное: «мартенситные переходы» не могут происходить бесконечно, без остановки, с такой частотой на протяжении нескольких лет — металл просто испортится бы за день.
Мурышев и Пушин знали, что в настоящем научном журнале цензоры не пропустили бы такую безграмотную статью. Поэтому изобретателю пришлось заплатить — это прямо прописано внизу мелким шрифтом. Журнал «Фундаментальные исследования» — фигурант громкого списка комиссии РАН по фальсификации, благодаря которому произошла самая крупной чистка русских научных журналов с начала века, в сотнях из них нашли плагиат, дублирования и лженауку, академия наук рекомендовала отозвать у них лицензии.
Ещё одну независимую экспертизу «вечного двигателя» в 2016 году проводил Московский энергетический институт (НИУ МЭИ) — но они не нашли никакого эффекта от «преобразователя» или хотя бы смысла в его работе. Профессор Андрей Ефимов даже привлёк к исследованию своих студентов, когда, по словам источников издания, ему вдруг стали поступать угрозы: «[Ефимов] принципиально выступил против этого изобретения, но к нему стали подходить и угрожать, чтобы он не лез. Он мне тогда сказал, что мужик старой советской закалки и жуликов не боится».
В мае 2016-го профессор Ефимов внезапно умер, а Мурышев выиграл промежуточный суд в Муроме — как и все последующие. Как же ему всё-таки удалось взять целый город в заложники больше чем на десять лет?
Почему суд принял сторону изобретателя — и официально признал вечный двигатель
Однажды к главе Мурома зашли побеседовать. «Очень высокопоставленные люди. Приехали в нашу глубинку, чтобы только сказать мне: не смей трогать машину. Намекали, что отблагодарят. Так я узнал, что этот чёртов преобразователь вообще существует», — о давлении сверху бывший мэр города Евгений Рычков рассказал журналисту Владимиру Ворсобину из «Комсомолки», и тот провёл собственное расследование.
Победы в Муроме лоббировали покровители Мурышева в Газпроме: «высокопоставленные люди» из рассказа бывшего мэра — это Николай Исаков, топ-менеджер (глава «Газпром-Межрегионгаза»), тоже бывший силовик, генерал-лейтенант в отставке. То, что Мурышев знаком с Исаковым лично, подтверждает долговая расписка: Исаков спонсировал изобретение, буквально одолжив изобретателю пару миллионов рублей (копия документа есть в распоряжении редакции). Но есть и совершенно публичная связь, которую мы нашли: у сына Исакова был общий бизнес с тем самым Сергеем Шевляковым из «Солнечного ветра», который лично, как и сам изобретатель, ездил по регионам и продавал «квантовый преобразователь». Наконец, 5 мая 2012 года на одном из первых судов Евгений Мурышев прямо заявлял, что они «разворачивали с Газпромом крупномасштабную работу» и что Газпром тогда решил массово ставить «преобразователь» во Владимирской и соседних областях (копия аудиозаписи есть в распоряжении Baza): «Мы задумывали механизм модернизации ЖКХ в России, беззатратный (…) из воздуха получали бы прибыль».
Дорогущие адвокаты изобретателя — тоже из Газпрома, как и эксперты, которых он привлекал для своей защиты. Некоторые работали на самого Мурышева: инженер Алексей Соколик ещё в 2016 году заявил, что «академик» платил ему за пиар в Муроме долю от прибыли с «преобразователя». Журналист Владимир Ворсобин и вовсе обнаружил, что сразу после подписания контракта у бывшего директора муромских котельных внезапно появилось два кирпичных коттеджа.
Сердце Мурышева выдержало: 24 ноября 2020 года Муромский суд оправдал его, не найдя состава преступления. Вывод суда оказался эпохальным: чтобы стать мошенником в России, у изобретателя должен быть умысел — он должен был знать, что его изобретение не работает, когда продавал его. Евгений Мурышев же всегда заявлял, что занимается передовыми научными исследованиями, — именно поэтому точный принцип работы «квантового структурного преобразователя» до конца не понятен даже ему самому. А значит, и мотива преступления у него нет.
Из приглашённых экспертов суду понравились только те, кто лично видел КСП в работе, а также учёные, которые находили в нём теоретический смысл, — Пушин, Тихонов и другие. Раз есть теория — значит, есть и научное исследование.
Сейчас изобретатель Евгений Мурышев официально свободен, с него сняты все ограничения и аресты — хотя на счетах академика лежат копейки, а из собственности у него только Nissan Pathfinder и две квартиры в хрущёвках на окраине Москвы, одну из которых он подарил сыну. Кирилл Евгеньевич в прошлом году защитил диссертацию (шутил, что «спасает мир от глобального потепления»), выступает на небольшом православном рок-фестивале «Даждь» с концертами на пару десятков слушателей и в библиотеке на Чистых Прудах. Никаких 100 миллионов у него нет. Никто вообще не знает, куда академик Мурышев спрятал деньги, которые город Муром исправно выплачивал ему за вечный двигатель каждые полгода, — они растворились.
Прокуроры уже обжаловали вердикт. Евгения Мурышева снова будут судить, теперь во Владимире. Но оправдательный приговор уже бросил тень на систему. После всех уроков девяностых самым важным для суда в России остаётся не то, может ли вечный двигатель вообще существовать, а то, насколько сильно изобретатель в него верит.
Представители Евгения Мурышева не ответили на запросы издания, с Виктором Брилевым и Сергеем Шевляковым связаться не удалось.
* Цитаты даны в сокращении, со ссылкой на первоисточник, без искажения смысла