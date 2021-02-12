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12 февраля 2021, 02:43
Валерий Авдерин: Когда начнётся Третья мировая?
Авдерин Валерий
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Валерий Авдерин: Когда начнётся Третья мировая?

Валерий Авдерин: Когда начнётся Третья мировая?

Из новостей: «Глава комитета начальников штабов Ник Картер предупредил о том, что планета стоит в шаге от масштабной мировой войны на фоне участившихся локальных конфликтов».

Каждый день какое-нибудь российское СМИ заговорщицким тоном сообщает мне, что, по их данным, в генштабе Швеции, Люксембурга или Швейцарии группа офицеров разрабатывает план высадки десанта на Камчатке. И это означает, что Швеция (или ещё кто-нибудь) через несколько месяцев нападёт на РФ. А, если копнуть глубже, шведы в одиночку на такое никогда не решатся – и, значит, они однозначно рассчитывают на всеобъемлющую поддержку американцев. Выходит, весной нас ждёт нападение ещё и армии США. И даже всего НАТО. И так далее… Точите, ребята, вилы, копайте окопы и запасайтесь тушёнкой…

Я, кстати, вполне верю, что шведские офицеры действительно могут готовить план высадки на Камчатке. Но, однако, не все планы реализуются. Более того, есть куча планов, которые изначально никто реализовывать не собирался.

В генштабе Швеции работает (за очень хорошую зарплату!), скажем, сто офицеров. И за эту зарплату всем, естественно, стараются придумать какое-нибудь занятие. Хотя бы для того, чтобы они не потеряли свои профессиональные навыки.

А, если мне скажут, что в генштабе России какая-то группа получила задание разработать высадку морского десанта в Ботсване – я и этому не удивлюсь. Как и тому, что в Ботсване нет моря. Это я знаю, что в Ботсване нет моря, а руководители генштаба запросто могут этого не знать. Офицеры же, получая задание, вряд ли рискнут говорить своим начальникам о таких мелких и несущественных деталях. В армии, у кого больше звёзд на погонах – тот и умнее.

Это совершенно нормально, когда штабные офицеры планируют переход со слонами и ракетными комплексами через Альпы, форсирование Амазонки, размещение банно-прачечного комплекса на вершине Эвереста… После этого организация прорыва линии фронта с десятью рядами окопов покажется просто детсадовской задачкой. Вон, армянские генералы никаких задачек на досуге не решали, ничего не планировали – а потом оказалось, что за полным отсутствием практики, так сказать, тренировки мозгов, они не смогли нормально провести ни одной операции.

Поэтому не бойтесь всяких грозных заявлений со стороны генералов. К реальности это не имеет никакого отношения. Генералы больше всего боятся сокращения своего бюджета и своих зарплат. А, чтобы денег им выделяли больше – просто необходимо пугать обывателей и политиков угрозами нападения и безнадёжным отставанием от потенциального противника…

Кстати, крупнейшие мировые СМИ обычно даже не сообщают обо всех этих глупостях. Зато в России подобной белибердой заполнена добрая половина информационного пространства. Почитать новости – так весь мир только и думает, как бы напасть на Россию. А дальше делается (или подразумевается!) вывод: Хорошо, что у нас есть великий национальный лидер Путин – который защитит нас от всех. И от марсиан, и от американцев, и от Ковида, и от поноса…

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