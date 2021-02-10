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Олеся Шмагун
«Важные истории»
10 февраля 2021, 14:13

Тони и сын

Как сын топ-менеджера РЖД к тридцати годам стал крупным международным рантье

Тони и сын

В конце 2020 года журналисты французской газеты Le Monde, Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) и «Важных историй» получили доступ к документам о реальных собственниках всех компаний, зарегистрированных в Люксембурге. Среди них нашлось больше тысячи россиян, в том числе бывших и нынешних сотрудников госкомпаний. Богатые российские семьи годами использовали люксембургские компании, чтобы экономить на налогах при покупке дорогой европейской недвижимости и сохранять при этом анонимность.

Граждане России скупили немало элитной недвижимости по всему миру, но благодаря люксембургским файлам мы нашли особо выдающегося рантье. Этот человек, которому недавно исполнилось 33 года, владеет старинным замком во Франции, квартирой в Париже между Лувром и Триумфальной аркой; двумя виллами на Лазурном берегу, жильем в самом дорогом районе Лондона, поместьем в Праге, двумя домами, тремя квартирами и землей в курортной провинции Аликанте в Испании и даже железнодорожным депо в Германии.

Общая стоимость активов, которыми этот рантье владеет через люксембургские компании, составляет больше 50 миллионов евро. Помимо этого, «Важные истории» нашли недвижимость еще на 40 миллионов евро, принадлежащую инвестиционному фонду, который с ним связан. Состоятельного россиянина зовут Сергей Тони. Он никогда не занимался бизнесом в России. Но он — сын топ-менеджера российской государственной монополии «Российские железные дороги» (РЖД) Олега Тони. Возможно, этим и объясняется его сказочное богатство.

«Важные истории» изучили отчеты более десятка компаний из Люксембурга, Франции, Италии, Испании, Нидерландов и Германии, чтобы оценить масштаб зарубежных владений семьи Тони и понять, откуда у простого советского строителя, сделавшего карьеру в госкомпании, взялись деньги на их покупку.

РЖД, коррупция и конфликт интересов

Заместитель директора государственной компании РЖД Олег Тони родился и вырос в Воронеже. Как говорится на его личном сайте, он начал трудиться еще в студенческие годы и в 1986 году уже был мастером строительно-монтажного управления Воронежского Стройтреста. Потом переехал работать в Санкт-Петербург и «решительно двигался по карьерной лестнице»: сначала в частных компаниях, а потом в государственной — РЖД. Он работает на различных руководящих позициях в госмонополии уже больше 15 лет и не потерял должность замгендиректора даже после отставки многолетнего главы РЖД, близкого друга президента Путина Владимира Якунина.

Российские и мировые СМИ сделали немало расследований о том, как расходовались средства железнодорожной госкомпании. В 2014 году международное агентство Reuters обнаружило, что строительные контракты на десятки миллиардов рублей доставались фирмам, связанным с бывшим советником и товарищем Владимира Якунина Андреем Крапивиным (он умер в 2015 году, а его холдинг унаследовал сын Алексей). Связанные с Крапивиным подрядчики затем перечисляли полученные от РЖД средства фирмам-однодневкам, зарегистрированным на подставных людей. Впоследствии, как писало Reuters, эти деньги выводились за границу.

«Новая газета» и OCCRP в 2016 году писали, как сын Андрея Крапивина Алексей получал миллионы долларов, выступая посредником в сделках между РЖД и международным машиностроительным гигантом Bombardier Inc. Впоследствии эта публикация привела к возбуждению уголовного дела о взятках в Швеции. 

Олег Тони пришел на работу в РЖД в марте 2004 года. С тогдашним руководителем Владимиром Якуниным его, видимо, связывали теплые отношения: когда в 2008 году Тони выпустил книгу «Золотое сечение: размышления о судьбах современной России», глава РЖД написал к ней предисловие. Якунин даже как-то посвятил своему заместителю пост в «Живом журнале» (блог Якунина сейчас удален, но пост сохранился в перепечатке. — Прим. ред.).

«Он был ключевым руководителем, организовавшим работу по строительству всех олимпийских объектов ОАО „РЖД“ в Сочи. По сути, за 5 лет на пустом месте запроектировать и построить то, что мы построили — мало кому по плечу. У нас не было времени на раскачку, и очень важно, что во главе всего этого стоял человек, который руководил процессом, понимая проблему не только с организационной, но и с инженерной точки зрения, — писал Якунин. — За вклад в подготовку к Олимпийским играм в Сочи Президент России наградил Олега Тони орденом Александра Невского. Человек такую стройку осилил и его по достоинству оценили!».

Одним из ключевых подрядчиков РЖД при строительстве объектов в Сочи, которыми так гордится Якунин, стала компания «Трансюжстрой». На тот момент компания принадлежала Анатолию Антипову и Александру Шевелеву. Это бизнес-партнеры Олега Тони. До того как он занял пост вице-президента РЖД, они вместе владели долями в нескольких компаниях. По подсчетам Forbes, бывшие партнеры Тони были одними из крупнейших подрядчиков РЖД за все 13 лет, что госкомпанией управлял Якунин, а Тони трудился там вице-президентом. Олег Тони не ответил на вопрос «Важных историй», видит ли он в этом конфликт интересов, и если да, то был ли конфликт урегулирован.

Замдиректора РЖД не должен публично отчитываться о своих доходах. Но каждый год госкомпания публикует сведения о том, сколько в совокупности получают члены правления. По нашим оценкам, Тони может получать в РЖД около 50 миллионов рублей в год. Но даже при таких годовых доходах трудно объяснить, откуда у его семьи недвижимость в Европе на 50 миллионов долларов. 

Франция

Дворцы и виллы начали появляться у семьи Тони в 2003–2004 годах, почти в то же время, когда Тони-старший только вышел на работу в РЖД. В 2003 году зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Tagot Marketing Corp приобрела старинный особняк Шато-де-Монтапо во Франции. Директором офшорной фирмы-покупателя была жена Тони-старшего Ирина. 

Расположенный недалеко от Парижа двухэтажный замок в неоготическом стиле с просторной мансардой был построен в 1850 году, его общая площадь — 900 квадратных метров. На первом этаже особняка — кабинет с камином, столовая, бильярдная и две гостиные; по массивной дубовой лестнице можно подняться на верхние этажи, где находятся еще 19 спален. В 2003 году независимый эксперт оценил эту недвижимость в три миллиона евро. Сейчас отреставрированное и отремонтированное шато принадлежит Сергею Тони. 

В том же 2003 году через ту же офшорную фирму с Британских Виргинских островов семья Тони приобрела квартиру в Париже на улице Фобур Сент-Оноре (Rue du Faubourg Saint-Honoré). Оценщик отдельно подчеркивал удачное расположение недвижимости: в 200 метрах от Елисейского дворца. Площадь квартиры — 91 квадратный метр плюс терраса 35 квадратов.

Спустя пару месяцев во владении семьи (и снова через офшор — Trevisiani Services Corp, которым руководила Ирина Тони) появилась вилла на Лазурном берегу в городке Ле-Канне в гористой местности к северу от Канн. Двухэтажная вилла вмещает в себя гостиную и кухонную зоны с выходом в зимний сад, сауну, бильярдную, три спальни. Когда семья Тони приобрела эту виллу, эксперт оценил ее в три миллиона евро.

В 2004 году Тони приобрели в Ле-Канне еще один небольшой — всего 108 квадратных метров — дом стоимостью 300 тысяч евро. 

Получается, что в 2003–2004 годах семья Тони потратила на покупку имущества за границей около семи миллионов евро. 

До прихода в госмонополию Олег Тони был партнером в крупной строительной корпорации «Балтийская строительная компания» (БСК). В его биографии говорится, что он продал свою долю в БСК перед тем, как прийти на работу в РЖД. Спустя почти 15 лет трудно оценить, сколько могла стоить вся БСК, но долю Тони в чистых активах компании можно приблизительно оценить в 85 миллионов рублей (около трех миллионов евро) — значительно меньше, чем стоимость французской недвижимости, которую он приобрел.

В 2006 году офшоры семьи Тони перевели приобретенную недвижимость на баланс люксембургской компании, конечный собственник которой в настоящий момент — Сергей Тони. Содержание всей этой недвижимости стоит миллионы евро. Судя по отчетности люксембургской компании, деньги на эти цели поступали в виде займов, но не от банков, а от неназванных фирм, собственники которых неизвестны.   

Замки, виллы и квартира в Париже — только маленькая часть обширной империи Тони.

Испания, Германия, Нидерланды, Италия

Следующей страной, в которой семья Тони принялась скупать недвижимость, стала Испания. Для этого была создана еще одна компания в Люксембурге. С 2010 по 2018 год эта компания приобрела виллу, четыре квартиры и два дома с землей в провинции Аликанте — общей стоимостью 5,1 миллиона евро. На ту же компанию оформлена долгосрочная аренда места в испанском порту Марина-де-Дения. Вся эта недвижимость, судя по отчетности компании, не приносит семье Тони дохода — только убытки, которые покрываются кредитами из неназванных в отчетности источников под 1 % годовых, что даже для Европы — низкая ставка. 

Семья Тони вкладывается и в коммерческую недвижимость. Под эти цели была создана еще одна отдельная компания в Люксембурге. С 2012 по 2013 год она приобрела активы на общую сумму 24 миллиона евро. Среди них:

  • отель Courtyard by Marriott Seestern в Дюссельдорфе, Германия (доля Тони — 50%);
  • отель Crowne Plaza в Маастрихте, Нидерланды (доля — 50%);
  • торговый центр Porte di Moncalieri недалеко от Турина, Италия (доля 100%).

Сейчас эти объекты принадлежат инвестиционному фонду UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund под управлением «Объединенной финансовой группы» (это крупная инвестиционная компания, которая, в частности, управляла активами премьер-министра Михаила Мишустина). С 2014 по 2018 годы этот инвестфонд приобрел недвижимость в общей сложности на 40 миллионов евро: помимо двух отелей и торгового центра в Италии, он купил еще одну гостиницу в Дюссельдорфе и два коммерческих центра в Москве (общая сумма активов фонда — 100 миллионов евро). Почти все эти объекты когда-то принадлежали семье Тони. (Чтобы узнать подробности об инвестфонде, нажмите кнопку «фактчек» вверху страницы).

Сергей Тони сегодня занимает должность одного из директоров UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund.  

Между Лондоном и Монако

Все это, вероятно, — только часть бизнес-империи Тони-младшего. Документы из «Панамского архива», крупнейшей утечки данных из панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, показывают, что по крайней мере с 2013 года, то есть с 26-летнего возраста, он владел компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. При ее регистрации Тони указывал свой адрес в Монако. В 2018 году на эту компанию была записана квартира в Найтсбридже (Knightsbrigde), одном из самых престижных районов Лондона.

Судя по соцсетям, семья Сергея Тони сейчас живет между Лондоном и Монако. Жена Тони-младшего — дочь бывшего посла Азербайджана в Лондоне Ханушка Тони, в девичестве Ибрагимова. Вместе супруги управляют британской компанией, которая занимается недвижимостью — тоже в Лондоне и Монако. Ханушка Тони как директор вложила в фирму почти два миллиона фунтов. Правда, пока эта компания не приносит прибыли. Кроме того, жена Тони вместе со своей матерью открыла в Лондоне магазин дизайнерских сумок. Впрочем, и магазин пока приносит одни убытки. 

Это не мешает семье Тони вести роскошный образ жизни. Например, если верить инстаграму, на день рождения в 2015 году Ханушка получила автомобиль люксовой британской марки Aston Martin, она носит наряды от премиум-брендов Fendi, GUCCI и Dolce & Gabbana, а хобби девушки, по ее собственному признанию, — «писать, есть в разных примечательных местечках Лондона и организовывать одежду в своем гардеробе по цветам и по времени года».

«Важные истории» отправили Сергею Тони вопрос о происхождении его средств в фейсбук, но к настоящему моменту не получили ответа. Его отец Олег Тони не ответил на вопросы, переданные через пресс-службу РЖД.

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